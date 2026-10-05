ETV Bharat / bharat

दिल्ली-यूपी तक फैला हेरोइन नेटवर्क ध्वस्त, 50 करोड़ की ड्रग्स बरामद; लखनऊ में चल रही थी फैक्ट्री

विजय सिंह, जॉइंट सीपी, दिल्ली पुलिस ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने एक अंतरराज्यीय हेरोइन सप्लाई नेटवर्क व उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में चल रही अवैध मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का भंडाफोड़ किया है. पुलिस ने 7.076 किलोग्राम हेरोइन, करीब 3.3 किलोग्राम कच्चा माल, 3 लाख रुपये नकद व तस्करी में इस्तेमाल दो लग्जरी गाड़ियां जब्त की. बरामद हेरोइन की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 50 करोड़ रुपये आंकी गई है. दिल्ली पुलिस के नॉर्दर्न रेंज के जॉइंट सीपी विजय सिंह ने सोमवार को के बताया कि रोहिणी जिले की स्पेशल स्टाफ टीम ने इंस्पेक्टर संदीप गोदारा के नेतृत्व व एसीपी अजमेर सिंह की देखरेख में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत इस बड़े सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है. मामले में मुख्य सरगना व फैक्ट्री मालिक समेत कुल चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है.