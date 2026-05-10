ETV Bharat / bharat

आतंकी साजिश से जुड़ा हथियार तस्करी मॉड्यूल का दिल्ली पुलिस ने किया भंडाफोड़, पाकिस्तान से जुड़ा कनेक्शन

पाकिस्तान समर्थित हथियार तस्करी मॉड्यूल का एक और गुर्गा गिरफ्तार ( ETV Bharat )