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दिल्ली पुलिस का एक्शन: जंतर-मंतर जा रहे अरविंद केजरीवाल, सौरभ भारद्वाज सहित कई AAP नेता हिरासत में

अरविंद केजरीवाल डिटेन ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में शनिवार को जंतर-मंतर पर आयोजित प्रदर्शन में शामिल होने जा रहे आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया. केजरीवाल के अलावा राज्यसभा सांसद संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज और विधायक दुर्गेश पाठक सहित आप के कई नेताओं को पुलिस ने अलग-अलग स्थानों से हिरासत में लिया है.

जानकारी के अनुसार, इससे पहले चंडीगढ़ में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ हिरासत में लिया गया. वह चंडीगढ़ में मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के सामने प्रोटेस्ट कर रहे थे.