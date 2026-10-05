दिल्ली-यूपी तक फैला हेरोइन नेटवर्क ध्वस्त, 50 करोड़ की ड्रग्स बरामद; लखनऊ में चल रही थी फैक्ट्री
दिल्ली पुलिस ने अंतरराज्यीय हेरोइन सप्लाई नेटवर्क व लखनऊ में चल रही अवैध मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का पर्दाफाश किया है. क्या है मामला, पढ़ें..
Published : October 5, 2026 at 5:23 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने एक अंतरराज्यीय हेरोइन सप्लाई नेटवर्क व उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में चल रही अवैध मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का भंडाफोड़ किया है. पुलिस ने 7.076 किलोग्राम हेरोइन, करीब 3.3 किलोग्राम कच्चा माल, 3 लाख रुपये नकद व तस्करी में इस्तेमाल दो लग्जरी गाड़ियां जब्त की. बरामद हेरोइन की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 50 करोड़ रुपये आंकी गई है. दिल्ली पुलिस के नॉर्दर्न रेंज के जॉइंट सीपी विजय सिंह ने सोमवार को के बताया कि रोहिणी जिले की स्पेशल स्टाफ टीम ने इंस्पेक्टर संदीप गोदारा के नेतृत्व व एसीपी अजमेर सिंह की देखरेख में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत इस बड़े सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है. मामले में मुख्य सरगना व फैक्ट्री मालिक समेत कुल चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है.
बेगमपुर से मिली पहली सफलता
जॉइंट सीपी विजय सिंह ने बताया कि रोहिणी जिले में ड्रग्स की अवैध बिक्री व तस्करी को जड़ से खत्म करने के लिए स्पेशल स्टाफ की कई टीमों (एसआई राजकुमार, एएसआई हरजीत, हेड कांस्टेबल विनोद, विकास, मनदीप, राजीव, विशाल और कांस्टेबल कुलदीप व अजय) को तैनात किया गया था. 16 सितंबर को टीम को बेगमपुर इलाके में नशीले पदार्थों की आपूर्ति की गुप्त सूचना मिली. पुलिस टीम ने सेक्टर-32, बेगमपुर में जाल बिछाकर कार से आए लक्ष्मण हुड्डा (58) निवासी रोहतक, हरियाणा को गिरफ्तार किया. उसकी कार से 300 ग्राम हेरोइन और 3 लाख रुपये नकद बरामद हुए. इस संबंध में बेगमपुर थाने में एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच आगे बढ़ाई गई.
भगोड़ा सप्लायर अनिल उर्फ भोला चढ़ा हत्थे
मामले की जांच के दौरान बीते 17 सितंबर को पुलिस ने लक्ष्मण हुड्डा के मुख्य सप्लायर अनिल उर्फ भोला (51) निवासी रघुबीर नगर, दिल्ली को सोनीपत (हरियाणा) से दबोच लिया. उसकी कार से 501 ग्राम हेरोइन बरामद की गई. डीसीपी द्वारका शशांक जायसवाल ने जानकारी दी कि अनिल एक शातिर व आपराधिक पृष्ठभूमि का व्यक्ति है, जिस पर पहले से 12 आपराधिक मामले दर्ज हैं. वह भलस्वा डेयरी थाने के एक एनडीपीएस मामले में गिरफ्तार हुआ था, लेकिन वर्ष 2025 में अंतरिम जमानत मिलने के बाद फरार हो गया.
लखनऊ में फैक्ट्री पर छापा
आरोपी अनिल से पूछताछ तकनीकी सर्विलांस व ह्यूमन इंटेलिजेंस के आधार पर स्पेशल स्टाफ की टीम ने उत्तर प्रदेश में पुलिस ने सीता कॉलोनी, जानकीपुरम, लखनऊ स्थित एक परिसर में छापेमारी की. छापेमारी के दौरान मौके से बबलू (35) को गिरफ्तार किया. वहां चल रही हेरोइन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का खुलासा हुआ. मौके से 6.275 किलोग्राम तैयार की गई हेरोइन के अलावा हेरोइन बनाने में प्रयुक्त केमिकल्स व उपकरण जब्त किए गए. केमिकल्स के साथ गैस सिलेंडर, मिक्सर ग्राइंडर, बर्तन, इलेक्ट्रॉनिक तराजू, पॉलीथीन आदि बरामद की गई.
पहले से तीन मामले दर्ज
गिरफ्तार बबलू की निशानदेही पर पुलिस टीम ने इस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के मालिक व मुख्य सप्लायर रुखसार अली उर्फ राजू का पीछा किया. करीब 120 किलोमीटर तक सघन पीछा करने के बाद रुखसार अली को बरेली (उत्तर प्रदेश) से गिरफ्तार कर लिया गया. आरोपी रुखसार अली पर पहले से एनडीपीएस कानून के तहत 3 मामले दर्ज हैं. डीसीपी शशांक जायसवाल ने बताया कि इस नेटवर्क के तार दिल्ली-एनसीआर से लेकर उत्तर प्रदेश तक फैले हुए हैं. पुलिस अब इस सिंडिकेट की पूरी सप्लाई चेन, वित्तीय लेन-देन, कच्चे माल की खरीद व अन्य सहयोगियों की पहचान करने के लिए आगे की जांच कर रही है.
इसे भी पढ़ें