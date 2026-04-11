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भुवनेश्वर से शेख इमरान गिरफ्तार, देश विरोधी प्रचार में शामिल... आतंकी कनेक्शन खंगाल रही दिल्ली पुलिस

दिल्ली पुलिस ने बड़ा एक्शन लेते हुए, देश विरोधी गतिविधियों के आरोप में भुवनेश्वर से एक युवक को गिरफ्तार किया है.

elhi Police arrested a youth from Bhubaneswar for anti national activities
शेख इमरान की फाइल फोटो (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 11, 2026 at 5:11 PM IST

2 Min Read
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भुवनेश्वर: ओडिशा में रहकर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल एक युवक को भुवनेश्वर से गिरफ्तार किया गया है. खबर के मुताबिक, वह एक कट्टरपंथी ग्रुप से जुड़ा था और देश में हिंसा भड़काता था, जांच में यह बात सामने आने के बाद दिल्ली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है.

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने भुवनेश्वर से एक युवक को गिरफ्तार किया है. युवक कैपिटल पुलिस स्टेशन के गंगानगर यूनिट-6 का 22 साल का शेख इमरान है. कल (शुक्रवार) दिल्ली पुलिस ने इमरान को गिरफ्तार किया था. इसके बाद इमरान को भुवनेश्वर एसडीजेएम कोर्ट में पेश किया गया. बाद में दिल्ली पुलिस ने कोर्ट से अनुमित लेकर उसे ट्रांजिट रिमांड पर ले लिया. इमरान के पास से मोबाइल, लैपटॉप वगैरह जब्त किया गया है.

इस बारे में कमिश्नरेट पुलिस ने आज (शनिवार) जानकारी दी है. घटना के सार्वजनिक होने के बाद अलग-अलग जगहों पर काफी चर्चा हो रही है. पुलिस को शक है कि इमरान के आतंकवादियों से लिंक हैं. पुलिस की जानकारी के मुताबिक, पिछले हफ्ते दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक रेडिकल ग्रुप को गिरफ्तार किया था. यह ग्रुप फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और सिग्नल जैसे प्लेटफॉर्म पर देश विरोधी पोस्ट कर रहा था. सोशल मीडिया पोस्ट की जांच के दौरान स्पेशल सेल को ओडिशा से लिंक मिले.

इमरान को उसके सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए व्हाट्सएप और सिग्नल ऐप पर एक ग्रुप में जोड़ा गया था. जिसमें धार्मिक आधार पर रेडिकल कंटेंट फैलाया जा रहा था. जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा था. इमरान का पता मिलने के बाद दिल्ली पुलिस भुवनेश्वर आई. कमिश्नरेट पुलिस की मदद से स्पेशल सेल ने कल उसे यूनिट 6 से गिरफ्तार कर लिया. पुलिस के मुताबिक आरोपी इमरान बेरोजगार है और उसे अलग-अलग स्रोत से पैसे भी मिल रहे थे.

ऐसे में दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल को शक है कि इमरान को किसी आतंकी संगठन के जरिए पैसे मिल रहे थे. पुलिस उसके बैंक ट्रांजैक्शन डिटेल्स भी खंगाल रही है. 11 साल पहले, 2015 में, दिल्ली स्पेशल सेल ने कटक के सालेपुर से भी एक युवक को गिरफ्तार किया था. उसे कमिश्नरेट पुलिस की मदद से पकड़ा गया था. मामले की जांच अभी भी चल रही है. युवक के आतंकवादी संगठन से जुड़े होने के सबूत भी मिले हैं.

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