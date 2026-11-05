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10 महीने पहले भारत छोड़कर भागा दुष्कर्म का आरोपी UAE से गिरफ्तार, दिल्ली पुलिस ने कराया प्रत्यर्पण

दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस (लॉ एंड ऑर्डर, जोन-1) देवेश चंद्र श्रीवास्तव के मुताबिक दिल्ली पुलिस के लिए यह एक महत्वपूर्ण सफलता है कि गंभीर अपराध के आरोपी को देश की सीमाओं के बाहर से भी कानूनी प्रक्रिया के तहत वापस लाकर न्यायिक कार्रवाई के दायरे में लाया गया है. उन्होंने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा व उन्हें न्याय दिलाना दिल्ली पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है. कोई आरोपी देश में हो या विदेश भाग जाए, उसे कानून से बचने नहीं दिया जाएगा. ऐसे मामलों में दिल्ली पुलिस सभी उपलब्ध कानूनी विकल्पों का इस्तेमाल करते हुए संबंधित एजेंसियों के साथ मिलकर कार्रवाई करती है.



पुलिस के मुताबिक, ये मामला एक अक्टूबर 2025 की रात का है. पंजाबी बाग स्थित एक लाउंज में कंपनी के कर्मचारियों की ओर से जन्मदिन की पार्टी आयोजित की गई थी. इसमें 20 वर्षीय युवती भी शामिल हुई थी. युवती की शिकायत के मुताबिक पार्टी में कंपनी में मैनेजर के पद पर कार्यरत आरोपी सजीर ने उसे शराब व नशीले पदार्थों का सेवन कराया. इसके बाद वह उसे करोल बाग स्थित एक होटल में ले गया, जहां दो अक्टूबर की तड़के दुष्कर्म किया. आरोप है कि होटल में कमरा लेते समय आरोपी ने पीड़िता की पहचान छिपाने के लिए किसी तीसरे व्यक्ति के पहचान संबंधी दस्तावेजों का इस्तेमाल किया.



कंपनी में शिकायत के बाद भी आरोपी ने नहीं लिया जांच में हिस्सा

घटना के बाद पीड़िता ने सबसे पहले कंपनी प्रबंधन को इसकी जानकारी दी थी. चार अक्टूबर 2025 को कंपनी प्रबंधन ने आरोपी को कारण बताओ नोटिस जारी किया और कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम (POSH) व्यवस्था के तहत आंतरिक समिति के माध्यम से जांच शुरू की. हालांकि, आरोपी इस आंतरिक जांच में शामिल नहीं हुआ. पुलिस के मुताबिक आरोपी चार अक्टूबर 2025 से ही कंपनी से अनुपस्थित रहने लगा. बाद में 18 दिसंबर 2025 को पीड़िता ने कंपनी प्रबंधन को ईमेल के माध्यम से दोबारा औपचारिक शिकायत दी.

इस बीच आरोपी ने अपने यात्रा संबंधी दस्तावेज तैयार कर लिए, पांच जनवरी 2026 को भारत छोड़कर UAE चला गया. वहां वह दुबई में प्लंबिंग एक्सेसरीज की एक दुकान में काम करने लगा. इसके बाद 18 फरवरी 2026 को पीड़िता ने दिल्ली पुलिस से शिकायत की. इस पर करोल बाग थाने में एफआईआर दर्ज की गई. पुलिस ने मामले कि जांच शुरू की.



इंटरपोल के जरिए जारी कराया गया रेड कॉर्नर नोटिस

जांच के दौरान दिल्ली पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया और कानूनी प्रक्रिया के तहत उसका बयान दर्ज किया. इसके साथ ही पंजाबी बाग के लाउंज व करोल बाग स्थित होटल से सीसीटीवी फुटेज, होटल रिकॉर्ड, पहचान पत्र व अन्य तकनीकी एवं दस्तावेजी साक्ष्य जुटाए गए. आरोपी की तलाश में करोल बाग थाने की पुलिस टीम केरल भी पहुंची, लेकिन जांच में पता चला कि वह पहले ही देश छोड़ चुका है.



इसके बाद 30 अप्रैल 2026 को भारतपोल के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आरोपी की तलाश के लिए प्रक्रिया शुरू की गई. पुलिस ने आवश्यक कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद सात जुलाई 2026 को इंटरपोल के माध्यम से आरोपी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी कराया. इससे UAE समेत अन्य देशों की कानून प्रवर्तन एजेंसियों को आरोपी की तलाश और पहचान करने में मदद मिली.



अबूधाबी से प्रत्यर्पण के बाद भारत लाया गया आरोपी

दिल्ली पुलिस के मुताबिक आरोपी की UAE में लोकेशन का पता चलने के बाद उसके प्रत्यर्पण के लिए सीबीआई, इंटरपोल, केंद्रीय गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय व ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के साथ लगातार समन्वय किया गया. अबूधाबी के सक्षम प्राधिकरण ने नौ अक्टूबर 2026 को प्रत्यर्पण अनुरोध को मंजूरी दे दी. इसके बाद 31 अक्टूबर को इंस्पेक्टर कपिल खोखर, एसआई काजल त्यागी व एसआई संदीप की तीन सदस्यीय पुलिस टीम UAE रवाना हुई.

चार नवंबर को सभी कानूनी व प्रशासनिक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद UAE अधिकारियों ने आरोपी को दिल्ली पुलिस की टीम के हवाले कर दिया. इसके बाद उसे भारत लाया गया. पुलिस अब आरोपी के खिलाफ भारतीय कानून के तहत आगे की कार्रवाई कर रही है.



केंद्रीय जिला पुलिस की विशेष टीम ने निभाई अहम भूमिका



इस पूरी कार्रवाई में इंस्पेक्टर कपिल खोखर, एसआई संदीप, एसआई काजल त्यागी, एएसआई अरविंद, हेड कांस्टेबल रणवीर, कांस्टेबल अनमोल व कांस्टेबल पंकज की टीम शामिल रही. पूरी कार्रवाई करोल बाग थाना एसएचओ व एसीपी की निगरानी में तथा केंद्रीय जिला के डीसीपी रोहित राजबीर सिंह के मार्गदर्शन में की गई.

स्पेशल सीपी देवेश चंद्र श्रीवास्तव के अनुसार भारतपोल जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म और केंद्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के साथ बेहतर तालमेल ने इस तरह की कार्रवाई को प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. उन्होंने ये स्पष्ट किया कि महिलाओं के खिलाफ गंभीर अपराध करने वाले आरोपियों को न्याय के दायरे में लाने के लिए दिल्ली पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी. विदेश भाग जाना किसी भी आरोपी के लिए कानून से बचने का रास्ता नहीं हो सकता है.



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