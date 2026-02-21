ETV Bharat / bharat

तमिलनाडु में छह बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार, PAK समर्थित आतंकवादी संगठन के समर्थन में पोस्ट किए थे कमेंट

तिरुपुर: दिल्ली पुलिस ने तमिलनाडु के तिरुपुर से छह बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। इन लोगों पर आरोप है कि उन्होंने पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी संगठन के समर्थन में सोशल मीडिया पर कमेंट पोस्ट किए थे.

दिल्ली पुलिस की क्यू सेल को आतंकवाद विरोधी गतिविधियों की जांच के दौरान, पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी संगठन के समर्थन में सोशल मीडिया पर पोस्ट मिले. जांच के दौरान, यह पता चला कि अपराधी तिरुपुर में थे. क्यू सेल की एक टीम तमिलनाडु के तिरुपुर शहर पहुंची और स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर जांच की.

टीम ने इंसानों और मशीनों से मिली जानकारी इकट्ठा की और पाया कि आरोपी तिरुपुर के उथुकुली, पल्लादम और थिरुमुरुगनपूंडी इलाकों में रह रहे थे. टीम ने दो आरोपियों को उथुकुली से, तीन को पल्लादम से और एक को थिरुमुरुगनपूंडी से गिरफ्तार किया.

आरोपियों को एक अनजान जगह पर ले जाकर पूछताछ की गई. क्यू सेल के एक ऑफिसर ने कहा कि आरोपियों ने माना कि वे बांग्लादेशी नागरिक हैं और तिरुपुर में एक टेक्सटाइल फर्म में काम कर रहे थे. उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि, वे पाकिस्तान में एक आतंकवादी संगठन के सपोर्ट में सोशल मीडिया पर कमेंट पोस्ट कर रहे थे.