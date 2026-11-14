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संसद सुरक्षा चूक मामले के दो आरोपियों की दूसरी जमानत याचिका खारिज

13 दिसंबर 2023 संसद की सुरक्षा चूक की घटना हुई. ETV Bharat ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने संसद सुरक्षा चूक के आरोपी मनोरंजन डी और सागर शर्मा की दूसरी नियमित जमानत याचिका खारिज कर दिया है. स्पेशल जज किरण बंसल ने कहा कि प्रथम दृष्टया दोनों आरोपियों के खिलाफ लगे आरोप सही प्रतीत होते हैं.

कोर्ट ने कहा कि आरोपियों ने 2001 में संसद पर हुए हमले की तरह की परिस्थिति बनाने की कोशिश की. कोर्ट ने कहा कि अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 161 और 164 के तहत गवाहों के दर्ज बयानों से पता चलता है कि आरोपियों ने इस घटना को अंजाम देने के लिए सुनियोजित बैठकें की.

कोर्ट ने कहा कि दोनों आरोपियों को नीलम आजाद और अमोल शिंदे की तरह समानता का लाभ नहीं दिया जा सकता है. नीलम आजाद और अमोल शिंदे संसद भवन में नहीं घुसे और बाहर ही धुएं का कनस्तर छोड़ा और नारे लगाए. आरोपी के खिलाफ आरोप काफी गंभीर हैं: दिल्ली पुलिस सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस की ओर से पेश वकील अखंड प्रताप सिंह ने दोनों की जमानत याचिकाओं का विरोध करते हुए कहा था कि आरोपी के खिलाफ आरोप काफी गंभीर हैं और ये संसद की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है. दिल्ली पुलिस ने 15 जुलाई 2024 को इस मामले में पूरक चार्जशीट दाखिल किया था. दिल्ली पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा मामले में 186, 353, 153, 452, 201, 34, 120बी और यूएपीए की धारा 13, 16, 18 के तहत चार्जशीट दाखिल किया था.