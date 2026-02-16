ETV Bharat / bharat

सुन-बोल न पाने के बावजूद पैराशूटर 'भक्ति शर्मा' का निशाना है अचूक, अब अंतर्राष्ट्रीय खेलों में बढ़ा रहीं देश का मान

10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा पर फोकस: योगेंद्र शर्मा आगे बताया, इसके बाद भक्ति की प्रतिभा को देखते हुए और नेशनल में गोल्ड जीतने के बाद भक्ति का सेलेक्शन नेशनल शूटिंग रेंज कर्णी सिंह में हो गया. अब वह कर्णी सिंह शूटिंग रेंज में अपनी प्रैक्टिस करती है. उसकी देखभाल के लिए साथ में बड़ी बेटी श्रद्धा शर्मा रहती है और बाहर आने जाने के लिए मैं उसके साथ रहता हूं. पैरा खिलाड़ी के रूप में भक्ति की डिसेबिलिटी लेवल एसएच-1 है. भक्ति 10 मीटर एयर पिस्टल, 20 मीटर एयर पिस्टल और 25 मीटर एयर पिस्टल, तीन कैटेगरी में भाग लेती है. हालांकि, उसका मुख्य फोकस 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा पर रहता है.

देश का नाम कर रहीं रोशन: उन्होंने बताया, इस प्रतियोगिता में भक्ति ने पहली ही गोल्ड मेडल जीतकर मुझे विश्वास दिला दिया कि भक्ति के अंदर प्रतिभा है, जिसे आगे बढ़ाया जाना चाहिए. इसके बाद भक्ति का पैरा शूटिंग में करियर शुरू हो गया. शुरुआत में दिल्ली के टूर्नामेंट्स में भाग लेने के बाद भक्ति ने नेशनल और फिर इंटरनेशनल शूटिंग प्रतियोगिताओं में भाग लेना शुरू किया. दिन पर दिन भक्ति की प्रतिभा निखरती चली गई. इसके बाद भक्ति ने कोरिया में पहले इंटरनेशनल शूटिंग प्रतियोगिता में भी गोल्ड जीता और फिर खेलो इंडिया पैरा चैंपियनशिप सहित कई नेशनल और इंटरनेशनल टूर्नामेंट में लगातार पदक जीत कर देश का नाम रोशन किया.

घर से ही हुई शुरुआत: भक्ति के पिता योगेंद्र शर्मा ने बताया, हमारे पिता पुलिस में थे तो शुरू से हमारे पिस्तौल थी. कभी पूजा के समय हम साथ में पिस्तौल की भी पूजा करते थे. दशहरा के दिन शस्त्र पूजन किया ही जाता है. तब मैं कई बार पिस्टल हाथ में लेकर भक्ति की तरफ इशारा करता था कि भक्ति इसको चलाएगी. उस समय भक्ति भी उसमें रुचि दिखाती थी. कई बार तो पिस्तौल उठाकर चलाने का भी प्रयास किया. फिर मैंने एक दो बार उससे पिस्तौल चलवाई तो उसने अच्छा निशाना लगाया. तब जाकर मुझे लगा कि अगर हम थोड़ी मेहनत करें तो भक्ति शूटिंग में अच्छा कर सकती है. इसके बाद में पहली बार 2020 के कोरोना काल के समय पंजाबी क्लब में हुई शूटिंग प्रतियोगिता में भक्ति को लेकर गया.

नई दिल्ली: अगर मन में जज्बा, लगन और हिम्मत हो तो कोई भी बाधा आपको जीवन में आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती. इस बात को चरितार्थ करती हुई नजर आती हैं दिल्ली की भक्ति शर्मा. बचपन से ही बोल और सुन न पाने वाली भक्ति ने अपनी परिस्थिति को सफलता के आड़े नहीं दिया. पैराशूटर भक्ति शर्मा देश के लिए कई बार स्वर्ण पदक जीत चुकी हैं. पिछले साल दिसंबर में उन्होंने दुबई में आयोजित वर्ल्ड पैरा शूटिंग स्पोर्ट्स चैंपियनशिप (शूटिंग वर्ल्ड कप) में रजत पदक जीतकर देश का मान बढ़ाया था. 10 मीटर एयर पिस्टल शूटर भक्ति तीन भाई-बहनों में दूसरी बेटी हैं. शूटिंग में उनका प्रदर्शन इतना अनूठा है कि उनके हौसले की उड़ान के लिए आसमान भी कम पड़ जाए.

