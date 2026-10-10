दिल्ली पुलिस का एक्शन: जंतर-मंतर जा रहे अरविंद केजरीवाल, सौरभ भारद्वाज सहित कई AAP नेता हिरासत में
ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग पर प्रदर्शन कर रहे अरविंद केजरीवाल दिल्ली पुलिस ने डिटेन किया.
Published : October 10, 2026 at 3:43 PM IST|
Updated : October 10, 2026 at 3:57 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में शनिवार को जंतर-मंतर पर आयोजित प्रदर्शन में शामिल होने जा रहे आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया. केजरीवाल के अलावा राज्यसभा सांसद संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज और विधायक दुर्गेश पाठक सहित आप के कई नेताओं को पुलिस ने अलग-अलग स्थानों से हिरासत में लिया है.
जानकारी के अनुसार, इससे पहले चंडीगढ़ में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ हिरासत में लिया गया. वह चंडीगढ़ में मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के सामने प्रोटेस्ट कर रहे थे.
3-time Delhi Chief Minister @ArvindKejriwal brutally taken into custody by Delhi Police, for demanding Gyanesh Kumar’s resignation. Modi Ji: how many people will you put behind bars to save Gyanesh Kumar? https://t.co/puVxYaXT8s— Atishi (@AtishiAAP) October 10, 2026
बता दें कि, इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा था, “यह आपातकाल से भी बदतर है. हम मोदी के नेतृत्व में एक पूर्ण तानाशाही में जी रहे हैं. लोगों को उनकी उड़ान से ही गिरफ्तार करना अभूतपूर्व भय दर्शाता है. प्रधानमंत्री मोदी को स्पष्ट रूप से पता है कि उन्होंने चुनाव केवल वोट चोरी के जरिए जीता है और अब वे लोकतंत्र को पूरी तरह कुचलकर अपने धोखे को बचाने पर तुले हुए हैं. ज्ञानेश को जाना होगा, लेकिन मोदी को भी जाना होगा.”
देश का युवा जाग चुका है। https://t.co/exbaigpUwW— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) October 10, 2026
गौरतलब है कि केजरीवाल ने शुक्रवार को ही मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ विपक्षी दलों और संगठनों द्वारा आयोजित इस 'लोकतंत्र बचाओ' मार्च में शामिल होने का ऐलान किया था. उन्होंने कहा था कि वह देश के लोकतांत्रिक ढांचे की रक्षा के लिए अपने पूरे परिवार के साथ जंतर-मंतर पहुंचेंगे. हालांकि, दिल्ली पुलिस द्वारा प्रदर्शन की अनुमति न दिए जाने और राजधानी में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जैसे ही केजरीवाल अपने घरों से निकले, उन्हें हिरासत में ले लिया गया. इस कार्रवाई पर केजरीवाल ने इसे "आपातकाल से भी बदतर" और तानाशाही करार दिया है.
एक चोर को बचाने के लिए मोदी ने पूरे देश में आपातकाल लगा दिया है। #वोट_चोर_गद्दी_छोड़ https://t.co/FS5vhoR5Kh— Sanjay Singh AAP (@SanjayAzadSln) October 10, 2026
घर से निकलते ही केजरीवाल को किया गया डिटेन
अरविंद केजरीवाल डिटेन होने से पहले जंतर-मंतर के लिए निकलने वाले थे. लेकिन इससे पहले ही दिल्ली पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया है. पुलिस ने आप नेता सौरभ भारद्वाज समेत कई विपक्षी नेताओं को भी हिरासत में लिया है. जानकारी के अनुसार, केजरीवाल के मकान के बाहर दिल्ली पुलिस का पहरा था. जैसे ही केजरीवाल घर से निकले सभी नेता और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर बस में बैठा लिया गया.
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