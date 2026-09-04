बुलंदशहर से स्वतंत्र भारद्वाज को हिरासत में लिया गया, विरोध-प्रदर्शन के बाद दिल्ली पुलिस ने की कार्रवाई
एसपी सिटी अभिषेक प्रताप अजेय ने बताया कि सूचना मिली है कि "दिल्ली पुलिस की स्पेशल क्राइम ब्रांच बुलंदशहर आई थी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 4, 2026 at 7:50 PM IST|
Updated : September 4, 2026 at 8:05 PM IST
बुलंदशहर : दिल्ली के जंतर-मंतर पर काॅकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रदर्शन के दौरान हुई मारपीट के मामले में दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी स्वतंत्र भारद्वाज को उत्तर प्रदेश में हिरासत में लिया है. पुलिस ने आरोपी को बुलंदशहर से पकड़ा है. बता दें कि स्वतंत्र भारद्वाज ने कथित तौर पर एक वायरल वीडियो में एक छात्र प्रदर्शनकारी के पिता के साथ मारपीट करने की बात कही थी.
बुलंदशहर के एसपी सिटी अभिषेक प्रताप अजेय ने बताया कि सूचना मिली है कि "दिल्ली पुलिस की स्पेशल क्राइम ब्रांच बुलंदशहर आई थी. उसने स्वतंत्र को चोला थाना क्षेत्र के गांव धमेड़ा नारा से गिरफ्तार किया है. दिल्ली पुलिस ने बुलंदशहर पुलिस को कोई आधिकारिक सूचना नहीं दी है."
#WATCH | बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश | जंतर-मंतर पर CJP के विरोध-प्रदर्शन के दौरान CJP कार्यकर्ता निशु आज़ाद के पिता पर हमले को लेकर एक पॉडकास्ट के दौरान किए दावे पर स्वतंत्र भारद्वाज ने कहा, "लोग जिसे हमला कह रहे हैं, वह असल में आत्मरक्षा था। अगर मैंने आत्मरक्षा में ऐसा नहीं किया… pic.twitter.com/mqA9AmdV4l— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 4, 2026
यह था मामला : काॅकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रदर्शन के दौरान हुई मारपीट के मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर CJP के प्रमुख नेताओं व कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को दिल्ली के संसद मार्ग थाने का घेराव किया था. इसके बाद पुलिस ने 72 घंटे के अंदर स्वतंत्र को गिरफ्तार करने का वादा किया था.
यह विरोध प्रदर्शन एक इंटरव्यू के वायरल होने के बाद आयोजित किया गया था, जिसमें स्वतंत्र भारद्वाज ने दावा किया था कि उन्होंने 20 जुलाई को जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन के दौरान CJP प्रदर्शनकारी के पिता के साथ मारपीट की थी. CJP ने दिल्ली पुलिस पर भारद्वाज के खिलाफ सख्त कार्रवाई न करने का आरोप लगाया है और संजय के लिए न्याय की मांग की है.
VIDEO | Delhi: CJP spokesperson Saurav Das, co-convenor Ashutosh Ranka and others proceed to Parliament Street Police Station from Patel Chowk in connection with a case regarding injuries to one of their supporters during Jantar Mantar protests. Saurav Das says, " there is a minor… pic.twitter.com/0Lw5aYnFkv— Press Trust of India (@PTI_News) September 4, 2026
सीजेपी कार्यकर्ता के पिता ने जानकारी दी थी कि दिल्ली पुलिस ने एफआईआर में कानूनी धाराओं को शामिल करने की हमारी मांग मान ली है. उन्होंने कहा था कि पुलिस ने हमें 72 घंटे का समय दिया है. हमें विश्वास है कि 72 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया जाएगा. हमें दिल्ली पुलिस और संविधान पर पूरा भरोसा है.
VIDEO | Delhi: CJP protester Nishu Azad's counsel Rishav Ranjan says, " today, there was a delegation meeting with the additional dcp regarding the admission made by swatantra bhardwaj on the podcast video. the delegation included the aicc's law department, ayesha khan and… pic.twitter.com/it0dMEjG7o— Press Trust of India (@PTI_News) September 4, 2026
CJP प्रदर्शनकारी के वकील ऋषभ रंजन ने कहा कि आज एडिशनल DCP के साथ एक डेलिगेशन की मीटिंग हुई. यह मीटिंग स्वतंत्र भारद्वाज के पॉडकास्ट वीडियो में की गई बातों के बारे में थी. हमने कुछ मांगें रखीं. पहली मांग थी कि संबंधित धाराएं जोड़ी जाएं, जैसे कि धारा 109 और 1010, हत्या की कोशिश का आरोप, साथ ही आपराधिक धमकी और SC/ST एक्ट के प्रावधान. दिल्ली पुलिस इसके लिए सहमत हो गई. दूसरी मांग थी कि आरोपी स्वतंत्र भारद्वाज को गिरफ्तार किया जाए.
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