माता पिता के साथ भक्ति शर्मा (ETV Bharat)

मिलनी चाहिए ये सुविधाएं: उन्होंने कहा कि पैरा खिलाड़ियों के लिए देश में अभी भी पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं. सरकार को पैरा खिलाड़ियों के लिए सामान्य खिलाड़ियों से अलग सुविधाएं और जगह की व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे सामान्य खिलाड़ियों के टूर्नामेंट के समय पैरा खिलाड़ियों की प्रैक्टिस न रुके. अगर पैराशूटरों को सरकार की ओर से मदद मिले तो वह बहुत अच्छा कर सकते हैं. क्या पता वे सामान्य खिलाड़ियों से ज्यादा मेडल ले आएं. अभी तक सरकार की तरफ से सिर्फ एक बार सवा दो लाख रुपये की मदद मिली है, जो इतने महंगे खेल के खर्चे के मुकाबले कुछ भी नहीं है. इससे ज्यादा तो मैं अपने पैसों से गोलियां उसे खरीदकर दे चुका हूं. हम केवल स्पॉन्सर के दम पर भक्ति को आगे बढ़ा रहे हैं. अगर सरकार की तरफ से प्रोत्साहन राशि और नौकरी मिले तो भक्ति पैरा ओलंपिक में भी देश के लिए मेडल लाने में पीछे नहीं रहेगी.

भक्ति शर्मा के पिता ने बताया संघर्ष (ETV BHARAT)

विदेशी हथियार लेने पड़ते हैं किराए पर: योगेंद्र शर्मा ने कहा, शूटिंग बहुत महंगा खेल है और इसका खर्च वहन कर पाना सबके बस की बात नहीं. देश में बहुत से खिलाड़ी केवल पैसे की कमी के कारण पीछे रह जाते हैं और देश के लिए मेडल नहीं ला पाते. भारत में शूटिंग के लिए जो भी हथियार इस्तेमाल होते हैं वह सभी विदेश से इंपोर्ट करने पड़ते हैं. भारत में शूटिंग प्रतियोगिता में इस्तेमाल होने वाली कोई भी चीज नहीं बनती है. हमें तो गोलियां भी विदेश से ही खरीदनी पड़ती हैं और विदेशी हथियार किराए पर लेना पड़ता है.

कम उम्र में भी भक्ति शर्मा की उपलब्धियों की फेहरिस्त है लंबी (ETV BHARAT)

पैरा शूटरों ज्यादा ध्यान देने की जरूरत: योगेंद्र शर्मा ने बताया, शूटिंग रेंज में भक्ति के कोच जेपी नौटियाल का पूरा सहयोग रहता है. द्रोणाचार्य अवार्डी रहे जेपी नौटियाल की मदद और सहयोग से ही भक्ति को कई टूर्नामेंट में खेलने का मौका मिला है. पैरा शूटरों पर सरकार को ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है और उनके लिए अलग से खेल की सुविधा उपलब्ध कराई जाए. कर्णी सिंह शूटिंग रेंज में पैरा और सामान्य दोनों तरह के शूटर प्रैक्टिस करते हैं. जब सामान्य खिलाड़ियों की शूटिंग प्रतियोगिता होती हैं तो पैरा शूटरों को उस समय प्रैक्टिस का मौका नहीं मिल पाता है और उनकी प्रैक्टिस बंद हो जाती है. सरकार को इसपर ध्यान देना चाहिए.

पैरा शूटिंग में भक्ति शर्मा का उम्दा प्रदर्शन है जारी (ETV BHRAT)

भक्ति शर्मा के पिता योगेंद्र शर्मा (ETV BHARAT)

3 साल की उम्र में चला पता: वहीं भक्ति शर्मा की मां दीपाली पराशर ने बताया कि जब भक्ति 3 साल की हुई तब हमें पता चला कि वह बोल नहीं सकती है, लेकिन वह सुन नहीं सकती इसकी जानकारी हमें अस्पताल में जाकर एक टेस्ट कराने पर हुई. भक्ति को 3 साल की उम्र में तेज बुखार आया था, जिससे वह इतनी बीमार हुई कि वह बहुत कमजोर हो गई और उसे इस डिसेबिलिटी ने जकड़ लिया. एक समय भक्ति खड़ी भी नहीं हो पाती थी.

भक्ति शर्मा प्रतियोगिताओं में लगातार कर रहीं उम्दा प्रदर्शन (ETV BHARAT)

खेलो इंडिया पैरा चैंपियनशिप के लिए तैयारी: उन्होंने बताया, इसके बाद हमने उसकी ट्रीटमेंट और थेरेपी दिलाई. धीरे-धीरे उसकी स्पीच थेरेपी भी कराई, जिससे अब वह इशारों से बातों को समझती है. हमने भक्ति को आठवीं तक की पढ़ाई स्पेशल स्कूल से कराई. जब वह थोड़ा-थोड़ा कर के चीजों को समझने लगी तो दसवीं की पढ़ाई उसे नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग (एनआईओएस) बोर्ड से कराई और उसकी 12वीं की पढ़ाई भी एनआईओएस से ही चल रही है. फिलहाल भक्ति शर्मा आगामी खेलो इंडिया पैरा चैंपियनशिप के लिए जी-तोड़ मेहनत कर रही हैं. उनकी कोशिश है कि इस बार की प्रतियोगिता में उच्च प्रदर्शन कर वह अपने विजय रथ को गतिमान बनाएं रखें.

