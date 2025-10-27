यूपी ATS ने ISIS के दो आतंकी किए गिरफ्तार, दिल्ली में ब्लास्ट करने की बना रहे थे योजना
दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम के साथ मिलकर की कार्रवाई, एक को भोपाल तो दूसरे को दिल्ली से पकड़ा, दोनों के नाम अदनान
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 27, 2025 at 4:45 PM IST
लखनऊ: यूपी ATS और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक बड़े आतंकी खतरे को विफल करते हुए ISIS से जुड़े दो संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है. दोनों आरोपी दिल्ली के भीड़भाड़ वाले इलाकों में आत्मघाती हमला करने की योजना बना रहे थे. गिरफ्तार अभियुक्तों के नाम अदनान खान उर्फ अबू मुहरिब (20) और मोहम्मद अदनान खान (19) हैं. ये दोनों सोशल मीडिया के जरिए कट्टरपंथी अभियान रहे थे. ये दोनों ISIS के वीडियो देखकर कट्टरपंथी बने हैं. यह जानकारी सोमवार को मीडिया से बातचीत करते हुए यूपी आईजी एलआर कुमार ने दी.
दिवाली पर ब्लास्ट करने की योजना बनाई थीः यूपी आईजी एलआर कुमार ने बताया कि अदनान खान (भोपाल निवासी) को 18 अक्टूबर को मध्य प्रदेश के भोपाल से गिरफ्तार किया गया. जबकि मोहम्मद अदनान को 16 अक्टूबर को दिल्ली के सेक्टर-3, सादिक नगर से पकड़ा गया. दोनों ISIS के सिरिया-तुर्की सीमा पर सक्रिय एक विदेशी हैंडलर से जुड़े हुए थे और उन्हें अपना 'अमीर' मानते थे. अभियुक्तों ने ऑनलाइन ISIS से संबंधित वीडियो देखकर विचारधारा से प्रभावित होकर आत्मघाती हमले की ट्रेनिंग ली थी. दोनों दक्षिण दिल्ली के एक मॉल और सार्वजनिक पार्क को निशाना बनाने की योजना बना रहे थे, जहां दिवाली के अवसर पर भारी भीड़ उमड़ने वाली थी
आईईडी बनाने की सामग्री बरामदः एल आर कुमार ने बताया, दोनों के पास से आईईडी बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, टाइमर क्लॉक, आईएसआईएस का झंडा, लैपटॉप, पेन ड्राइव और प्रोपेगैंडा सामग्री बरामद हुई है. उन्होंने बय'अत (निष्ठा की शपथ) लेने का वीडियो भी रिकॉर्ड किया था. दोनों ने सोशल मीडिया पर एक ग्रुप बनाकर भर्ती करने की कोशिश की थी और दिवाली पर हमला कर 'फिदायीन' (आत्मघाती) अटैक को अंजाम देने का प्लान था.
ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे का आदेश देने वाले जज को दी थी धमकीः भोपाल के अदनान खान का आपराधिक इतिहास पहले से रहा है. जून 2024 में उत्तर प्रदेश एटीएस ने उसे ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे के आदेश देने वाले अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश को धमकी देने के आरोप में गिरफ्तार किया था. 5 सितंबर 2024 को उसे जमानत मिल गई थी. जमानत के बाद भी वह कट्टर गतिविधियों में लिप्त रहा. वहीं, दिल्ली का अदनान खान मूल रूप से एटा (उत्तर प्रदेश) का निवासी है. उसके पिता सलीम खान दूरदर्शन में ड्राइवर हैं और 2023 में परिवार सहित दिल्ली आ गए थे. वर्तमान में वे सादिक नगर में रहते हैं.
