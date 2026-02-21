ETV Bharat / bharat

तमिलनाडु में छह बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार, PAK समर्थित आतंकवादी संगठन के समर्थन में पोस्ट किए थे कमेंट

गिरफ्तार बांग्लादेशी नागरिकों पर आरोप है कि, उन्होंने पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी संगठन के समर्थन में कमेंट पोस्ट किए थे.

delhi police arrested Bangladesh terrorists
आरोपियों को पुलिस हिरासत में लिया जा रहा है (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 21, 2026 at 7:13 PM IST

तिरुपुर: दिल्ली पुलिस ने तमिलनाडु के तिरुपुर से छह बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। इन लोगों पर आरोप है कि उन्होंने पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी संगठन के समर्थन में सोशल मीडिया पर कमेंट पोस्ट किए थे.

दिल्ली पुलिस की क्यू सेल को आतंकवाद विरोधी गतिविधियों की जांच के दौरान, पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी संगठन के समर्थन में सोशल मीडिया पर पोस्ट मिले. जांच के दौरान, यह पता चला कि अपराधी तिरुपुर में थे. क्यू सेल की एक टीम तमिलनाडु के तिरुपुर शहर पहुंची और स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर जांच की.

टीम ने इंसानों और मशीनों से मिली जानकारी इकट्ठा की और पाया कि आरोपी तिरुपुर के उथुकुली, पल्लादम और थिरुमुरुगनपूंडी इलाकों में रह रहे थे. टीम ने दो आरोपियों को उथुकुली से, तीन को पल्लादम से और एक को थिरुमुरुगनपूंडी से गिरफ्तार किया.

आरोपियों को एक अनजान जगह पर ले जाकर पूछताछ की गई. क्यू सेल के एक ऑफिसर ने कहा कि आरोपियों ने माना कि वे बांग्लादेशी नागरिक हैं और तिरुपुर में एक टेक्सटाइल फर्म में काम कर रहे थे. उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि, वे पाकिस्तान में एक आतंकवादी संगठन के सपोर्ट में सोशल मीडिया पर कमेंट पोस्ट कर रहे थे.

अधिकारी ने कहा कि आरोपियों ने शहर आने और टेक्सटाइल फैक्ट्री में काम शुरू करने के बाद नकली आधार कार्ड और दूसरे डॉक्यूमेंट्स हासिल किए थे. उन्होंने कहा कि आरोपियों के पास से आठ मोबाइल फोन और 16 सिम कार्ड जब्त किए गए हैं.

कुछ दिन पहले, दिल्ली पुलिस ने एक बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार किया था, जिस पर देश में एक हिंदू पुलिस ऑफिसर की हत्या का आरोप था. उस आदमी की पहचान महदी अहमद रजा हसन के तौर पर हुई थी, जिसे इमिग्रेशन विभाग ने डिपोर्ट कर दिया था.

