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दिल्ली पुलिस का बड़ा एक्शन: अंतरराष्ट्रीय साइबर ठगी और मानव तस्करी रैकेट का भंडाफोड़, 164 विदेशी नागरिक रेस्क्यू

दिल्ली पुलिस ने मानव तस्करी रैकेट का किया भंडाफोड़. ( Etv Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच (इंटर-स्टेट सेल) ने एक बड़े अंतरराष्ट्रीय साइबर ठगी और मानव तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ किया है. इस कार्रवाई में पुलिस ने अवैध रूप से बंधक बनाकर रखे गए 164 विदेशी नागरिकों को सुरक्षित रेस्क्यू किया है, जिनमें 92 इंडोनेशियाई और 72 मलेशियाई नागरिक शामिल हैं. पुलिस ने मौके से एक मलेशियाई नागरिक को गिरफ्तार किया है और भारी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण व पासपोर्ट बरामद किए हैं.

जॉइंट कमिश्नर क्राइम ब्रांच सुरेंद्र कुमार ने प्रेसवार्ता कर जानकारी दी कि यह गिरोह विदेशी नागरिकों को भारत में आकर्षक नौकरी और बेहतर अवसरों का झांसा देकर बुलाता था. भारत आने के बाद उन्हें बंधक बनाकर साइबर ठगी के काम में झोंक दिया जाता था.