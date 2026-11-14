संसद सुरक्षा चूक मामले के दो आरोपियों की दूसरी जमानत याचिका खारिज
दिल्ली कोर्ट ने संसद सुरक्षा चूक मामले के दो आरोपियों मनोरंजन डी और सागर शर्मा की दूसरी नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी.
Published : November 14, 2026 at 1:22 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने संसद सुरक्षा चूक के आरोपी मनोरंजन डी और सागर शर्मा की दूसरी नियमित जमानत याचिका खारिज कर दिया है. स्पेशल जज किरण बंसल ने कहा कि प्रथम दृष्टया दोनों आरोपियों के खिलाफ लगे आरोप सही प्रतीत होते हैं.
कोर्ट ने कहा कि आरोपियों ने 2001 में संसद पर हुए हमले की तरह की परिस्थिति बनाने की कोशिश की. कोर्ट ने कहा कि अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 161 और 164 के तहत गवाहों के दर्ज बयानों से पता चलता है कि आरोपियों ने इस घटना को अंजाम देने के लिए सुनियोजित बैठकें की.
A Delhi Court has rejected the regular bail pleas of Sagar Sharma and Manoranjan D in the 2023 Parliament security breach case, holding that there were reasonable grounds to believe that the accusations against them were prima facie true and that the statutory embargo on bail under the Unlawful Activities (Prevention) Act (UAPA) applied.— ANI (@ANI) November 14, 2026
कोर्ट ने कहा कि दोनों आरोपियों को नीलम आजाद और अमोल शिंदे की तरह समानता का लाभ नहीं दिया जा सकता है. नीलम आजाद और अमोल शिंदे संसद भवन में नहीं घुसे और बाहर ही धुएं का कनस्तर छोड़ा और नारे लगाए.
आरोपी के खिलाफ आरोप काफी गंभीर हैं: दिल्ली पुलिस
सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस की ओर से पेश वकील अखंड प्रताप सिंह ने दोनों की जमानत याचिकाओं का विरोध करते हुए कहा था कि आरोपी के खिलाफ आरोप काफी गंभीर हैं और ये संसद की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है. दिल्ली पुलिस ने 15 जुलाई 2024 को इस मामले में पूरक चार्जशीट दाखिल किया था. दिल्ली पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा मामले में 186, 353, 153, 452, 201, 34, 120बी और यूएपीए की धारा 13, 16, 18 के तहत चार्जशीट दाखिल किया था.
पुलिस ने 7 जून 2024 को पहली चार्जशीट दाखिल किया था। दिल्ली पुलिस ने जिन आरोपियों के खिलाफ यूएपीए की धाराओं के तहत चार्जशीट दाखिल किया है उनमें मनोरंजन डी, ललित झा, अमोल शिंदे, महेश कुमावत, सागर शर्मा और नीलम आजाद शामिल हैं. दिल्ली पुलिस की ओर से दाखिल पहली चार्जशीट करीब एक हजार पन्नों की है.
क्या है पूरा मामला?
घटना 13 दिसंबर 2023 की है, जब संसद की विजिटर गैलरी से दो आरोपी चैंबर में कूदे. कुछ ही देर में एक आरोपी ने डेस्क के ऊपर चलते हुए अपने जूतों से कुछ निकाला और अचानक पीले रंग का धुआं निकलने लगा. इस घटना के बाद सदन में अफरातफरी मच गई. हंगामे और धुएं के बीच कुछ सांसदों ने इन युवकों को पकड़ लिया और इनकी पिटाई भी की. कुछ देर के बाद संसद के सुरक्षाकर्मियों ने दोनों युवकों को कब्जे में ले लिया. संसद के बाहर भी दो लोग पकड़े गए जो नारेबाजी कर रहे थे और पीले रंग का धुआं छोड़ रहे थे.
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