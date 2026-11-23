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दिल्ली: दहेज में 'ब्रेजा कार' न मिलने पर बारात लौटाने वाला आरोपी कांस्टेबल सस्पेंड, सिपाही कुलदीप बोला- सारे आरोप बेबुनियाद

आरोपी कॉन्स्टेबल कुलदीप. ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: दहेज के लालच में शादी की खुशियों को मातम में बदलने के आरोपों से घिरे दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल कुलदीप पर आखिरकार विभाग का डंडा चल गया है. हरियाणा में शादी के ऐन वक्त पर दहेज में 'ब्रेजा' कार न मिलने के कारण बरात वापस लौटाने के मामले में आरोपी सिपाही कुलदीप को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है. डीसीपी पीसीआर सत्यवान गौतम ने इस कार्रवाई की पुष्टि करते हुए बताया कि अनुशासनहीनता और दहेज जैसी सामाजिक बुराई को बढ़ावा देने के आरोप में यह सख्त कदम उठाया गया है.

वहीं आरोपी कॉन्स्टेबल कुलदीप का भी बयान आ गया है. उन्होंने कहा, "मुझ पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं कि मैं ब्रेजा कार की मांग कर रहा हूं. मैंने आज तक किसी चीज की मांग नहीं की है. मैंने तो यही कहा था कि शादी में केवल परिवार के करीबी सदस्य ही शामिल हों, लेकिन पता नहीं उन्हें क्या हो गया? रिबन काटने को लेकर कहासुनी हो गई थी. उनके बेटे साहिल, चाचा हरीश, चाची रीना-मीना और कुछ अन्य लोगों ने बात का बतंगड़ बना दिया. सोशल मीडिया पर मुझे विलेन बना दिया गया है. ये सभी बेबुनियाद आरोप हैं. इनमें कोई सच्चाई नहीं है.इसकी जांच होनी चाहिए. मैंने माफी भी मांगी थी, लेकिन ऐसा लगता है कि उन्होंने सब कुछ पहले से ही प्लान कर रखा था. मैं आज भी शादी के लिए तैयार हूं."

कुलदीप दिल्ली पुलिस में सिपाही के पद पर तैनात हैं. हाल ही में उसकी शादी हरियाणा में तय हुई थी. आरोप है कि शादी समारोह के दौरान जब वधू पक्ष की ओर से दहेज में ब्रेजा कार की मांग पूरी नहीं की गई, तो कुलदीप और उसके परिजनों ने हंगामा खड़ा कर दिया. बात इतनी बढ़ गई कि कुलदीप बिना शादी किए ही अपनी बरात लेकर वापस लौट गया. इस घटना के बाद दुल्हन के परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद मामला तूल पकड़ने लगा और सोशल मीडिया से लेकर प्रशासनिक गलियारों तक इसकी जमकर आलोचना हुई. ​नरेला से रिलीव होकर छुट्टी पर था आरोपी मामले की गंभीरता को देखते हुए जब दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने कुलदीप के सर्विस रिकॉर्ड की जांच की, तो उसकी वर्तमान तैनाती का विवरण सामने आया. डीसीपी पीसीआर सत्यवान गौतम ने आधिकारिक जानकारी देते हुए बताया कि सिपाही कुलदीप पहले नरेला में तैनात था. वहां से रिलीव होने के बाद वह अर्जित अवकाश (EL) पर चला गया था. छुट्टी खत्म होने के बाद उसे इसी दिसंबर महीने में पीसीआर (PCR) यूनिट में अपनी ड्यूटी रिपोर्ट करनी थी. बताया गया है कि पुलिस बल एक अनुशासित संगठन है और किसी भी कर्मी का ऐसा आचरण, जो समाज में गलत संदेश देता हो और कानून का उल्लंघन करता हो, कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. इसी के चलते कुलदीप के पीसीआर में रिपोर्ट करने से पहले ही उसे सस्पेंड करने का आदेश जारी कर दिया गया है. निलंबन के साथ-साथ आरोपी सिपाही के खिलाफ विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है.