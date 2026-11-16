दिल्ली पहाड़गंज इमारत हादसा: प्रॉपर्टी मालिक और ठेकेदार गिरफ्तार, BNS की धाराओं में FIR दर्ज
राजधानी दिल्ली के पहाड़गंज में निर्माणाधीन होटल की छत गिरने के मामले में पुलिस ने प्रॉपर्टी मालिक और ठेकेदार को गिरफ्तार कर लिया है.
Published : November 16, 2026 at 11:00 AM IST
नई दिल्ली: मध्य दिल्ली के पहाड़गंज इलाके में रविवार को निर्माणाधीन होटल की छत गिरने के मामले में पुलिस ने सख्त कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है. इस हादसे में 8 मजदूर घायल हुए थे. पहाड़गंज पुलिस ने लापरवाही बरतने के आरोप में भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है और प्रॉपर्टी मालिक रमन तथा ठेकेदार अनवर को पकड़ लिया है.
डीसीपी सेंट्रल रोहित राजबीर सिंह ने बताया कि घटना की गंभीरता को देखते हुए पहाड़गंज थाने में बीएनएस की धारा 290 (निर्माण कार्य में लापरवाही), 125(a) (दूसरों की जान या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालना), 223(a) (लोक सेवक के आदेश की अवहेलना) और 3(5) (सामान्य इरादा) के तहत मामला दर्ज किया गया है. मामले में नामजद प्रॉपर्टी मालिक रमन और ठेकेदार अनवर को पुलिस ने हिरासत में लेकर पाबंद (Bound down) करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है.
लेंटर डालते समय गिरा था इमारत का हिस्सा
गौरतलब है कि रविवार को पहाड़गंज के संगतराशन स्थित कशेरुवालान की प्रॉपर्टी नंबर 3992–3993 (गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ठीक सामने) में यह हादसा हुआ था. यहां एक होटल का निर्माण कार्य चल रहा था. दूसरी मंजिल की छत का लेंटर डालते समय इमारत का एक हिस्सा अचानक भरभराकर गिर गया. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और राहत कार्य शुरू किया. शुरुआती जांच में सामने आया कि इमारत को सहारा देने वाले पिलर (कॉलम) गीले थे और इमारत एक तरफ झुकी हुई थी, जिससे यह हादसा हुआ.
सभी घायलों का अस्पताल में इलाज जारी
इस दुर्घटना में 8 मजदूर घायल हुए थे, जिन्हें तत्काल लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (LHMC) में भर्ती कराया गया था. घायलों की पहचान शेख सद्दाम (37), शेख राजा (20), मोहम्मद सुहैल (50), संजुद खान (40), गौतम यादव (28), वरुण यादव (36), राजा (36) और मंटसु (40) के रूप में हुई है. डॉक्टरों के अनुसार, कुछ घायलों को फ्रैक्चर आया है, जबकि अन्य को मामूली चोटें लगी थीं, जिन्हें मामूली चोट लगी थी, उन्हें उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है. जबकि कुछ घायल डॉक्टरों की निगरानी में हैं.
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