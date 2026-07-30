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जंतर-मंतर विरोध प्रदर्शन के लिए बंद? दिल्ली पुलिस ने लोगों से की अफवाहों से बचने की अपील

नई दिल्ली: कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से प्रदर्शन खत्म किए जाने के बाद जंतर मंतर पर खाली कर दिया दिया गया था. वहीं अब इस जगह को लेकर अफवाह सामने आ रही है, जिसपर दिल्ली पुलिस की तरफ से स्पष्टीकरण जारी किया गया है. दिल्ली पुलिस की तरफ से गुरुवार दोपहर इस बाबत X पर पोस्ट किया गया.

इसमें कहा गया, सोशल मीडिया पर ऐसी अफवाहें फैल रही हैं कि जंतर-मंतर को विरोध-प्रदर्शनों के लिए बंद कर दिया गया है. ये दावे पूरी तरह से झूठे, गुमराह करने वाले और तथ्यों से रहित हैं. आधिकारिक तौर पर यह स्पष्ट किया गया है कि जंतर-मंतर शांतिपूर्ण और अधिकृत प्रदर्शनों के लिए एक सक्रिय और अधिकृत स्थल बना हुआ है.

जंतर-मंतर पर स्थिति नियंत्रण में (ETV Bharat)

माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश और उसके पालन में दिल्ली पुलिस द्वारा जारी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) के अनुसार, कार्यक्रम स्थल पर ज्यादा से ज्यादा 1,000 लोगों को आने की अनुमति दी जा सकती है. यह अनुमति सक्षम प्राधिकारी द्वारा संबंधित आयोजकों या व्यक्तियों के औपचारिक आवेदन पर, निर्धारित नियमों और शर्तों के पालन की शर्त पर दी जाती है. नागरिकों को यह सलाह दी जाती है कि वे बिना पुष्टि की गई जानकारी पर विश्वास न करें या उसे फैलाएं नहीं और सटीक अपडेट के लिए केवल आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें.