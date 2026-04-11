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भुवनेश्वर से शेख इमरान गिरफ्तार, देश विरोधी प्रचार में शामिल... आतंकी कनेक्शन खंगाल रही दिल्ली पुलिस

भुवनेश्वर: ओडिशा में रहकर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल एक युवक को भुवनेश्वर से गिरफ्तार किया गया है. खबर के मुताबिक, वह एक कट्टरपंथी ग्रुप से जुड़ा था और देश में हिंसा भड़काता था, जांच में यह बात सामने आने के बाद दिल्ली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है.

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने भुवनेश्वर से एक युवक को गिरफ्तार किया है. युवक कैपिटल पुलिस स्टेशन के गंगानगर यूनिट-6 का 22 साल का शेख इमरान है. कल (शुक्रवार) दिल्ली पुलिस ने इमरान को गिरफ्तार किया था. इसके बाद इमरान को भुवनेश्वर एसडीजेएम कोर्ट में पेश किया गया. बाद में दिल्ली पुलिस ने कोर्ट से अनुमित लेकर उसे ट्रांजिट रिमांड पर ले लिया. इमरान के पास से मोबाइल, लैपटॉप वगैरह जब्त किया गया है.

इस बारे में कमिश्नरेट पुलिस ने आज (शनिवार) जानकारी दी है. घटना के सार्वजनिक होने के बाद अलग-अलग जगहों पर काफी चर्चा हो रही है. पुलिस को शक है कि इमरान के आतंकवादियों से लिंक हैं. पुलिस की जानकारी के मुताबिक, पिछले हफ्ते दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक रेडिकल ग्रुप को गिरफ्तार किया था. यह ग्रुप फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और सिग्नल जैसे प्लेटफॉर्म पर देश विरोधी पोस्ट कर रहा था. सोशल मीडिया पोस्ट की जांच के दौरान स्पेशल सेल को ओडिशा से लिंक मिले.