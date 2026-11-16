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दिल्ली पहाड़गंज इमारत हादसा: प्रॉपर्टी मालिक और ठेकेदार गिरफ्तार, BNS की धाराओं में FIR दर्ज

प्रॉपर्टी मालिक और ठेकेदार गिरफ्तार ( Etv Bharat )

नई दिल्ली: मध्य दिल्ली के पहाड़गंज इलाके में रविवार को निर्माणाधीन होटल की छत गिरने के मामले में पुलिस ने सख्त कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है. इस हादसे में 8 मजदूर घायल हुए थे. पहाड़गंज पुलिस ने लापरवाही बरतने के आरोप में भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है और प्रॉपर्टी मालिक रमन तथा ठेकेदार अनवर को पकड़ लिया है.

डीसीपी सेंट्रल रोहित राजबीर सिंह ने बताया कि घटना की गंभीरता को देखते हुए पहाड़गंज थाने में बीएनएस की धारा 290 (निर्माण कार्य में लापरवाही), 125(a) (दूसरों की जान या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालना), 223(a) (लोक सेवक के आदेश की अवहेलना) और 3(5) (सामान्य इरादा) के तहत मामला दर्ज किया गया है. मामले में नामजद प्रॉपर्टी मालिक रमन और ठेकेदार अनवर को पुलिस ने हिरासत में लेकर पाबंद (Bound down) करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है.