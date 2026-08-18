दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर पर चेहरे पहचानने वाले कैमरे के इस्तेमाल से किया इनकार, कहा ये सिर्फ अपराधियों के लिए
दिल्ली पुलिस ने कहा कि संसद की ओर बढ़ने की कोशिश एक गैर-कानूनी काम था, क्योंकि इसके लिए कोई अनुमति नहीं दी गई थी.
By Sumit Saxena
Published : August 18, 2026 at 2:41 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने छात्र प्रदर्शनकारियों पर जरूरत से ज़्यादा बल प्रयोग के आरोपों को खारिज कर दिया है. पुलिस का कहना है कि ये आरोप टिक नहीं सकते, क्योंकि कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों की भारी भीड़ थी और साथ ही असामाजिक तत्व और हिस्ट्री-शीटर भी वहां मौजूद थे, जो रैलियों में घुस आए थे.
सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एक हलफनामे में पुलिस ने जोर देकर कहा कि उनकी कार्रवाई तनावपूर्ण और बिखरी हुई स्थिति के हिसाब से सही और उचित प्रतिक्रिया थी. पुलिस ने कहा कि पिछले महीने जंतर-मंतर पर हुए छात्र विरोध प्रदर्शन के दौरान, जब प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड की कई परतों को तोड़ दिया और हिंसा पर उतर आए, तभी उन्हें बल प्रयोग करने के लिए मजबूर होना पड़ा.
दिल्ली पुलिस ने फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बड़े पैमाने पर निगरानी करने के आरोपों को भी खारिज कर दिया. उन्होंने कहा कि यह सिस्टम हर व्यक्ति की प्रोफ़ाइल नहीं बनाता है और केवल उन्हीं लोगों की पहचान करता है जिनका पहले से आपराधिक रिकॉर्ड रहा है.
17 अगस्त को दाखिल हलफनामे में कहा गया कि बल के अत्यधिक और गैर-कानूनी इस्तेमाल का आरोप सही नहीं ठहराया जा सकता. ऐसा इसलिए है क्योंकि संबंधित जगहों और समय पर बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी मौजूद थे और वे एक ही समय में अलग-अलग जगहों पर थे. इनमें असामाजिक तत्व और आपराधिक इतिहास वाले हिस्ट्रीशीटर भी शामिल थे जो विरोध प्रदर्शन में घुस आए थे.
पुलिस ने कहा कि उसके अधिकारियों को बल प्रयोग करने के लिए तभी मजबूर होना पड़ा जब प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड की कई परतों को तोड़ दिया और हिंसा शुरू कर दी. यह बताया जाता है कि कई जगहों पर बैरिकेड तोड़े गए, जिसमें सबसे पहले बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी रायसीना रोड और रफी मार्ग से होते हुए रेल भवन के पास जमा हुए.
इसके बाद उन्होंने संसद में घुसने की कोशिश की. हलफनामे में कहा गया, 'इस दौरान जवाब देने वाले अधिकारियों ने गैर-कानूनी भीड़ को काबू करने की कोशिश की, जिसके कारण वे संसद पुलिस स्टेशन की ओर भागे.' हलफनामे में कहा गया है कि विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण नहीं रहा और चारों ओर कानून-व्यवस्था बिगड़ने लगी.
पुलिस, आरएएफ और सीआरपीएफ के अधिकारियों ने लाउडस्पीकर पर बार-बार अनुरोध और चेतावनी दी, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड्स की परतों को तोड़ना शुरू कर दिया और संसद भवन तक पहुँचने और वहाँ इकट्ठा होने की कोशिश में कानूनी निर्देशों का पालन करने से इनकार कर दिया.
इसमें आगे कहा गया है कि इसी स्थिति में कानून लागू करने वाली एजेंसियों के पास हालात के हिसाब से बल प्रयोग करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचा था. हलफनामे में कहा गया है कि चूंकि संसद तक मार्च करने की कोई अनुमति नहीं दी गई थी, न ही संसद तक जाने का कोई तय रास्ता था, और न ही मार्च शुरू होने या खत्म होने का समय या इसमें शामिल होने वाले लोगों की संख्या तय थी. इसलिए यह जमावड़ा गैर-कानूनी बना रहा और संसद की ओर बढ़ने की कोई भी कोशिश एक गैर-कानूनी भीड़ द्वारा किया गया गैर-कानूनी काम था.
हलफनामे में कहा गया है कि याचिकाएँ मुख्य रूप से चुनिंदा तस्वीरों, अधूरे वीडियो क्लिप और बिना पुष्टि वाली मीडिया और सोशल मीडिया रिपोर्टों पर आधारित हैं, जिनकी सच्चाई की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की गई है, और ऐसे आरोपों पर आधारित हैं जो एकतरफा तस्वीर पेश करते हैं.
हलफनामे में कहा गया है कि इसमें पुलिस अधिकारियों की उन कानूनी कार्रवाइयों को नहीं दिखाया गया है, जो उस समय के हालात में कानूनी तौर पर बचाव और भीड़ को काबू करने के लिए जरूरी थी. हलफनामे में कहा गया है कि शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार हर नागरिक का मौलिक अधिकार है. इसमें युवा छात्र और युवा लोग भी शामिल हैं. समस्या तब पैदा होती है जब शुरू में शांतिपूर्ण विरोध हिंसक हो जाता है. इससे दूसरे नागरिकों और पुलिसकर्मियों को शारीरिक चोट पहुँचती है और सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान होता है.
