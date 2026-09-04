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बुलंदशहर से स्वतंत्र भारद्वाज को हिरासत में लिया गया, विरोध-प्रदर्शन के बाद दिल्ली पुलिस ने की कार्रवाई

बुलंदशहर : दिल्ली के जंतर-मंतर पर काॅकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रदर्शन के दौरान हुई मारपीट के मामले में दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी स्वतंत्र भारद्वाज को उत्तर प्रदेश में हिरासत में लिया है. पुलिस ने आरोपी को बुलंदशहर से पकड़ा है. बता दें कि स्वतंत्र भारद्वाज ने कथित तौर पर एक वायरल वीडियो में एक छात्र प्रदर्शनकारी के पिता के साथ मारपीट करने की बात कही थी.

बुलंदशहर के एसपी सिटी अभिषेक प्रताप अजेय ने बताया कि सूचना मिली है कि "दिल्ली पुलिस की स्पेशल क्राइम ब्रांच बुलंदशहर आई थी. उसने स्वतंत्र को चोला थाना क्षेत्र के गांव धमेड़ा नारा से गिरफ्तार किया है. दिल्ली पुलिस ने बुलंदशहर पुलिस को कोई आधिकारिक सूचना नहीं दी है."

यह था मामला : काॅकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रदर्शन के दौरान हुई मारपीट के मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर CJP के प्रमुख नेताओं व कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को दिल्ली के संसद मार्ग थाने का घेराव किया था. इसके बाद पुलिस ने 72 घंटे के अंदर स्वतंत्र को गिरफ्तार करने का वादा किया था.

यह विरोध प्रदर्शन एक इंटरव्यू के वायरल होने के बाद आयोजित किया गया था, जिसमें स्वतंत्र भारद्वाज ने दावा किया था कि उन्होंने 20 जुलाई को जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन के दौरान CJP प्रदर्शनकारी के पिता के साथ मारपीट की थी. CJP ने दिल्ली पुलिस पर भारद्वाज के खिलाफ सख्त कार्रवाई न करने का आरोप लगाया है और संजय के लिए न्याय की मांग की है.