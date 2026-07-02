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दिल्ली में बड़े आतंकी हमले की साजिश नाकाम, ISI हैंडलर के इशारे पर काम कर रहे 4 आरोपी गिरफ्तार

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी (ISI) से जुड़े एक अंतरराज्यीय आतंकी और अवैध हथियार तस्करी नेटवर्क का भंडाफोड़ करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों में तीन पंजाब और एक दिल्ली से पकड़ा गया. पुलिस के अनुसार, आरोपी दिल्ली में आतंकी वारदात को अंजाम देने की तैयारी कर रहे थे और पाकिस्तान में बैठे ISI हैंडलर शहजाद भट्टी के निर्देश पर काम कर रहे थे.

विदेशी मोबाइल नंबर से पाकिस्तानी हैंडलरों से होती थी बातचीत

स्पेशल सेल के डीसीपी प्रवीण कुमार त्रिपाठी ने बताया कि इंस्पेक्टर सतीश राणा और इंस्पेक्टर अशोक की टीम ने एसीपी विवेक कुमार त्यागी की निगरानी में यह कार्रवाई की. आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) और आर्म्स एक्ट की संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर आगे की जांच की जा रही है. स्‍पेशल सेल को खुफिया सूचना मिली थी कि पाकिस्तान स्थित ISI हैंडलर शहजाद भट्टी और उसके सहयोगी दिल्ली-एनसीआर में बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देने की साजिश रच रहे हैं. इसके लिए पंजाब के युवाओं की भर्ती की गई थी. आरोपी विदेशी मोबाइल नंबरों के जरिए पाकिस्तानी हैंडलरों से संपर्क में थे, ताकि सुरक्षा एजेंसियों की निगरानी से बच सकें.

ड्रोन से आते थे हथियार व मादक पदार्थ

सूचना के आधार पर दिल्ली और पंजाब में कई स्थानों पर छापेमारी की गई. तकनीकी विश्लेषण और मुखबिर तंत्र की मदद से संदिग्धों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया गया. सबसे पहले पंजाब के अमृतसर स्थित मजीठा रोड से शुभदीप सिंह उर्फ विशाल (23) को गिरफ्तार किया गया. उसके कब्जे से एक सेमी ऑटोमैटिक पिस्टल, पांच जिंदा कारतूस और दो मोबाइल फोन बरामद किए गए. पूछताछ में शुभदीप ने खुलासा किया कि वह पाकिस्तान सीमा से सटे तरनतारन इलाके में रहता है और पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए भेजे जाने वाले हथियार और मादक पदार्थों की खेप प्राप्त करता था. वह विदेशी नंबरों के माध्यम से ISI हैंडलरों और ड्रोन ऑपरेटरों से संपर्क में रहता था.