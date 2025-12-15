ETV Bharat / bharat

बिछड़ों को अपनों से मिलाने की निभा रहे 'ड्यूटी', भावुक कर देगा आपको दिल्ली पुलिस के एएसआई का ये 'मिशन'

पुलिसकर्मियों पर सवाल उठा देना बहुत आसान है, लेकिन दिल्ली पुलिस के एएसआई अजय झा का प्रयास आपका नजरिया बदल देगा. पढ़ें उनके बारे में...

बिछड़ों को अपनों से मिला रहे एएसआई अजय झा
बिछड़ों को अपनों से मिला रहे एएसआई अजय झा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : December 15, 2025 at 3:44 PM IST

नई दिल्ली: कभी-कभी इंसान के जीवन में कोई ऐसी घटना घट जाती है, जो न सिर्फ उसके जीवन को बदल कर रख देती है, बल्कि आगे भी उसी दिशा में काम करने की प्रेरणा बन जाती है. दिल्ली पुलिस के एएसआई अजय झा की भी कहानी कुछ ऐसी ही है. अपनी ड्यूटी के बाद समय निकालकर वह जिस तरह से बिछड़ों को अपनों से मिला रहे हैं, वो अपने आप में ही मिसाल है. एक पिता के दर्द से जन्मी सेवा-यात्रा का असर यह है कि वह दो साल में अब तक 325 दिव्यांग बच्चों व बुजुर्ग अपने परिवारों से मिला चुके हैं. इसे वह अपना कर्तव्य यानी 'ड्यूटी' मानते हैं.

बेटे के दर्द से जागी संवेदना: एएसआई अजय झा ने ईटीवी भारत से बातचीत में बताया कि उनका अपना बेटा भी एक स्पेशली एबल्ड चाइल्ड है, जो दो बार खो चुका है. अपने बेटे की तलाश में उन्होंने दिन रात एक कर दिया. इस दौरान वह कई शेल्टर होम भी गए जहां उन्होंने कई अन्य स्पेशली एबल्ड बच्चे दिखे. जब उन्होंने अपने बेटे को ढूंढा, तब उन्हें यह समझ आया कि ऐसे बच्चों के माता-पिता किन हालातों से गुजरते हैं. उसी पल उन्होंने संकल्प लिया कि अगर मेरा बच्चा मिल सकता है, तो मैं औरों के बच्चों को भी उनके घर तक जरूर पहुंचाऊंगा. इसी भावना के चलते उन्होंने सैकड़ों बच्चों व बुजुर्गों को उनके अपनों तक पहुंचाया. इनमें से कई ऐसे भी थे, जो शेल्टर होम्स में अपनी पहचान भूल चुके थे, बोल नहीं पाते थे या सुन नहीं पाते थे. पूरे दिन अपनी ड्यूटी पूरी करने के बाद थकान के बावजूद अजय किसी न किसी शेल्टर होम पहुंच जाते और किसी की मुस्कान लौटाने के मकसद से बच्चों के परिजनों की तलाश शुरू कर देते.

दिल्ली पुलिस के एएसआई का मिशन (ETV Bharat)

इस तरह करते हैं खोज: सबसे कठिन काम उन बच्चों के परिजनों का पता लगाना जो बोल नहीं सकते या मानसिक रूप से कमजोर हैं. अजय बताते हैं कि बोली से क्षेत्र का अंदाजा, गांव का नाम मिले तो इंटरनेट पर सर्च, स्थानीय पुलिस व मुखिया से सीधा संपर्क, सोशल मीडिया पर फोटो वायरल कर वह बच्चों के परिजनों की तलाश करते हैं. उन्होंने कहा कि जब हम कोई नेक काम करते हैं, तो ईश्वर भी अलग-अलग तरीके से हमारी मदद करता है.

ऐसे हल किया था पहला केस: अजय झा ने बताया कि एक मूक-बधिर बच्चा, तीन महीने से शेल्टर होम में था. वह न बोल सकता था और न ही सुन सकता था. बस उसके हाथ पर जय प्रकाश लिखा था. यही एक सुराग था. वह बच्चा पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से मिला था. इसके बाद रेलवे स्टेशन से खोज शुरू की. घंटों की मेहनत, फोन कॉल्स, दौड़भाग के बाद आखिर पता चला वह बच्चा गुरुग्राम का है. इसकी सूचना परिवार को दी गई, जिसपर परिवार शेल्टर होम पहुंचा और बच्चे की मां-पिता उसे गले लगाकर रोने लगे. उनकी खुशी के आंसू देखकर मेरे चेहरे पर भी मुस्कान आ गई. तब मुझे लगा मेरी मेहनत सार्थक है.

अब तक कई बिछड़ों को अपनों से मिला चुके हैं एएसआई अजय झा
अब तक कई बिछड़ों को अपनों से मिला चुके हैं एएसआई अजय झा (ETV Bharat)

परिवार व अधिकारियों का मिलता है सहयोग: उन्होंने बताया कि वह ड्यूटी करने के बाद जो समय मिलता है, उस समय में यह काम करते हैं. पहले परिवार नाराज होता था, क्योंकि बेटे को समय देने की जरूरत होती थी. लेकिन बाद में उनके परिवार ने इस काम को समझा और इसे पूरा समर्थन देने लगे. उनकी ड्यूटी वेस्ट दिल्ली के डीसीपी आफिस में रहती है. उनके इस नेक काम में डीसीपी का भी पूरा सहयोग मिलता है. वह वह गुजरात, हरियाणा, यूपी, दिल्ली, बिहार, पंजाब, मध्यप्रदेश और यहां तक कि नेपाल के भी बच्चों को खोजकर उनके घर पहुंचा चुके हैं. उन्होंने बताया कि मैं यह सब अपनी इच्छा से करता हूं. विभाग से बहुत तकनीकी सहयोग नहीं मिलता है. यदि मिले तो काम और आसान हो जाए. जब एक बच्चा घर लौटता है तो आंसू, दुआएं व भावनाएं उमड़ पड़ती हैं.

