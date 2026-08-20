ETV Bharat / bharat

पूर्व नेशनल रेसलर अमित श्योराण गिरफ्तार, पहलवान से बाउंसर और फिर बना ड्रग्स तस्कर, खिलाड़ियों के बीच करता था अफीम सप्लाई

रांची: कभी अखाड़े में दांव-पेच दिखाकर राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाला पहलवान नशे के कारोबार में गिरफ्तारी के बाद सुर्खियों में है. पहलवान की गिरफ्तारी भले ही दिल्ली से हुई है, लेकिन गिरफ्तार होने का कनेक्शन रांची से जुड़ा है.

क्या है पूरा मामला

31 वर्षीय पूर्व नेशनल पहलवान अमित श्योराण को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और झारखंड पुलिस की संयुक्त टीम ने गिरफ्तार किया है. वह झारखंड से अफीम लेकर दिल्ली और हरियाणा में सप्लाई करने के आरोप में वांटेड था. पुलिस के मुताबिक उसके खिलाफ रांची के धुर्वा (तुपुदाना) थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज है और वह दिसंबर 2023 से फरार चल रहा था. अमित की गिरफ्तारी दिल्ली के मधुबन चौक मेट्रो स्टेशन के पास से की गई.

2013 में जीता था राष्ट्रीय स्तर पर कांस्य पदक

पुलिस के अनुसार अमित श्योराण मूल रूप से हरियाणा के रोहतक का रहने वाला है. उसने कुश्ती में अपनी पहचान बनाई थी. वर्ष 2013 में आयोजित राष्ट्रीय कैडेट कुश्ती प्रतियोगिता में उसने कांस्य पदक जीता था. राष्ट्रीय स्तर पर खेलने के बावजूद, अमित कुश्ती और अखाड़े से जुड़े लोगों के संपर्क में बना रहा. इसी दौरान, कुश्ती के साथ-साथ उसने बड़े क्लबों में बाउंसर के तौर पर काम करना शुरू किया. रांची पुलिस के मुताबिक, इसी समय वह ऐसे लोगों के संपर्क में आया, जो अफीम का इस्तेमाल करते थे. उन्हीं के जरिए वह कथित तौर पर नशे के कारोबार में उतर गया.

झारखंड से अफीम लाकर खिलाड़ियों के बीच करता था सप्लाई

2023 में हुए रांची पुलिस के एफआईआर में बताया गया है कि अमित झारखंड से अफीम हासिल कर उसे दिल्ली और हरियाणा तक पहुंचाता था. वहां वह विभिन्न अखाड़ों और कुश्ती से जुड़े लोगों के बीच अफीम की सप्लाई करता था. मामले की जांच के दौरान सामने आया कि अमित झारखंड में सक्रिय एक स्थानीय अफीम तस्कर के संपर्क में था. इसी कड़ी ने पुलिस को उसके दिल्ली तक पहुंचने वाले नेटवर्क का सुराग दिया.

अफीम के साथ पकड़े गए तस्कर से खुला राज

रांची पुलिस के रिकॉर्ड के अनुसार अमित के खिलाफ कार्रवाई की शुरुआत अप्रैल 2023 में हुई थी. उस समय झारखंड पुलिस ने स्थानीय तस्कर राजेश नाग को करीब 492 ग्राम अफीम के साथ गिरफ्तार किया था. पूछताछ के दौरान राजेश ने कथित तौर पर अमित शेओरान का नाम लिया और उसे अफीम लेने वाले प्रमुख लोगों में बताया.

इसके बाद पुलिस ने अमित की तलाश शुरू की. लेकिन गिरफ्तारी से पहले ही वह फरार हो गया. जांच आगे बढ़ने पर उसके खिलाफ रांची के धुर्वा (तुपुदाना) थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया.

दिसंबर 2023 में घोषित हुआ था भगोड़ा

रांची पुलिस के मुताबिक लगातार फरार रहने के बाद अदालत ने दिसंबर 2023 में अमित शेओरान को Proclaimed Offender यानी घोषित अपराधी घोषित कर दिया था. इसके बाद से पुलिस उसकी लगातार तलाश कर रही थी. इस बीच दिल्ली क्राइम ब्रांच को उसके दिल्ली में छिपे होने की सूचना मिली. सूचना के आधार पर झारखंड पुलिस के सहयोग से उसकी गतिविधियों पर नजर रखी गई. आखिरकार मधुबन चौक मेट्रो स्टेशन के पास उसे दबोच लिया गया.

हत्या और आर्म्स एक्ट समेत छह मामले दर्ज