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CJP के सौरव दास और आशुतोष रांका को अब क्राइम ब्रांच ने भेजा समन, आज ही होंगे पेश, कल मिली थी जमानत

सौरव दास और आशुतोष रांका ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: राजनीतिक और प्रदर्शनकारी गलियारों की प्रमुख हलचल बने 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) के सौरव दास और आशुतोष रांका की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. हाल ही में जंतर-मंतर और कनॉट प्लेस इलाके में बिना अनुमति प्रदर्शन करने, शांति बनाए रखने के बॉन्ड का उल्लंघन करने और सुरक्षा बलों के काम में बाधा डालने के आरोप में अब क्राइम ब्रांच ने समन भेजा है.

पुलिस ने दोनों को अपने बयान दर्ज कराने के लिए आज क्राइम ब्रांच के सामने पेश होने का निर्देश दिया है. दोनों को आज राजौरी गार्डन स्थित क्राइम ब्रांच कार्यालय में दोपहर 12 बजे उपस्थित होना होगा जहां उनसे मामले से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर पूछताछ की जाएगी और उनके बयान दर्ज किए जाएंगे. इससे पहले, बुधवार को विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट की अदालत ने दोनों को 50-50 हजार रुपये के निजी मुचलके और जमानत बॉन्ड पर तिहाड़ जेल से रिहा करने का आदेश दिया था.