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दिल्ली पुलिस के सिपाही की दबंगई, गुरुग्राम में EX गर्लफ्रेंड को बीच सड़क पीटा, थार से गेट को मारी टक्कर

गुरुग्राम : हरियाणा के गुरुग्राम से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां दिल्ली पुलिस के एक सिपाही की दबंगई कैमरे में कैद हो गई. आरोप है कि सिपाही रोनित यादव शराब के नशे में अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के घर पहुंचा. जब युवती और उसके परिवार ने उसे घर में घुसने से रोकने की कोशिश की, तो उसने बीच सड़क पर युवती के साथ बेरहमी से मारपीट की. आरोपी ने सरेआम उसके बाल पकड़कर खींचे और सड़क पर धक्का दिया.

एक्स गर्लफ्रेंड के साथ मारपीट : मामला सेक्टर-56 का है, जहां घरों के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों में ये पूरी वारदात रिकॉर्ड हो गई. वीडियो में सिपाही एक्स-गर्लफ्रेंड के साथ मारपीट करता दिखाई दे रहा है. इतना ही नहीं, आरोपी ने युवती की नाबालिग बहन और उसकी मां को भी जान से मारने की धमकी दी. हंगामा करने के बाद जब वो मौके से भागने लगा, तो उसकी थार गाड़ी सोसाइटी के गेट से जा टकराई.

गुरुग्राम में EX गर्लफ्रेंड को बीच सड़क पीटा (ETV Bharat)

आरोपी अरेस्ट : गुरुग्राम पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि आरोपी की पहचान रोनित यादव के रूप में हुई, जो मूल रूप से गाजियाबाद के इंद्रापुरम का रहने वाला है. आरोपी दिल्ली पुलिस में सिपाही है. मामले की शिकायत मिलने के बाद गुरुग्राम पुलिस ने आरोपी सिपाही रोनित यादव को गिरफ्तार कर लिया है. वहीं, गुरुग्राम कोर्ट ने भी आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी है. पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और पुलिसकर्मी के इस व्यवहार पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं.