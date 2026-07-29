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दिल्ली में बवाल के बीच पुलिस का स्पष्टीकरण: जंतर-मंतर के पास मिले 'पत्थरों से लदे ट्रक' का विरोध प्रदर्शन से कोई संबंध नहीं

नई दिल्ली: दिल्ली में जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन और संसद मार्च के दौरान सुर्खियों में रहा पत्थर से भरे ट्रक को लेकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे दावों के बाद, दिल्ली पुलिस ने स्थिति स्पष्ट करते हुए एक आधिकारिक बयान जारी किया है. पुलिस ने स्पष्ट किया है कि जंतर-मंतर या किसी राजनीतिक दल के कार्यालय के बाहर मिले पत्थर से लदे ट्रक को लेकर किए जा रहे दावे पूरी तरह से झूठे, भ्रामक और बेबुनियाद हैं.

यह पूरा मामला तब तूल पकड़ा जब एक ट्रक को लेकर विभिन्न प्रकार की अटकलें लगाई जाने लगीं. कुछ दावों में यह आरोप लगाया गया कि इस वाहन को कथित तौर पर किसी साजिश के तहत प्रदर्शनकारियों के नजदीक तैनात किया गया था. हालांकि, पुलिस की आधिकारिक जांच और तथ्यों ने इन सभी अफवाहों का खंडन किया है.

जंतर-मंतर के पास मिले पत्थरों से लदे ट्रक को लेकर पुलिस ने जारी किया बयान (EETV Bharat)

क्या है पूरा मामला और पुलिस की थ्योरी

आधिकारिक जानकारी के अनुसार, विवादों के घेरे में आया यह ट्रक दरअसल एक सड़क दुर्घटना के सिलसिले में जब्त किया गया था. इस संबंध में संसद मार्ग थाने में FIR No. 65/2026 दर्ज की गई थी. घटनाक्रम का विवरण देते हुए पुलिस ने बताया कि 16 जुलाई 2026 को इस ट्रक और एक ईको (EECO) वैन के बीच भीषण सड़क हादसा हुआ था. इस दुर्घटना में छह लोग घायल हो गए थे, जिसके तुरंत बाद पुलिस हरकत में आई और वाहन को अपने कब्जे में ले लिया. दुर्घटना के बाद जब्त किए गए इस वाहन को कानूनी प्रक्रिया और सुरक्षित हिरासत के तहत शुरुआत में संसद मार्ग पुलिस स्टेशन के पास खड़ा किया गया था. पुलिस के अनुसार, यह कदम थाने के भीतर या आसपास जगह की कमी के कारण उठाया गया था.