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दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर पर चेहरे पहचानने वाले कैमरे के इस्तेमाल से किया इनकार, कहा ये सिर्फ अपराधियों के लिए

जुलाई में सीजेपी विरोध-प्रदर्शनों के दौरान दिल्ली पुलिस के जवान ( ANI )

By Sumit Saxena 8 Min Read

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने छात्र प्रदर्शनकारियों पर जरूरत से ज़्यादा बल प्रयोग के आरोपों को खारिज कर दिया है. पुलिस का कहना है कि ये आरोप टिक नहीं सकते, क्योंकि कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों की भारी भीड़ थी और साथ ही असामाजिक तत्व और हिस्ट्री-शीटर ​​भी वहां मौजूद थे, जो रैलियों में घुस आए थे. सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एक हलफनामे में पुलिस ने जोर देकर कहा कि उनकी कार्रवाई तनावपूर्ण और बिखरी हुई स्थिति के हिसाब से सही और उचित प्रतिक्रिया थी. पुलिस ने कहा कि पिछले महीने जंतर-मंतर पर हुए छात्र विरोध प्रदर्शन के दौरान, जब प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड की कई परतों को तोड़ दिया और हिंसा पर उतर आए, तभी उन्हें बल प्रयोग करने के लिए मजबूर होना पड़ा. दिल्ली पुलिस ने फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बड़े पैमाने पर निगरानी करने के आरोपों को भी खारिज कर दिया. उन्होंने कहा कि यह सिस्टम हर व्यक्ति की प्रोफ़ाइल नहीं बनाता है और केवल उन्हीं लोगों की पहचान करता है जिनका पहले से आपराधिक रिकॉर्ड रहा है. 17 अगस्त को दाखिल हलफनामे में कहा गया कि बल के अत्यधिक और गैर-कानूनी इस्तेमाल का आरोप सही नहीं ठहराया जा सकता. ऐसा इसलिए है क्योंकि संबंधित जगहों और समय पर बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी मौजूद थे और वे एक ही समय में अलग-अलग जगहों पर थे. इनमें असामाजिक तत्व और आपराधिक इतिहास वाले हिस्ट्रीशीटर भी शामिल थे जो विरोध प्रदर्शन में घुस आए थे. पुलिस ने कहा कि उसके अधिकारियों को बल प्रयोग करने के लिए तभी मजबूर होना पड़ा जब प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड की कई परतों को तोड़ दिया और हिंसा शुरू कर दी. यह बताया जाता है कि कई जगहों पर बैरिकेड तोड़े गए, जिसमें सबसे पहले बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी रायसीना रोड और रफी मार्ग से होते हुए रेल भवन के पास जमा हुए. इसके बाद उन्होंने संसद में घुसने की कोशिश की. हलफनामे में कहा गया, 'इस दौरान जवाब देने वाले अधिकारियों ने गैर-कानूनी भीड़ को काबू करने की कोशिश की, जिसके कारण वे संसद पुलिस स्टेशन की ओर भागे.' हलफनामे में कहा गया है कि विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण नहीं रहा और चारों ओर कानून-व्यवस्था बिगड़ने लगी. पुलिस, आरएएफ और सीआरपीएफ के अधिकारियों ने लाउडस्पीकर पर बार-बार अनुरोध और चेतावनी दी, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड्स की परतों को तोड़ना शुरू कर दिया और संसद भवन तक पहुँचने और वहाँ इकट्ठा होने की कोशिश में कानूनी निर्देशों का पालन करने से इनकार कर दिया. इसमें आगे कहा गया है कि इसी स्थिति में कानून लागू करने वाली एजेंसियों के पास हालात के हिसाब से बल प्रयोग करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचा था. हलफनामे में कहा गया है कि चूंकि संसद तक मार्च करने की कोई अनुमति नहीं दी गई थी, न ही संसद तक जाने का कोई तय रास्ता था, और न ही मार्च शुरू होने या खत्म होने का समय या इसमें शामिल होने वाले लोगों की संख्या तय थी. इसलिए यह जमावड़ा गैर-कानूनी बना रहा और संसद की ओर बढ़ने की कोई भी कोशिश एक गैर-कानूनी भीड़ द्वारा किया गया गैर-कानूनी काम था. हलफनामे में कहा गया है कि याचिकाएँ मुख्य रूप से चुनिंदा तस्वीरों, अधूरे वीडियो क्लिप और बिना पुष्टि वाली मीडिया और सोशल मीडिया रिपोर्टों पर आधारित हैं, जिनकी सच्चाई की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की गई है, और ऐसे आरोपों पर आधारित हैं जो एकतरफा तस्वीर पेश करते हैं. हलफनामे में कहा गया है कि इसमें पुलिस अधिकारियों की उन कानूनी कार्रवाइयों को नहीं दिखाया गया है, जो उस समय के हालात में कानूनी तौर पर बचाव और भीड़ को काबू करने के लिए जरूरी थी. हलफनामे में कहा गया है कि शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार हर नागरिक का मौलिक अधिकार है. इसमें युवा छात्र और युवा लोग भी शामिल हैं. समस्या तब पैदा होती है जब शुरू में शांतिपूर्ण विरोध हिंसक हो जाता है. इससे दूसरे नागरिकों और पुलिसकर्मियों को शारीरिक चोट पहुँचती है और सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान होता है.