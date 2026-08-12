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अंकित शर्मा हत्याकांड: बरी हुए आरोपियों के ट्रायल कोर्ट के फैसले को HC में चुनौती देगी दिल्ली पुलिस

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस 2020 में दिल्ली दंगों के दौरान आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में ट्रायल कोर्ट की ओर से बरी करार देने के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी. आज इस बात की सूचना दिल्ली पुलिस की ओर से पेश वकील ने जस्टिस प्रतिभा सिंह की अध्यक्षता वाली बेंच को दी. हाईकोर्ट इस मामले में दोषी करार दिए गए दो लोगों की सजा को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिस पर सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने ये बातें कही.

इस मामले में दोषी करार दिए गए दो लोगों नाजिम और कासिम ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सजा को चुनौती दी है. दोनों की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है. हाईकोर्ट ने दोनों आरोपियों की सजा को निलंबित करने की मांग पर सुनवाई करते हुए संबंधित जेल अधिकारी से स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है. सजा के निलंबन पर 2 दिसंबर को सुनवाई होगी.

बता दें कि कड़कड़डूमा कोर्ट ने अंकित शर्मा की हत्या के मामले में ताहिर हुसैन समेत पांच लोगों को दोषी करार दिया था. एडिशनल सेशंस जज प्रवीण सिंह ने इस मामले के छह आरोपियों को बरी करने का भी आदेश दिया था. कोर्ट ने इस मामले में ताहिर हुसैन के अलावा जिन आरोपियों को दोषी करार दिया उनमें नाजिम, कासिम, अनस और जावेद शामिल हैं। कोर्ट ने जिन आरोपियों को बरी करने का आदेश दिया उनमें हसीन ऊर्फ मुल्लाजी ऊर्फ सलमान, समीर खान, फिरोज, जावेद, गुल्फाम, शोएब आलम ऊर्फ बॉबी और मुंतजिम ऊर्फ मुसा शामिल हैं.