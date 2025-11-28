ETV Bharat / bharat

कनाडा में कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग का मास्टरमाइंड बंधु मान सिंह गिरफ्तार, हाईटेक चाइनीज पिस्‍टल बरामद

नई दिल्ली: कनाडा में सक्रिय पंजाबी गिरोहों की हिंसा अब सीधे-सीधे भारत के अंदर चल रही हथियार तस्करी व गैंग मॉड्यूल से जुड़ती जा रही है. इसका ताजा व सबसे बड़ा उदाहरण है बंधु मान सिंह सेखों की गिरफ्तारी है. यह वह शख्स है जिसके इशारे पर कपिल शर्मा के कैप्स कैफे पर फायरिंग हुई, शूटरों को हथियार मिले और पूरी लॉजिस्टिक चेन ऑपरेट हुई थी.

दिल्ली पुलिस के ज्वाइंट कमिश्नर क्राइम सुरेंद्र कुमार ने बताया कि बंधु मान सिंह की गिरफ्तारी 24-25 नवंबर की रात की गई गुप्त कार्रवाई का परिणाम है. टीम को महत्वूर्ण इनपुट मिला था कि सेखों पंजाब के लुधियाना में छिपा हुआ है. इसके बाद क्राइम ब्रांच की विशेष टीम पंजाब रवाना हुई और तकनीकी निगरानी व गुप्त सर्विलांस के जरिए आरोपी को चिह्नित किया गया, जिसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया.

कौन है बंधु मान सिंह सेखों: ज्वाइंट कमिश्नर क्राइम सुरेंद्र कुमार ने बताया कि 28 वर्षीय सेखों पंजाब के लुधियाना का रहने वाला है. वह 13 सितंबर, 2023 को रोजगार वीजा पर कनाडा गया था. वहां ब्रैम्पटन में रह रहा था. वहीं उसकी मुलाकात गोल्डी ढिल्लों गिरोह के सदस्यों- दलजोत रेहल, सीपू, शैरी से हुई. इसके बाद वह गिरोह का हिस्सा बन गया. इससे पहले वह हैरी चठा गैंग से भी जुड़ा रहा था. जो पाकिस्तान में ISI के संरक्षण में सक्रिय बताया जाता है. कनाडा में सेखों पर पहले भी गंभीर मामलों में केस दर्ज हैं. उसपर गैरकानूनी हथियार रखना, साजिश, अपराध से अर्जित संपत्ति रखना व सीरियल नंबर बदलकर हथियार रखना आदि मामले हैं.

सुरेन्द्र कुमार, जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस (क्राइम) (ETV Bharat)

इतने बार हुई फायरिंग: ज्वाइंट कमिश्नर क्राइम सुरेंद्र कुमार ने बताया कि कनाडा के सरे (ब्रिटिश कोलंबिया) स्थित कपिल शर्मा के कैफे पर जुलाई से अक्टूबर 2025 के बीच तीन बार फायरिंग हुई थी. पहली फायरिंग 10 जुलाई, 2025 को चलती कार से गोलियां चलाई गईं. शुरुआत में जिम्मेदारी बाबर खालसा इंटरनेशनल से जुड़े हरजीत सिंह लड्डी ने ली थी. बाद में गोल्डी ढिल्लों ने भी दावा किया था. दूसरी फायरिंग 7 अगस्त 2025 को दोबारा चलती कार से गोलियां चलाई गईं. गोल्डी ढिल्लों व कुलवीर सिद्धू ने सोशल मीडिया पर चेतावनी देते हुए जिम्मेदारी ली. इसे कथित एक्सटॉर्शन व गैंगों के बीच चल रहे विवाद से जोड़ा गया था. तीसरी फायरिंग 16 अक्टूबर, 2025 को कैफे पर फिर हमला हुआ और गोलियां चलाई गईं. इसमें भी गोल्डी ढिल्लों व कुलवीर सिद्धू के नाम सामने आए. तीनों फायरिंग में शूटर दलजोत रेहल और गुरजोत थे, जो सीपू के निर्देश पर काम कर रहे थे. सीपू कनाडा में कई मामलों में वांटेड है. सीपू की गिरफ्तारी के बाद पुलिस जांच में सेखों का नाम मुख्य साज़िशकर्ता व प्लानर के रूप में सामने आया था. 23 अगस्त, 2025 को कनाडा पुलिस की कार्रवाई तेज होने पर बंधु मान सिंह सेखों भारत आ गया था.