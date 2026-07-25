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जंतर-मंतर प्रदर्शन पर फेक न्यूज फैलाने वालों पर दिल्ली पुलिस सख्त, 400 से ज्यादा सोशल मीडिया हैंडल ब्लॉक

दिल्ली पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे केवल आधिकारिक और विश्वसनीय स्रोतों से प्राप्त जानकारी पर ही भरोसा करें.

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By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 25, 2026 at 3:30 PM IST

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नई दिल्ली: जंतर-मंतर पर चल रहे सीजेपी (Cockroach Janta Party) के प्रदर्शन के बीच सोशल मीडिया पर वायरल हो रही भ्रामक और फर्जी सूचनाओं को लेकर दिल्ली पुलिस ने अपना पक्ष स्पष्ट किया है. केंद्रीय जिला के डीसीपी रोहित राजबीर सिंह ने प्रेस वार्ता में कहा कि प्रदर्शन से जुड़े कई झूठे दावे, एडिटेड वीडियो, डीपफेक कंटेंट और एआई से तैयार सामग्री सोशल मीडिया पर प्रसारित की जा रही है, जिनका उद्देश्य लोगों को गुमराह करना और कानून-व्यवस्था प्रभावित करना है.

डीसीपी रोहित राजबीर सिंह ने कहा कि जंतर-मंतर पर पिछले कई सप्ताह से प्रदर्शन चल रहा है. इस दौरान इंस्टाग्राम समेत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बड़ी संख्या में पोस्ट, वीडियो और तस्वीरें साझा की गईं, लेकिन इनमें से हर सामग्री सही या प्रमाणिक नहीं है. उन्होंने लोगों से अपील की कि किसी भी पोस्ट पर भरोसा करने या उसे आगे साझा करने से पहले उसका तथ्यात्मक सत्यापन अवश्य करें.

डीसीपी रोहित राजबीर सिंह (ETV Bharat)

उन्होंने बताया कि दिल्ली पुलिस लगातार सोशल मीडिया की निगरानी कर रही है और अपने आधिकारिक प्लेटफॉर्म के माध्यम से फेक न्यूज, डीपफेक वीडियो, एडिटेड क्लिप और भ्रामक पोस्ट की पहचान कर लोगों को सही जानकारी उपलब्ध करा रही है. जांच के दौरान यह भी सामने आया कि पाकिस्तान से संचालित कई सोशल मीडिया अकाउंट प्रदर्शन से जुड़ा फर्जी कंटेंट फैलाने में सक्रिय थे. दिल्ली पुलिस ने संबंधित एजेंसियों के सहयोग से अब तक 400 से अधिक ऐसे सोशल मीडिया हैंडल की पहचान कर उन्हें ब्लॉक कराया है. इनमें कुछ अकाउंट पहले 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान भी दुष्प्रचार फैलाने में सक्रिय पाए गए थे.

प्रेस वार्ता के दौरान डीसीपी ने यह भी बताया कि प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक और अनियमितताओं पर प्रभावी कार्रवाई के लिए दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच में डीसीपी स्तर के अधिकारी के नेतृत्व में विशेष टास्क फोर्स (एसटीएफ) का गठन किया गया है. यह टीम स्पेशल सीपी (क्राइम) की निगरानी में काम करेगी और पेपर लीक से जुड़े मामलों की जांच करेगी. दिल्ली पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे केवल आधिकारिक और विश्वसनीय स्रोतों से प्राप्त जानकारी पर ही भरोसा करें तथा किसी भी अपुष्ट या भ्रामक सामग्री को सोशल मीडिया पर साझा करने से बचें.

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