हलफनामे में कहा गया है कि आपराधिक बैकग्राउंड वाले असामाजिक तत्वों का भीड़ में शामिल होकर ऐसे विरोध प्रदर्शनों में घुसपैठ करना, चाहे प्रदर्शनकारियों को बदनाम करने के लिए हो या पुलिस को हमेशा चिंता का विषय रहा है, न सिर्फ भारत में बल्कि हर जगह. इसमें आगे कहा गया है कि इसलिए, कानून लागू करने वाली एजेंसियों को हिंसा को काबू करने के लिए फैसले लेने पड़ते हैं, जिसके लिए बातचीत, समझाने-बुझाने, मोल-भाव और चेतावनी देने जैसे अलग-अलग स्तरों पर प्रतिक्रिया दी जाती है.
हलफनामे में कहा गया है कि एक गलत बात फैलाई जा रही है कि फेशियल रिकग्निशन सिस्टम के जरिए किसी भी व्यक्ति का बायोमेट्रिक डेटा लिया जा रहा है. लोगों को उनके आधार कार्ड के साथ बुलाया जा रहा है और यह डेटा प्राइवेट कंपनियों को बेचा जा रहा है. इसमें आगे कहा गया है कि ऐसी बातें न सिर्फ गलत हैं, बल्कि साफ तौर पर किसी छिपे हुए मकसद से फैलाई जा रही है.
पुलिस ने कहा कि सिर्फ गंभीर आपराधिक रिकॉर्ड वाले लोगों की ही तस्वीर ली जाती है. पुलिस ने आगे कहा कि ऐसे पक्के अपराधियों का बायोमेट्रिक डेटा नेशनल क्राइम ब्यूरो में पुलिस के पास पहले से ही मौजूद होता है, जो कानूनी नियमों के मुताबिक है और किसी को भी कभी आधार कार्ड या किसी और चीज के साथ नहीं बुलाया गया है.
पुलिस ने कहा कि फेशियल रिकग्निशन सिस्टम उन लोगों की तस्वीर नहीं लेता जिनका कोई पुराना आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है. यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि पुलिस रिकॉर्ड में सिर्फ उन्हीं आरोपियों का चेहरा और दूसरी जानकारी होगी जिन पर गंभीर अपराधों के आरोप हैं, न कि ट्रैफ़िक चालान या नियमों के उल्लंघन जैसे छोटे-मोटे अपराधों के लिए.
पुलिस ने कहा कि उन प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई जांच नहीं होगी जो उन 2,873 लोगों में शामिल नहीं हैं जिन पर हत्या, हत्या की कोशिश, डकैती, रेप, पॉक्सो (बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण) जैसे गंभीर आपराधिक आरोप हैं. हलफनामे में कहा गया है कि फेशियल रिकग्निशन सिस्टम प्रदर्शन स्थल पर मौजूद हर व्यक्ति की प्रोफ़ाइल अपने आप कैप्चर, क्रिएट, जेनरेट या मेंटेन नहीं करता है.
और न ही इसका इस्तेमाल शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों की बिना सोचे-समझे निगरानी या उनकी निजी जानकारी इकट्ठा करने के लिए किया जाता है, जब तक कि उनका कोई पुराना आपराधिक रिकॉर्ड न हो. हलफनामे में आगे कहा गया है कि फेशियल रिकग्निशन सिस्टम केवल उन्हीं चेहरों को कैप्चर करता है जो पहले के अपराधों के मामलों में पहले से ही रिकॉर्ड किए जा चुके हैं. पुलिस ने बताया कि लगभग 5,000 पुलिस अधिकारी 3 किलोमीटर के दायरे में फैले 30,000 से ज़्यादा लोगों की भीड़ को संभालने की कोशिश कर रहे थे.
पुलिस फ़ोर्स पर कील लगी लाठियों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया जा रहा है. हालांकि, जवाब देने वाले का विनम्र जवाब है कि यह सिर्फ एक अकेला वीडियो लगता है और अगर वीडियो को पूरा एनालाइज किया जाए, तो यह साफ हो जाएगा कि: हलफनामे में कहा गया है '(ए) वह लाठी प्रदर्शनकारियों के हाथों में है, न कि पुलिस अधिकारियों के, (बी) असल में यह एक डंडा है जिस पर राष्ट्रीय ध्वज लगा हुआ दिख रहा है, जिसे शायद किसी प्रदर्शनकारी ने ले रखा था. (सी) यह ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि न तो उस कील वाली लाठी का इस्तेमाल किया गया और न ही किसी एमएलसी (मेडिको-लीगल केस) रिपोर्ट में किसी प्रदर्शनकारी को कील से चोट लगने का संकेत मिलता है.'
इसलिए, विनम्रतापूर्वक यह कहा जा रहा है कि रिट याचिकाकर्ताओं की यह गलतफहमी कि सादे कपड़ों में पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी यूनिफॉर्म के तय नियमों के खिलाफ है, पूरी तरह से गलत और बेबुनियाद है. सादे कपड़ों में ये अधिकारी उस व्यवस्था का हिस्सा थे जो उन दिनों भीड़ को संभालने के लिए बनाई गई थी.
जिन वीडियो में सादे कपड़ों में पुलिस को लाठियों के साथ दिखाया जा रहा है, वे भीड़ को नियंत्रित करने के उपाय का हिस्सा थे, जिन्हें संदर्भ से हटकर दिखाया जा रहा है, हलफनामे में आगे कहा गया. यह हलफनामा उन याचिकाओं के जवाब में दायर किया गया था जिनमें विरोध स्थल पर पुलिस द्वारा अत्यधिक बल प्रयोग का आरोप लगाया गया था.