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पाकिस्तान समर्थित टेरर मॉड्यूल पर दिल्ली पुलिस का एक्शन, दो ऑपरेटिव गिरफ्तार

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने पाकिस्तान समर्थित अंतरराष्ट्रीय हथियार तस्करी और आतंकी मॉड्यूल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए दो और प्रमुख ऑपरेटिव को गिरफ्तार किया है. आरोपियों की पहचान उत्तर-पूर्वी दिल्ली के जाफराबाद निवासी महफूज अली उर्फ बॉबी उर्फ कबूतर (43) और उत्तर प्रदेश के जौनपुर निवासी मोहम्मद अहमद (35) के रूप में हुई है.

दोनों की गिरफ्तारी के साथ इस मामले में अब तक कुल 18 आरोपियों को दबोचा जा चुका है.

क्राइम ब्रांच के अनुसार, आरोपियों के कब्जे से चेक रिपब्लिक निर्मित एक सब-मशीन गन, इटली और चेक रिपब्लिक की तीन अत्याधुनिक सेमी-ऑटोमैटिक पिस्टल और 82 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं. मामले में पहले ही यूएपीए (UAPA) की धाराएं लगाई जा चुकी हैं. जांच में सामने आया कि यह पूरा नेटवर्क फरार अपराधी शहबाज अंसारी और हथियार तस्कर सलीम पिस्टल के जरिए संचालित किया जा रहा था. पुलिस का दावा है कि इस नेटवर्क को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई (ISI) का समर्थन प्राप्त था. हथियारों के पार्ट्स को वेल्डिंग मशीन और गियर बॉक्स में छिपाकर एयर कार्गो के जरिए नेपाल भेजा जाता था, जहां से उन्हें भारत में तस्करी कर विभिन्न गैंग और आतंकी मॉड्यूल तक पहुंचाया जाता था.

सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में भूमिका: पुलिस के मुताबिक, महफूज अली इस सिंडिकेट का अहम कड़ी था. वह हथियारों के पार्ट्स को जोड़कर उन्हें पूरी तरह तैयार करता, दिल्ली में ठिकानों पर छिपाता और फिर गैंगस्टरों व अन्य अपराधियों तक पहुंचाता था. पूछताछ में यह भी सामने आया कि वह जेल में बंद गैंगस्टर हाशिम बाबा का करीबी सहयोगी रहा है और वर्ष 2021 में पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के शूटरों को पंजाब पहुंचाने और वारदात के बाद इलेक्ट्रॉनिक सबूत नष्ट करने में भी उसकी भूमिका रही थी.

अपराधियों को पहुंचाता था विदेशी पिस्टल: वहीं दूसरा आरोपी मोहम्मद अहमद उत्तर प्रदेश में विदेशी हथियारों की सप्लाई का नेटवर्क संभालता था. वह दिल्ली से विदेशी पिस्टल और कारतूस लेकर शाहगंज, आजमगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में अपराधियों तक पहुंचाता था. पुलिस के अनुसार, हथियारों की बिक्री से मिलने वाली रकम का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों को आर्थिक मदद पहुंचाने में किया जाता था.