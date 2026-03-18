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DDMA की बैठक में आपदा प्रबंधन को लेकर चर्चा, पालम अग्निकांड के बाद उपराज्यपाल ने 'फायर ऑडिट' के दिए निर्देश

जलभराव की समस्या को जड़ से खत्म करने और भविष्य की आपदाओं के प्रति प्रोएक्टिव दृष्टिकोण अपनाने की बात भी कही है.

DDMA की बैठक में आपदा प्रबंधन को लेकर चर्चा
DDMA की बैठक में आपदा प्रबंधन को लेकर चर्चा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : March 18, 2026 at 3:15 PM IST

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Updated : March 18, 2026 at 3:41 PM IST

3 Min Read
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नई दिल्ली: दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू की अध्यक्षता में बुधवार को हुई पहली आपदा प्रबंधन की बैठक में कई गंभीर विषयों पर चर्चा हुई. पालम इलाके में भीषण अग्निकांड की घटना पर दुःख जताते हुए उपराज्यपाल ने दिल्ली में फायर ऑडिट करने के आदेश दिए हैं. दिल्ली की सभी संस्थानों और कॉलोनियों में फायर ऑडिट की बात कही गई. साथ ही दिल्ली में चंद महीने बाद मानसून की दस्तक से पहले जलभराव की समस्या को जड़ से खत्म करने और भविष्य की आपदाओं के प्रति प्रोएक्टिव दृष्टिकोण अपनाने की बात कही है.

उपराज्यपाल की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी विशेष रूप से उपस्थित रहीं. बैठक में मुख्य रूप से जल निकासी मास्टर प्लान की समीक्षा और हाल ही में हुई दुखद अग्निकांड की घटना पर कड़ा संज्ञान लिया गया. बैठक में पालम मेट्रो के पास एक आवासीय इमारत में लगी भीषण आग पर उपराज्यपाल ने गहरा शोक व्यक्त किया गया.

इस हादसे को लेकर उपराज्यपाल ने गहरी व्यथा प्रकट करते हुए कहा कि प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है. इस घटना से सबक लेते हुए, उपराज्यपाल ने दिल्ली के सभी आवासीय क्षेत्रों, सार्वजनिक संस्थानों और व्यावसायिक इमारतों का व्यापक फायर ऑडिट करने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सुरक्षा मानकों में कोताही बरतने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. इसके तहत फायर विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि वे घनी आबादी वाले इलाकों में अग्नि निवारण उपायों को और अधिक मजबूत करें.

जलभराव के लिए ड्रेनेज मास्टर प्लान पर जोर
बैठक के दौरान उपराज्यपाल ने स्पष्ट किया कि दिल्ली में शहरी बाढ़ की समस्या को कम करना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है. प्रधानमंत्री के आपदा जोखिम प्रबंधन के विजन को ध्यान में रखते हुए, दिल्ली के ड्रेनेज मास्टर प्लान को आधुनिक तकनीकों के साथ लागू करने के निर्देश दिए गए. उपराज्यपाल संधू ने कहा, "हमें केवल संकट के समय प्रतिक्रिया देने के बजाय, संकट को रोकने के लिए तैयार रहना होगा." अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि सभी नालों की सफाई और गाद निकालने का काम समय सीमा के भीतर पूरा किया जाए, ताकि मानसून के दौरान सड़कों पर पानी जमा न हो.

ईंधन की उपलब्धता पर भी रही नजर
वैश्विक स्तर पर बदलती भू-राजनीतिक स्थितियों को देखते हुए दिल्ली में बुनियादी संसाधनों की आपूर्ति पर भी चर्चा की गई. बैठक में दिल्ली में एलपीजी, पीएनजी, पेट्रोल और डीजल की उपलब्धता की समीक्षा की गई. सरकार ने आश्वस्त किया है कि आपूर्ति श्रृंखला को बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं, ताकि आम जनता को भविष्य में किसी भी प्रकार की किल्लत का सामना न करना पड़े.

मुख्यमंत्री ने दिया पूर्ण सहयोग का भरोसा
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बैठक में कहा कि दिल्ली सरकार आपदा प्रबंधन की दिशा में पूरी तरह प्रतिबद्ध है. ड्रेनेज प्लान और सुरक्षा ऑडिट के कार्यों में विभिन्न एजेंसियां तालमेल के साथ काम करेंगी. उन्होंने बचाव और राहत कार्यों की व्यक्तिगत रूप से निगरानी करने की बात भी दोहराई.

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Last Updated : March 18, 2026 at 3:41 PM IST

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