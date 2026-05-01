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दिल्ली पुलिस का सिपाही निकला लुटेरा: 50 लाख रुपये लूट की वारदात में गिरफ्तारी, राजस्थान से दबोचा गया आरोपी

नई दिल्ली: राजधानी में कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी संभालने वाली दिल्ली पुलिस पर उस वक्त सवाल खड़े हो गए, जब एक बड़ी लूट की वारदात में उनका ही सिपाही शामिल पाया गया. करीब 50 लाख रुपये की लूट के मामले में बाड़ा हिंदू राव थाना पुलिस ने दिल्ली पुलिस की 5वीं बटालियन में तैनात सिपाही समय सिंह मीणा को गिरफ्तार किया है.

पुलिस से प्राप्त जानकारी के मुताबिक, 31 मार्च को आजाद मार्केट अंडरपास के पास बदमाशों ने एक चलती ऑटो-रिक्शा को रोककर उसमें रखी भारी रकम लूट ली थी. इस वारदात को चार आरोपियों ने अंजाम दिया था. मामले की जांच के दौरान पुलिस ने पहले ही अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था, जबकि मुख्य साजिशकर्ता दिल्ली पुलिस का सिपाही समय सिंह मीणा वारदात के बाद से फरार चल रहा था.

राजस्थान में छिपा था आरोपी: पुलिस की जांच में खुलासा हुआ कि 2009 बैच का सिपाही समय सिंह मीणा पहले से ही आपराधिक प्रवृत्ति का रहा है. उसके खिलाफ तीन मुकदमे पहले से दर्ज हैं, जो सराय रोहिल्ला और चांदनी महल थाना क्षेत्रों में दर्ज हैं. हैरानी की बात ये है कि इन मामलों में पकड़े जाने के बावजूद वह दिल्ली पुलिस की बटालियन में तैनात रहा. 50 लाख की लूट के मामले में आरोपी को पकड़ने के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए. टेक्निकल सर्विलांस की मदद ली गई. जांच के दौरान उसकी लोकेशन दौसा राजस्थान में मिली, जहां वह छिपा हुआ था. इसके बाद पुलिस टीम ने वहां दबिश देकर उसे गिरफ्तार कर लिया.