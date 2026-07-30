जंतर-मंतर विरोध प्रदर्शन के लिए बंद? दिल्ली पुलिस ने लोगों से की अफवाहों से बचने की अपील
पुलिस की तरफ से कहा गया कि आमजन सटीक अपडेट के लिए केवल आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें. पढ़ें पूरी खबर...
Published : July 30, 2026 at 4:05 PM IST|
Updated : July 30, 2026 at 4:50 PM IST
नई दिल्ली: कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से प्रदर्शन खत्म किए जाने के बाद जंतर मंतर पर खाली कर दिया दिया गया था. वहीं अब इस जगह को लेकर अफवाह सामने आ रही है, जिसपर दिल्ली पुलिस की तरफ से स्पष्टीकरण जारी किया गया है. दिल्ली पुलिस की तरफ से गुरुवार दोपहर इस बाबत X पर पोस्ट किया गया.
इसमें कहा गया, सोशल मीडिया पर ऐसी अफवाहें फैल रही हैं कि जंतर-मंतर को विरोध-प्रदर्शनों के लिए बंद कर दिया गया है. ये दावे पूरी तरह से झूठे, गुमराह करने वाले और तथ्यों से रहित हैं. आधिकारिक तौर पर यह स्पष्ट किया गया है कि जंतर-मंतर शांतिपूर्ण और अधिकृत प्रदर्शनों के लिए एक सक्रिय और अधिकृत स्थल बना हुआ है.
माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश और उसके पालन में दिल्ली पुलिस द्वारा जारी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) के अनुसार, कार्यक्रम स्थल पर ज्यादा से ज्यादा 1,000 लोगों को आने की अनुमति दी जा सकती है. यह अनुमति सक्षम प्राधिकारी द्वारा संबंधित आयोजकों या व्यक्तियों के औपचारिक आवेदन पर, निर्धारित नियमों और शर्तों के पालन की शर्त पर दी जाती है. नागरिकों को यह सलाह दी जाती है कि वे बिना पुष्टि की गई जानकारी पर विश्वास न करें या उसे फैलाएं नहीं और सटीक अपडेट के लिए केवल आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें.
Rumors are circulating on social media alleging that Jantar Mantar has been locked or closed for protests. These claims are entirely false, misleading, and devoid of facts.— Delhi Police (@DelhiPolice) July 30, 2026
It is officially clarified that Jantar Mantar remains an active and authorized site for peaceful and…
गौरतलब है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की घोषणा के बाद कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) ने 25 जुलाई को प्रदर्शन खत्म किये जाने की घोषणा की थी. सीजेपी ने केंद्र सरकार से बातचीत के बाद यह फैसला लिया था, जिसमें प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर वापस लेने और आगे की कार्रवाई के लिए लिखित आश्वासन देने पर सहमति बनी थी.
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