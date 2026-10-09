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दिल्ली में CJP प्रदर्शन पर पुलिस की पाबंदी, 26000 जवानों का कड़ा पहरा, 163 BNSS लागू

दिल्ली में प्रस्तावित CJP प्रदर्शन पर पुलिस की पाबंदी ( Etv Bharat )

नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 10 अक्टूबर को कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) द्वारा जंतर-मंतर पर आयोजित किए जाने वाले प्रदर्शन की अनुमति देने से दिल्ली पुलिस ने इनकार कर दिया है. इसके साथ ही संभावित उपद्रव, कानून-व्यवस्था की स्थिति व सार्वजनिक सुरक्षा को देखते हुए पूरी दिल्ली, विशेषकर नई दिल्ली जिले को एक अभेद्य किले में तब्दील कर दिया गया है. दिल्ली पुलिस ने बिना अनुमति प्रदर्शन करने वालों पर कार्रवाई की चेतावनी दी है.

दिल्ली पुलिस ने अनुमति खारिज करने के बताए तीन प्रमुख कारण