ETV Bharat / bharat

बुलंदशहर से स्वतंत्र भारद्वाज को हिरासत में लिया गया, विरोध-प्रदर्शन के बाद दिल्ली पुलिस ने की कार्रवाई

एसपी सिटी अभिषेक प्रताप अजेय ने बताया कि सूचना मिली है कि "दिल्ली पुलिस की स्पेशल क्राइम ब्रांच बुलंदशहर आई थी.

स्वतंत्र भारद्वाज
स्वतंत्र भारद्वाज (Photo credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 4, 2026 at 7:50 PM IST

|

Updated : September 4, 2026 at 8:05 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

बुलंदशहर : दिल्ली के जंतर-मंतर पर काॅकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रदर्शन के दौरान हुई मारपीट के मामले में दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी स्वतंत्र भारद्वाज को उत्तर प्रदेश में हिरासत में लिया है. पुलिस ने आरोपी को बुलंदशहर से पकड़ा है. बता दें कि स्वतंत्र भारद्वाज ने कथित तौर पर एक वायरल वीडियो में एक छात्र प्रदर्शनकारी के पिता के साथ मारपीट करने की बात कही थी.

बुलंदशहर के एसपी सिटी अभिषेक प्रताप अजेय ने बताया कि सूचना मिली है कि "दिल्ली पुलिस की स्पेशल क्राइम ब्रांच बुलंदशहर आई थी. उसने स्वतंत्र को चोला थाना क्षेत्र के गांव धमेड़ा नारा से गिरफ्तार किया है. दिल्ली पुलिस ने बुलंदशहर पुलिस को कोई आधिकारिक सूचना नहीं दी है."

यह था मामला : काॅकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रदर्शन के दौरान हुई मारपीट के मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर CJP के प्रमुख नेताओं व कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को दिल्ली के संसद मार्ग थाने का घेराव किया था. इसके बाद पुलिस ने 72 घंटे के अंदर स्वतंत्र को गिरफ्तार करने का वादा किया था.

यह विरोध प्रदर्शन एक इंटरव्यू के वायरल होने के बाद आयोजित किया गया था, जिसमें स्वतंत्र भारद्वाज ने दावा किया था कि उन्होंने 20 जुलाई को जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन के दौरान CJP प्रदर्शनकारी के पिता के साथ मारपीट की थी. CJP ने दिल्ली पुलिस पर भारद्वाज के खिलाफ सख्त कार्रवाई न करने का आरोप लगाया है और संजय के लिए न्याय की मांग की है.



सीजेपी कार्यकर्ता के पिता ने जानकारी दी थी कि दिल्ली पुलिस ने एफआईआर में कानूनी धाराओं को शामिल करने की हमारी मांग मान ली है. उन्होंने कहा था कि पुलिस ने हमें 72 घंटे का समय दिया है. हमें विश्वास है कि 72 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया जाएगा. हमें दिल्ली पुलिस और संविधान पर पूरा भरोसा है.

CJP प्रदर्शनकारी के वकील ऋषभ रंजन ने कहा कि आज एडिशनल DCP के साथ एक डेलिगेशन की मीटिंग हुई. यह मीटिंग स्वतंत्र भारद्वाज के पॉडकास्ट वीडियो में की गई बातों के बारे में थी. हमने कुछ मांगें रखीं. पहली मांग थी कि संबंधित धाराएं जोड़ी जाएं, जैसे कि धारा 109 और 1010, हत्या की कोशिश का आरोप, साथ ही आपराधिक धमकी और SC/ST एक्ट के प्रावधान. दिल्ली पुलिस इसके लिए सहमत हो गई. दूसरी मांग थी कि आरोपी स्वतंत्र भारद्वाज को गिरफ्तार किया जाए.

यह भी पढ़ें : CJP Protest LIVE: CJP के विरोध के बाद दिल्ली पुलिस का ऐक्शन, स्वतंत्र भारद्वाज को हिरासत में लिया

यह भी पढ़ें : CJP नेताओं के विरोध प्रदर्शन के बाद दिल्ली पुलिस ने स्वतंत्र भारद्वाज को हिरासत में लिया, जानें कब क्या हुआ ?

Last Updated : September 4, 2026 at 8:05 PM IST

TAGGED:

DELHI POLICE DETAINED
COCKROACH JANTA PARTY
SWATANTRA BHARDWAJ
BULANDSHAHR DELHI POLICE
BULANDSHAHR NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.