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वायु प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली और दूसरे उत्तरी राज्य चलाएंगे IEC अभियान, जानें कब कैंपेन होगा शुरू

इसमें सोशल मीडिया, ब्रोशर, पैम्फलेट, रेडियो जिंगल्स, और निवासी कल्याण संघ (RWAs) के साथ कम्युनिटी स्तर के कार्यक्रम जैसे अलग-अलग तरीकों से लोगों से जुड़ना भी शामिल है.

कंस्ट्रक्शन और डेमोलिशन (C&D) वेस्ट से जुड़ी जागरूकता के लिए, धूल कम करने के मानदंड और उपायों, उसके निपटान, संचालन और परिवहन पर फोकस करने वाली वर्कशॉप आयोजित की जाएंगी. हर महीने कम से कम एक वर्कशॉप, समन्वय बैठक, ऑन साइट डेमोंस्ट्रेशन, कम्युनिटी मीटिंग होंगी. इसे DPCC, एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट, और दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) और दिल्ली नगर निगम (MCD) जैसी निर्माण एजेंसियां ​​आयोजित करेंगी.

क्षेत्र और इंडस्ट्रीज को क्लस्टर में बांटा जाएगा और वर्कशॉप रोटेशन के आधार पर प्लान की जाएंगी ताकि यह पक्का हो सके कि दिसंबर तक सभी इंडस्ट्रीज को कम से कम एक बार कवर किया जाए. यह 5 सितंबर से शुरू होगा. फोकस उत्सर्जन मानदंडों का पालन, मंजूर ईंधन का इस्तेमाल, ऑनलाइन कंटीन्यूअस एमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम (OCEMS) और एयर पल्यूशन कंट्रोल डिवाइस (APCDs) लगाने पर होगा.

दिल्ली सरकार की तरफ से CAQM को दिए गए हाल के IEC एक्शन प्लान के मुताबिक, जिसकी एक कॉपी कमीशन की वेबसाइट पर अपलोड की गई थी, औद्योगिक प्रदूषण पर दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) के तहत, उद्योग विभाग और औद्योगिक संघ के साथ मिलकर ओरिएंटेशन और सेंसिटाइज़ेशन वर्कशॉप (अभिविन्यास और संवेदीकरण कार्यशाला) की जाएंगी.

खास तौर पर, उत्तरी भारत में वायु प्रदूषण एक बड़ी समस्या है. वायु प्रदूषण में कई वजहें हैं जैसे पराली जलाना, औद्योगिक प्रदूषण और गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, वगैरह. इससे आखिर में लोगों की स्वास्थ्य को खतरा होता है.

यह अभियान अलग-अलग हिस्सों में औद्योगिक प्रदूषण, कंस्ट्रक्शन और डेमोलिशन (निर्माण और विध्वंस) से निकलने वाली धूल, बायोमास और फसल के बचे हुए हिस्से को जलाने और गाड़ियों से होने वाले उत्सर्जन पर फोकस करेगा, जिसमें राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और दूसरे संबंधित विभाग लोगों तक पहुंचने के एक विशेष अभियान में हितधारकों को शामिल करेंगे.

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के निर्देशों का पालन करते हुए, दिल्ली और उत्तरी क्षेत्र के दूसरे राज्यों ने अपने-अपने आईईसी प्लान जमा किए हैं. प्रस्तावित प्लान अलग-अलग सेक्टर में केंद्रित जागरूकता, हितधारकों की भागीदारी और जन-जन तक पहुंचाने के पहल के लिए एक व्यवस्थित ढांचा देते हैं.

सभी हितधारकों को शामिल करते हुए मिलकर काम करने पर जोर देते हुए, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत आने वाले वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने पहले दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा सरकारों से इस बारे में बड़े आईईसी एक्शन प्लान बनाने को कहा था.

नई दिल्ली: वायु प्रदूषण देश की बड़ी समस्याओं में से एक है. ऐसे में उत्तर भारत में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए, दिल्ली और दूसरे पड़ोसी राज्यों ने छह महीने का एक विस्तृत सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) अभियान तैयार किया है. यह कैंपेन सितंबर से आधिकारिक तौर पर शुरू होगा.

ग्राम पंचायत या जिला स्तर पर कम से कम एक प्रोग्राम, कैंप,ट्रेनिंग या वर्कशॉप, जिसमें पराली जलाने और उससे होने वाले सार्वजनिक स्वास्थ्य पर असर और फसल अवशेष प्रबंधन तकनीक पर फोकस किया जाएगा. इसे सितंबर से नवंबर तक आयोजित किया जाएगा.

