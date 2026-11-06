दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई: मणिपुर के प्रतिबंधित संगठन PLA का कुख्यात उग्रवादी 'गांधी' गिरफ्तार
दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच (WR-1) की बड़ी कार्रवाई ,पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) का सक्रिय कुख्यात सदस्य गिरफ्तार,डीसीपी हर्ष इंदौरा ने दी जानकारी
Published : November 6, 2026 at 2:41 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच (WR-1) ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए मणिपुर के प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) के एक सक्रिय व कुख्यात सदस्य को गिरफ्तार किया है. आरोपी लंबे समय से अपनी पहचान छिपाकर दिल्ली में शरण लिए हुए था. वह अवैध गतिविधियों को अंजाम दे रहा था. शुक्रवार को पुलिस मुख्यालय में डीसीपी (क्राइम) हर्ष इंदौरा ने गिरफ्तारी की विस्तृत जानकारी दी.
मरीज का अटेंडेंट बनकर एक होटल में छिपा था आरोपी
डीसीपी हर्ष इंदौरा नेप्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि क्राइम ब्रांच की डब्ल्यूआर-1 टीम को एक पुख्ता सूचना मिली थी कि मणिपुर के प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन पीएलए (जो कि एक सेपरेटिस्ट ग्रुप है और अलग मणिपुर की मांग करता है) का एक गुर्गा दिल्ली में छिपा हुआ है. तकनीकी सर्विलांस व मोबाइल लोकेशन के आधार पर आरोपी की मौजूदगी साउथ दिल्ली के यूसुफ सराय, सफदरजंग व एम्स के आसपास ट्रैक की गई. पुलिस टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उसे धर दबोचा. गिरफ्तारी के दौरान चौंकाने वाला खुलासा यह हुआ कि आरोपी एक अस्पताल में मरीज का अटेंडेंट (देखभाल करने वाला) बनकर रह रहा था. जिस होटल में वह ठहरा था, उस पर बाहर से कोई नाम नहीं लिखा हुआ था. उसने अपनी पहचान छिपाने के लिए फर्जी आईडी प्रूफ का इस्तेमाल किया था.
फिल्म निर्माण व ठेकेदारी के जरिए करता था पैसों को सफेद
पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार उग्रवादी की पहचान आरके रीगन सिंह उर्फ 'गांधी' (उम्र करीब 35 वर्ष) के रूप में हुई है. वह अपने आप को स्वतंत्रता सेनानी टाइप का मानता था, इसलिए खुद को गांधी बुलाता था. यह आरोपी जमीन पर उग्रवादी संगठनों के लिए ग्राउंड वर्कर के रूप में काम करने के साथ-साथ एक स्थापित व्यवसायी भी है. वह मणिपुर में सड़कों के ठेके (कॉन्ट्रैक्ट्स) लेता था और बड़े पैमाने पर एक्सटॉर्शन (वसूली) का रैकेट चलाता था. वसूली के काले धन को वह अलग-अलग तरीकों से 'व्हाइट मनी' (सफेद धन) में बदलता था. इसके अलावा, वह स्थानीय फिल्में बनाने के लिए बतौर फिल्म प्रोड्यूसर भी पैसा लगाता था. इस तरह से अवैध धन को घुमाकर वापस पीएलए संगठन को आर्थिक मदद पहुंचाता था.
परिवार का पुराना नाता व यूएपीए के तहत मामले दर्ज
पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि वर्ष 1970 के दशक में जब इस संगठन की स्थापना हुई थी, तब आरोपी के सगे चाचा इसके फाउंडिंग मेंबर्स में शामिल थे. यही वजह है कि रीगन सिंह बचपन से ही इस संगठन के संपर्क में रहा है. वह इस ग्रुप के एक उच्च पदस्थ मिलिटेंट 'कर्नल काका' के सीधे संपर्क में था. डीसीपी हर्ष इंदौरा ने बताया कि आरोपी के खिलाफ मणिपुर के थौबाल पुलिस स्टेशन में यूएपीए के तहत दो गंभीर मामले दर्ज हैं, जो हिंसा और एक्सटॉर्शन से जुड़े हुए हैं. फिलहाल, दिल्ली पुलिस ने आरोपी को पकड़कर आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए मणिपुर पुलिस को सौंप दिया है.
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