दिल्ली पुलिस के एएसआई अजय झा
दिल्ली पुलिस के एएसआई अजय झा (ETV Bharat)

पिता से मिली प्रेरणा: अजय ने आगे बताया कि वह बिहार के सीतामढ़ी के रहने वाले हैं. उनके पिता भी दिल्ली पुलिस में थे. पिता के देहांत के बाद उनके अंदर पैदा हुई सेवा भावना आज भी जीवंत है. वह साल 2000 में दिल्ली पुलिस में भर्ती हुए थे और 2023 में उन्होंने दिव्यांग बच्चों के परिजनों को तलाश कर उन्हें परिवार से मिलाने की विशेष सेवा शुरू की.

स्पेशली एबल्ड चाइल्ड के माता-पिता से अपील: उन्होंने स्पेशली एबल्ड चाइल्ड के बच्चों के अभिभावकों से विशेष अपील करते हुए कहा कि भीड़ वाले क्षेत्रों में बच्चों पर विशेष ध्यान रखें. ऐसे बच्चों की जेब में मोबाइल नंबर, पता लिखकर जरूर रखें. बस अड्डे, रेलवे स्टेशन पर बेहद सतर्क रहें, क्योंकि क्योंकि बच्चे चोरी करने वाले गैंग भी ऐसी जगहों पर सक्रिय रहते हैं.

केस स्टडी 1- 5 साल से शेल्टर होम में रहने वाला किशोर: जहांगीरपुरी के प्रयास शेल्टर होम में एक मूक-बधिर किशोर पिछले 5 साल से रह रहा था. जब वह खोया था तब 12 साल का था और जब अजय झा को मिला तब वह 17 का हो चुका था. उन्होंने प्यार से पूछकर उससे नाम लिखवाया. इसके बाद फोटो वायरल होने के बाद पता लगा कि वह हरियाणा के डबुआ से लापता है. पुलिस से उसके टीचर का नंबर मिला, जिन्होंने वीडियो कॉल में उसे पहचान लिया. इसके बाद किशोर की मां को बुलाया गया, जिन्होंने बेटे को देखते ही गले से लगा लिया.

खुद सड़कों पर निकलकर परिवार से बिछड़े लोगों के लिए प्रयास करते हैं अजय झा
खुद सड़कों पर निकलकर परिवार से बिछड़े लोगों के लिए प्रयास करते हैं अजय झा (ETV Bharat)

केस स्टडी 2- 14 महीने बाद हुई घर वापसी: मानसिक रूप से कमजोर 13 वर्षीय बच्चा ट्रेन से दिल्ली से एमपी पहुंच गया था. उसे पहले शेल्टर होम भेजा गया, जहां से उसे वापस दिल्ली भेज दिया गया. अजय झा ने उसकी काउंसलिंग की. बच्चा हर बात जामा मस्जिद का नाम लेता था. इसके बाद अजय ने मस्जिद में नमाज के वक्त अनाउंसमेंट कराई लेकिन सफलता नहीं मिली. फिर इंटरनेट से सभी जामा मस्जिद की फेहरिस्त निकाली और एक एक जामा मस्जिद में जाना शुरू किया. अंतत: भजनपुरा की जामा मस्जिद में पता चला कि बच्चा 14 महीने से गुम था. बच्चे को वापस देख मां-बाप रोते हुए गले मिले और अजय झा को खूब दुआएं दी.

केस स्टडी 3- 6 साल बाद पिता-पुत्र का मिलन: यह घटना किसी फिल्म जैसी है. दरअसल, लड़ाई के बाद मां 6 साल के बच्चे को लेकर आगरा चली गई, जहां भीड़ में बच्चा ट्रेन में बैठा और कटिहार (बिहार) पहुंच गया. अजय को शेल्टर होम ने फोटो भेजा. बच्चा सिर्फ मां का नाम जानता था, लेकिन पिता का नहीं. वह कहता था 'दिल्ली में श्मशान घाट के पास रहता हूं.' इसके बाद अजय झा दिल्ली के हर श्मशान घाट गए और वीडियो कॉल पर बच्चे को दिखाया, लेकिन कुछ नहीं मिला. फिर लोगों की मदद से उसका फोटो वायरल किया. इसके बाद दिल्ली के भोगल से एक फोन आया कि 'यह मेरा बच्चा लगता है' विडियो कॉल में पिता और बेटे दोनों रोकर एक-दूसरे को पहचान गए. 6 साल बाद पिता को पुत्र मिला, लेकिन मां आज तक नहीं मिली.

एक इंसान, एक मिशन, सैकड़ों मुस्कानें: एएसआई अजय झा की कहानी सिर्फ सेवा की नहीं बल्कि संवेदना, करुणा व उस 'दर्द' की है जिसने उन्हें दूसरों के लिए उम्मीद की ज्योति बना दिया है. उन्होंने साबित कर दिया कि पुलिस सिर्फ कानून नहीं, मानवता भी बचाती है और कभी-कभी एक इंसान अकेले पूरे समाज के लिए फरिश्ता बन जाता है.

दिल्ली पुलिस के एएसआई अजय झा
AJAY JHA REUNITING DISABLED PEOPLE
DELHI POLICE
DELHI POLICE ASI AJAY JHA

संपादक की पसंद

