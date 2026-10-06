दिल्ली पुलिस अधिकारी की छवि धूमिल करने की साजिश का पर्दाफाश, एसीपी विवेक भगत पर बनाया था गलत वीडियो
दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी की साख को ठेस पहुंचाने की साजिश का खुलासा, एफआईआर दर्ज की कर जांच शुरू की गई.
Published : October 6, 2026 at 8:45 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी में सोशल मीडिया पर फर्जी व एडिटेड (मैनिप्युलेटेड) वीडियो के जरिए सनसनी फैलाने और दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी की साख को ठेस पहुंचाने की एक गहरी साजिश का खुलासा हुआ है. नई दिल्ली जिले की साइबर पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक 24 वर्षीय व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है. पकड़ा गया आरोपी फर्जी इंस्टाग्राम रील के जरिए दिल्ली पुलिस के एसीपी विवेक भगत की छवि को गलत तरीके से पेश कर रहा था.
क्या है पूरा मामला?
नई दिल्ली जिले के अडिशनल डीसीपी मंजीत ने बताया कि सोशल मीडिया की लगातार मॉनिटरिंग के दौरान साइबर पुलिस की नजर कुछ ऐसे इंस्टाग्राम और फेसबुक रील्स पर पड़ी, जिनमें एक मनगढ़ंत वीडियो को असली सीसीटीवी फुटेज बताकर प्रसारित किया जा रहा था. इस वीडियो में पुलिस की वर्दी पहने एक व्यक्ति को महिला के साथ अनुचित व्यवहार करते हुए दिखाया गया था. इस फर्जी फुटेज के साथ दिल्ली पुलिस के एसीपी विवेक भगत का नाम, पद और फोटो से जोड़कर यह दिखाने की कोशिश की गई कि इस घटना में वही अधिकारी शामिल हैं. मामले की गंभीरता को देखते हुए न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट के साइबर थाने में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई और जांच शुरू की गई.
मेवात इलाके से दबोचा गया आरोपी
तकनीकी जांच व साइबर सर्विलांस के आधार पर पुलिस उस इंस्टाग्राम अकाउंट के यूजर तक पहुंची. जांच में आरोपी की पहचान नदीम अहमद अमीन (24 वर्ष), निवासी जिला पलवल (हरियाणा) के रूप में हुई. आरोपी खुद को एक स्वतंत्र पत्रकार बताता है सोशल मीडिया पर न्यूज हैंडल चलाता है. साइबर पुलिस की टीम ने हरियाणा के मेवात इलाके से छापेमारी कर आरोपी को धर दबोचा. उसके पास से वह मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया गया है, जिससे यह आपत्तिजनक रील पोस्ट की गई थी. मोबाइल की गैलरी से इस फर्जी वीडियो से जुड़ी सामग्री और तस्वीरें भी बरामद हुई हैं. पुलिस के मुताबिक 10वीं कक्षा में फेल रहा आरोपी नदीम एक मध्यमवर्गीय परिवार से ताल्लुक रखता है, जिसके पिता सेवानिवृत्त सरकारी उर्दू व्याख्याता हैं. उसने अप्रैल 2026 में अपना इंस्टाग्राम पेज शुरू किया था, जिस पर लगभग 24,000 फॉलोअर्स/सब्सक्राइबर्स हो चुके थे.
बड़ी साजिश व फंडिंग की जांच तेज
दिल्ली पुलिस अब इस बात की गहनता से जांच कर रही है कि क्या इस फर्जी वीडियो के पीछे कोई बड़ी पूर्व-नियोजित साजिश थी, जिसका मकसद किसी प्रदर्शन के दौरान अराजकता व असंतोष फैलाना था. इसके साथ ही आरोपी को मिलने वाली फंडिंग के स्रोतों की भी पड़ताल की जा रही है. पुलिस प्रशासन ने साफ किया है कि दिल्ली पुलिस की छवि खराब करने और सरकार के खिलाफ भ्रामक प्रचार करने वाले अन्य सोशल मीडिया अकाउंट्स की पहचान कर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
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