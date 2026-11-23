दिल्ली: दहेज में 'ब्रेजा कार' न मिलने पर बारात लौटाने वाला आरोपी कांस्टेबल सस्पेंड, सिपाही कुलदीप बोला- सारे आरोप बेबुनियाद
हरियाणा में शादी से ठीक पहले 'ब्रेजा' कार न मिलने पर बरात वापस लौटाने के मामले में आरोपी सिपाही कुलदीप को सस्पेंड कर दिया गया.
Published : November 23, 2026 at 6:19 PM IST|
Updated : November 23, 2026 at 6:36 PM IST
नई दिल्ली: दहेज के लालच में शादी की खुशियों को मातम में बदलने के आरोपों से घिरे दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल कुलदीप पर आखिरकार विभाग का डंडा चल गया है. हरियाणा में शादी के ऐन वक्त पर दहेज में 'ब्रेजा' कार न मिलने के कारण बरात वापस लौटाने के मामले में आरोपी सिपाही कुलदीप को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है. डीसीपी पीसीआर सत्यवान गौतम ने इस कार्रवाई की पुष्टि करते हुए बताया कि अनुशासनहीनता और दहेज जैसी सामाजिक बुराई को बढ़ावा देने के आरोप में यह सख्त कदम उठाया गया है.
वहीं आरोपी कॉन्स्टेबल कुलदीप का भी बयान आ गया है. उन्होंने कहा, "मुझ पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं कि मैं ब्रेजा कार की मांग कर रहा हूं. मैंने आज तक किसी चीज की मांग नहीं की है. मैंने तो यही कहा था कि शादी में केवल परिवार के करीबी सदस्य ही शामिल हों, लेकिन पता नहीं उन्हें क्या हो गया? रिबन काटने को लेकर कहासुनी हो गई थी. उनके बेटे साहिल, चाचा हरीश, चाची रीना-मीना और कुछ अन्य लोगों ने बात का बतंगड़ बना दिया. सोशल मीडिया पर मुझे विलेन बना दिया गया है. ये सभी बेबुनियाद आरोप हैं. इनमें कोई सच्चाई नहीं है.इसकी जांच होनी चाहिए. मैंने माफी भी मांगी थी, लेकिन ऐसा लगता है कि उन्होंने सब कुछ पहले से ही प्लान कर रखा था. मैं आज भी शादी के लिए तैयार हूं."
#WATCH | Gohana, Sonipat (Haryana): Suspended Delhi Police Constable Kuldeep says, "False allegations are being levelled against me that I am demanding Brezza car. I have not demanded anything to date. In fact, I had been saying that only the close family members can come… https://t.co/TYJxzV952Y pic.twitter.com/T1NvCi0GQI— ANI (@ANI) November 23, 2026
कुलदीप दिल्ली पुलिस में सिपाही के पद पर तैनात हैं. हाल ही में उसकी शादी हरियाणा में तय हुई थी. आरोप है कि शादी समारोह के दौरान जब वधू पक्ष की ओर से दहेज में ब्रेजा कार की मांग पूरी नहीं की गई, तो कुलदीप और उसके परिजनों ने हंगामा खड़ा कर दिया. बात इतनी बढ़ गई कि कुलदीप बिना शादी किए ही अपनी बरात लेकर वापस लौट गया. इस घटना के बाद दुल्हन के परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद मामला तूल पकड़ने लगा और सोशल मीडिया से लेकर प्रशासनिक गलियारों तक इसकी जमकर आलोचना हुई.
नरेला से रिलीव होकर छुट्टी पर था आरोपी
मामले की गंभीरता को देखते हुए जब दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने कुलदीप के सर्विस रिकॉर्ड की जांच की, तो उसकी वर्तमान तैनाती का विवरण सामने आया. डीसीपी पीसीआर सत्यवान गौतम ने आधिकारिक जानकारी देते हुए बताया कि सिपाही कुलदीप पहले नरेला में तैनात था. वहां से रिलीव होने के बाद वह अर्जित अवकाश (EL) पर चला गया था. छुट्टी खत्म होने के बाद उसे इसी दिसंबर महीने में पीसीआर (PCR) यूनिट में अपनी ड्यूटी रिपोर्ट करनी थी.
बताया गया है कि पुलिस बल एक अनुशासित संगठन है और किसी भी कर्मी का ऐसा आचरण, जो समाज में गलत संदेश देता हो और कानून का उल्लंघन करता हो, कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. इसी के चलते कुलदीप के पीसीआर में रिपोर्ट करने से पहले ही उसे सस्पेंड करने का आदेश जारी कर दिया गया है. निलंबन के साथ-साथ आरोपी सिपाही के खिलाफ विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है.
बिचौलियों ने बताया था कि लड़का पक्ष को दहेज नहीं चाहिए: पीड़ित पिता
इससे पहले पीड़ित पिता सुभाष कुमार ने इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई थी. वह सोनीपत के वेस्ट रामनगर के रहने वाले हैं और आईटीआई गन्नौर से सेवानिवृत्त हैं. उन्होंने शिकायत में बताया कि जनवरी 2026 में बिचौलियों के माध्यम से उनकी बेटी का रिश्ता गोहाना के गांधी नगर निवासी कुलदीप के साथ तय हुआ था. आरोप है कि रिश्ता तय करवाते समय बिचौलियों ने बताया था कि कुलदीप दिल्ली पुलिस में तैनात है. साथ ही यह भी भरोसा दिलाया गया था कि लड़के पक्ष को दहेज नहीं चाहिए. 26 अप्रैल को दोनों परिवारों की मौजूदगी में रिंग सेरेमनी हुई और अगस्त में 20 नवंबर 2026 को शादी की तारीख तय कर दी गई.
शादी की तारीख तय होने के बाद दहेज मांगना शुरू किया
उनका आरोप है कि शादी की तारीख तय होने के बाद दूल्हे और उसकी मां ने दहेज की मांगें रखनी शुरू कर दीं. दूल्हे ने अपने लिए दो तोले की सोने की चेन, अंगूठी और मां के लिए सोने के टॉप्स व चांदी की पायल की मांग रखी. इसके अलावा परिवार के लिए महंगे कपड़े भी मांगे गए. शिकायत के मुताबिक, दूल्हे ने शादी में बड़ी गाड़ी देने की मांग भी रखी और ब्रेजा कार पर अड़ गया. पिता ने आर्थिक स्थिति को देखते हुए करीब 8 से 9 लाख रुपये की हुंडई ऑरा कार बुक करवाई, लेकिन दूल्हा इससे संतुष्ट नहीं हुआ.
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