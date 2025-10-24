"दिल्ली के एक मॉल में बम धमाके की साजिश रच रहे थे आतंकी", ISIS प्रेरित मॉड्यूल के दोनों टेररिस्ट अरेस्ट
एडिशनल सीपी ने बताया कि दोनों के पास से संदिग्ध सामान बरामद किए गए हैं. फिलहाल, सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है.
Published : October 24, 2025 at 3:42 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली को दहलाने की एक बड़ी साजिश को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने नाकाम किया है. पुलिस ने आईएसआईएस से प्रेरित एक मॉड्यूल का पर्दाफाश करते हुए दो आतंकियों को गिरफ्तार किया है. इनमें से एक आतंकी को साउथ दिल्ली से, जबकि दूसरे को मध्य प्रदेश के भोपाल से गिरफ्तार किया गया है. इनकी पहचान अदनान निवासी सादिक नगर और अदनान खान उर्फ अबू मोहम्मद निवासी भोपाल के रूप में हुई है.
बड़ा धमाका करने की थी योजना: दिल्ली पुलिस में स्पेशल सेल के एडिशनल सीपी प्रमोद कुशवाहा ने बताया, दोनों आतंकी दिवाली के दौरान दिल्ली में साउथ दिल्ली के एक मॉल में बड़े धमाके की साजिश रच रहे थे. वे एक IED (इंप्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस) भी तैयार कर रहे थे.
दिल्ली पुलिस की विशेष टीम ने खुफिया इनपुट के आधार पर कई स्थानों पर रेड कर दोनों को गिरफ्तार किया. आरोपी घड़ी से टाइमर बनाने की कोशिश कर रहे थे और आईईडी तैयार कर रहे थे. इनके पास से लैपटॉप, मोबाइल फोन, पेन ड्राइव, एक घड़ी व अन्य संदिग्ध सामान बरामद हुए हैं, जिनकी जांच की जा रही है. साउथ दिल्ली के एक बड़े मॉल और एक सार्वजनिक पार्क की रेकी भी कर ली थी. इनकी त्योहारों के सीजन में भीड़-भाड़ वाले इलाके को निशाना बनाने की साजिश थी, जिससे ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके.
ऑनलाइन ले रहे थे हमले की ट्रेनिंग: प्रमोद कुशवाहा ने आगे बताया कि जांच में पाया गया है कि दोनों आरोपियों का संपर्क आईएसआईएस के एक विदेशी हैंडलर से था, जो सीरिया-तुर्की बॉर्डर के आसपास सक्रिय बताया जा रहा है. वह ऑनलाइन माध्यम से इन आतंकियों को निर्देश दे रहा था कि किस तरह से आईईडी तैयार करनी है और किस समय अंजाम देना है. आरोपियों के बीच कई बार मुलाकात भी हुई थी. उन्होंने हमले के लिए जरूरी सामग्री जुटाने की तैयारी भी कर ली थी.
इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से मिले हैं अहम सबूत: स्पेशल सेल ने आरोपियों के पास से मिले लैपटॉप, मोबाइल फोन व पेन ड्राइव की जांच शुरू कर दी है. बरामद डिवाइसों से कई चैट्स, फोटो व डॉक्युमेंट्स मिले हैं जिनसे यह साबित होता है कि वे ISIS की विचारधारा से प्रेरित थे. साथ ही आतंकी गतिविधियों की योजना बना रहे थे.
कई संदिग्धों से चल रही पूछताछ: दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, एनआईए व इंटेलिजेंस ब्यूरो सहित कई एजेंसियां इस मामले में संयुक्त रूप से जांच कर रही हैं. पुलिस का कहना है कि अभी कई अन्य संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है, जो इस मॉड्यूल से जुड़े हो सकते हैं. जांच का फोकस यह जानने पर है कि इन आतंकियों को वित्तीय सहायता व तकनीकी मदद कहां से मिल रही थी. अधिकारियों का कहना है कि समय रहते कार्रवाई कर एक बड़े आतंकी हमले को रोका गया है. राजधानी के प्रमुख मॉल, बाजार व सार्वजनिक स्थलों पर सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है.
यह भी पढ़ें-
लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार की दो टूक, ऑपरेशन सिंदूर 2.0 और भी होगा "घातक"
दिल्ली-भोपाल से दबोचे गए ISIS के 2 संदिग्ध आतंकी, फिदायीन हमले की ले रहे थे ट्रेनिंग