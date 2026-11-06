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दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई: मणिपुर के प्रतिबंधित संगठन PLA का कुख्यात उग्रवादी 'गांधी' गिरफ्तार

मणिपुर के प्रतिबंधित संगठन PLA का कुख्यात उग्रवादी 'गांधी' गिरफ्तार-डीसीपी हर्ष इंदौरा ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच (WR-1) ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए मणिपुर के प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) के एक सक्रिय व कुख्यात सदस्य को गिरफ्तार किया है. आरोपी लंबे समय से अपनी पहचान छिपाकर दिल्ली में शरण लिए हुए था. वह अवैध गतिविधियों को अंजाम दे रहा था. शुक्रवार को पुलिस मुख्यालय में डीसीपी (क्राइम) हर्ष इंदौरा ने गिरफ्तारी की विस्तृत जानकारी दी.

मरीज का अटेंडेंट बनकर एक होटल में छिपा था आरोपी