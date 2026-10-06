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दिल्ली पुलिस अधिकारी की छवि धूमिल करने की साजिश का पर्दाफाश, एसीपी विवेक भगत पर बनाया था गलत वीडियो

एसीपी विवेक भगत की छवि को गलत तरीके से पेश करने का मामला ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: राजधानी में सोशल मीडिया पर फर्जी व एडिटेड (मैनिप्युलेटेड) वीडियो के जरिए सनसनी फैलाने और दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी की साख को ठेस पहुंचाने की एक गहरी साजिश का खुलासा हुआ है. नई दिल्ली जिले की साइबर पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक 24 वर्षीय व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है. पकड़ा गया आरोपी फर्जी इंस्टाग्राम रील के जरिए दिल्ली पुलिस के एसीपी विवेक भगत की छवि को गलत तरीके से पेश कर रहा था.