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स्कूलों और कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला शख्स पकड़ा गया, दिल्ली पुलिस ने मैसूर में दबोचा

मैसूर (कर्नाटक): पिछले कुछ दिनों से देश के कोने-कोने से डराने वाली खबरें आ रही थीं. कभी किसी नामी स्कूल को उड़ाने की धमकी, तो कभी हाई कोर्ट और सरकारी दफ्तरों को बम से दहलाने वाले ईमेल. सुरक्षा एजेंसियां दिन-रात अलर्ट पर थीं. लेकिन अब आप चैन की सांस ले सकते हैं, क्योंकि वह 'अज्ञात' चेहरा बेनकाब हो चुका है.

दिल्ली पुलिस ने कर्नाटक के मैसूर में एक घर पर छापा मारकर उस शख्स को दबोच लिया है, जिसने एक या दो नहीं, बल्कि पूरे 1,100 फर्जी बम धमाकों के मैसेज भेजकर देश भर में दहशत फैलाई थी. पुलिस ने शहर के वृंदावन लेआउट स्थित एक घर पर छापा मारकर आरोपी श्रीनिवास उर्फ श्रीनिवास लुइस (47) को पकड़ा. आरोपी, अनजान जगहों से ये फर्जी मैसेज भेज रहा था.

पुलिस ने पुख्ता जानकारी के आधार पर ऑपरेशन चलाकर उसे गिरफ्तार किया. उसके पास से लैपटॉप और कई सिम कार्ड बरामद हुए हैं. पूछताछ में पता चला है कि उसने देशभर में कुल 1,100 धमकी भरे मैसेज भेजे थे. हाल ही में, मैसूर समेत देश के कई हाई कोर्ट, स्कूलों, कॉलेजों और सरकारी दफ्तरों को बम से उड़ाने की धमकियां मिली थीं. ये धमकियां ईमेल और अन्य तरीकों से भेजी गई थीं, जिसके बाद कई थानों में एफआईआर (FIR) दर्ज की गई थी.

आरोपी श्रीनिवास मूल रूप से बेंगलुरु का रहने वाला है. वह अविवाहित है और वृंदावन लेआउट इलाके में किराए के मकान में अपनी मां के साथ रहता है. उसने पोस्ट ग्रेजुएशन की है लेकिन फिलहाल वह बेरोजगार है. उसकी मां एक सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी हैं और वही घर का खर्च चलाती हैं. श्रीनिवास का एक भाई भी है जो कहीं और रहता है.