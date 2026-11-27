दिल्ली पुलिस का बड़ा एक्शन: अंतरराष्ट्रीय साइबर ठगी और मानव तस्करी रैकेट का भंडाफोड़, 164 विदेशी नागरिक रेस्क्यू
दिल्ली पुलिस ने एक बड़े अंतरराष्ट्रीय साइबर ठगी और मानव तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 164 विदेशी नागरिकों को सुरक्षित रेस्क्यू किया.
Published : November 27, 2026 at 7:10 PM IST|
Updated : November 27, 2026 at 7:41 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच (इंटर-स्टेट सेल) ने एक बड़े अंतरराष्ट्रीय साइबर ठगी और मानव तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ किया है. इस कार्रवाई में पुलिस ने अवैध रूप से बंधक बनाकर रखे गए 164 विदेशी नागरिकों को सुरक्षित रेस्क्यू किया है, जिनमें 92 इंडोनेशियाई और 72 मलेशियाई नागरिक शामिल हैं. पुलिस ने मौके से एक मलेशियाई नागरिक को गिरफ्तार किया है और भारी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण व पासपोर्ट बरामद किए हैं.
जॉइंट कमिश्नर क्राइम ब्रांच सुरेंद्र कुमार ने प्रेसवार्ता कर जानकारी दी कि यह गिरोह विदेशी नागरिकों को भारत में आकर्षक नौकरी और बेहतर अवसरों का झांसा देकर बुलाता था. भारत आने के बाद उन्हें बंधक बनाकर साइबर ठगी के काम में झोंक दिया जाता था.
फर्जी महिला प्रोफाइल और इन्वेस्टमेंट ऐप्स से ठगी
जांच में सामने आया है कि गिरोह के सदस्य सोशल मीडिया पर फर्जी महिला प्रोफाइल बनाकर लोगों से दोस्ती करते थे और उनका भरोसा जीतते थे. इसके बाद उन्हें 'Zenttrix' और 'Quantvoro' जैसी फर्जी वेबसाइटों और एपीके (APK) आधारित ट्रेडिंग ऐप्स पर मोटे मुनाफे का लालच देकर निवेश के लिए उकसाया जाता था.
भारी मात्रा में डिजिटल उपकरण और पासपोर्ट बरामद
गुप्त सूचना के आधार पर की गई इस छापेमारी में पुलिस ने ठगी का पूरा कॉल सेंटर जैसा ढांचा ध्वस्त किया है. मौके से कुल 549 डिजिटल उपकरण और 174 पासपोर्ट जब्त किए गए हैं, जिनमें 355 मोबाइल (335 इस्तेमाल किए हुए और 20 नए सीलबंद फोन), 168 डेस्कटॉप कंप्यूटर और 26 लैपटॉप, 53 सिम कार्ड (31 अंतरराष्ट्रीय और 22 भारतीय सिम) 174 पासपोर्ट (95 इंडोनेशियाई और 79 मलेशियाई पासपोर्ट), सर्वर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान जब्त किया है.
इसे भी पढ़ें: 42 साल तक पुलिस से बचता रहा हत्याकांड का आरोपित, दिल्ली क्राइम ब्रांच ने हारदोई से दबोचा
मुख्य आरोपी गिरफ्तार, भारतीय हैंडलर्स की तलाश जारी
इस मामले में क्राइम ब्रांच ने 26 नवंबर 2026 को विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर मलेशिया के नेगेरी सेम्बिलन निवासी 25 वर्षीय तान गुआन वेई (Tan Guan Wei) को गिरफ्तार किया है. प्रारंभिक जांच में सुनील कुमार और सुशील कुमार नामक दो भारतीय हैंडलर्स की भूमिका भी सामने आई है, जिनके बैंक खातों का इस्तेमाल किराए और गिरोह के अन्य खर्चों के लिए किया जा रहा था. पुलिस अब जब्त किए गए उपकरणों और बैंक खातों की जांच कर पूरे अंतरराष्ट्रीय सिंडिकेट और ठगी की रकम के लेन-देन का पता लगा रही है.
इसे भी पढ़ें: दिल्ली-एनसीआर में नकली कैंसर दवाओं का रैकेट ध्वस्त, डॉक्टर गिरफ्तार, 17 लाख की विदेशी दवा बरामद