आतंकी साजिश से जुड़ा हथियार तस्करी मॉड्यूल का दिल्ली पुलिस ने किया भंडाफोड़, पाकिस्तान से जुड़ा कनेक्शन
पाकिस्तान समर्थित हथियार तस्करी मॉड्यूल का एक और गुर्गा गिरफ्तार, इटली की पिस्टल बरामद.
Published : May 10, 2026 at 6:35 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने अंतरराष्ट्रीय हथियार तस्करी और आतंकी मॉड्यूल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपी की पहचान प्रवीण कुमार उर्फ टिट्टू के रूप में हुई है, जो दक्षिणी दिल्ली के कुख्यात गैंगस्टर रोहित चौधरी का करीबी सहयोगी बताया जा रहा है. आरोपी पर पहले दो लाख रुपये का इनाम भी घोषित था.
क्राइम ब्रांच के डीसीपी संजीव कुमार यादव ने बताया कि यह कार्रवाई शाहबाज अंसारी से जुड़े अंतरराष्ट्रीय हथियार तस्करी और टेरर मॉड्यूल मामले की जांच के दौरान की गई है. पुलिस ने आरोपी के कब्जे से इटली निर्मित एक सेमी-ऑटोमैटिक पिस्टल और पांच जिंदा कारतूस बरामद किए हैं.
डीसीपी संजीव कुमार यादव के मुताबिक, इस पूरे नेटवर्क को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का समर्थन प्राप्त है. मामले में यूएपीए की धाराएं पहले से ही लगाई गई हैं. अब तक इस नेटवर्क से जुड़े 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और 25 विदेशी अत्याधुनिक हथियारों के साथ 221 जिंदा कारतूस बरामद किए जा चुके हैं.
क्राइम ब्रांच के डीसीपी संजीव कुमार यादव ने बताया कि जांच में सामने आया है कि प्रवीण कुमार दक्षिण दिल्ली के आया नगर और महरौली इलाके में गैंगस्टर रोहित चौधरी के साथ मिलकर विवादित जमीनों पर कब्जा करने, अवैध प्लॉटिंग और उगाही जैसी गतिविधियों में शामिल था. पुलिस के अनुसार, अवैध कमाई का पैसा जुए और सट्टेबाजी में लगाया जाता था. क्राइम ब्रांच ने बताया कि जेल में रहने के दौरान प्रवीण की मुलाकात इस मामले के अन्य आरोपी निशांत अरोड़ा से हुई थी. जमानत पर बाहर आने के बाद वह गैंग के लिए विदेशी हथियार जुटाने लगा, ताकि इलाके में दहशत कायम की जा सके.
पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, प्रवीण कुमार के खिलाफ हत्या, अपहरण, रंगदारी, हत्या के प्रयास, अवैध हथियार रखने और मकोका समेत कई गंभीर धाराओं में आठ मामले दर्ज हैं. क्राइम ब्रांच के डीसीपी संजीव कुमार यादव ने बताया कि मामले की जांच जारी है. फिलहाल, इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश की जा रही है. साथ ही पुलिस पूरे मॉड्यूल की फंडिंग और विदेशी कनेक्शन की भी जांच कर रही है.
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