पंजाब

पंजाब में, खरीफ मौसम के लिए आईईसी रणनीति व्यावहारिक, किसान-उन्मुख और समुदाय-आधारित संचार तरीकों के जरिए किसानों के व्यवहार में बदलाव लाने पर फोकस करेगी. यह कैंपेन पारंपरिक जागरूकता गतिविधियों से आगे होगा. इसमें सकारात्मक सामाजिक संदेश,, पीयर लर्निंग (सहकर्मी से सीखने), फील्ड डेमोंस्ट्रेशन और स्थानीय सफलता की कहानियों को फैलाने पर जोर दिया जाएगा ताकि सतत फसल अवशेष प्रबंधन के तरीकों को अपनाने को बढ़ावा दिया जा सके.

सीआरएम टेक्नोलॉजी के आर्थिक और कृषि संबंधी लाभ को बताने पर खास फोकस किया जाएगा, जिसमें मिट्टी की स्वास्थ्य में सुधार, गेहूं की समय पर बुवाई और मौजूद फसल परिणाम प्रबंधन (CRM) मशीनरी का कुशल इस्तेमाल शामिल है. अभियान में जनसंचार माध्यमों से संपर्क, क्षेत्र-स्तरीय विस्तार गतिविधियां, डिजिटल कम्युनिकेशन और सामुदायिक गतिशीलता पहलों का संयोजन शामिल होगा.

उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश में, सीए एंड डी वेस्ट के बारे में जागरूकता के लिए, इसे कम करने के नियमों और उपायों, इसके निपटान, सामग्री नियंत्रण और इसके परिवहन पर वर्कशॉप की जाएंगी. ऐसी एक वर्कशॉप हर महीने होगी.

पराली जलाने पर, सितंबर से नवंबर के बीच ग्राम पंचायत या जिला स्तर पर एक कार्यक्रम जरूर किया जाएगा. इसका फ़ोकस पराली जलाने से रोकने और उससे जुड़े सामाजिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले असर पर होगा.

हरियाणा

हरियाणा में, औद्योगिक प्रदूषण से निपटने के लिए, आईईसी प्लान में गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, रोहतक, झज्जर, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, नूंह, पलवल, पानीपत, करनाल, जींद, भिवानी और चरखी दादरी जिलों में ओरिएंटेशन और सेंसिटाइज़ेशन वर्कशॉप (अभिविन्यास और संवेदीकरण कार्यशाला), जागरूकता कैंपेन और समन्वय बैठक करना शामिल है. यह हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (HSPCB) की देखरेख में आयोजित किया जाएगा. पराली जलाने से रोकने और उससे जुड़े सार्वजनिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले असर पर वर्कशॉप सभी जिलों में की जाएंगी.

राजस्थान

आईईसी एक्शन प्लान के मुताबिक, राजस्थान में सितंबर से नवंबर तक हर महीने पराली जलाने पर एक वर्कशॉप होगी. इसका फोकस पराली जलाने से रोकने और उससे होने वाले सामाजिक स्वास्थ्य पर असर पर होगा.

पर्यावरणविद् के विचार

पर्यावरणविद् दीपक रमेश गौड़ ने शनिवार को आईईसी एक्शन प्लान पर सीएक्यूएम की पहल की तारीफ की और कहा कि पूरा फोकस इसे लागू करने पर होना चाहिए.

उन्होंने शनिवार को ईटीवी भारत से कहा, "यह एक अच्छी पहल है. लेकिन असलियत यह है कि हम हर चीज को सही क्रम में लागू नहीं कर पा रहे हैं. इसलिए पूरा फोकस इसे लागू करने पर होना चाहिए." उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि केंद्र और राज्य सरकारों को पर्यावरण से जुड़े मुद्दों के बारे में हर व्यक्ति को जागरूक करना चाहिए.

गौड़ ने कहा, "हमें हर नागरिक को उन मुद्दों के बारे में जागरूक करना होगा जो पर्यावरण को प्रभावित कर रहे हैं. केंद्र और राज्य सरकार को जमीनी स्तर पर हर नागरिक से जुड़ना चाहिए. उन्हें हर व्यक्ति तक पहुंचना होगा और प्रदूषण के प्रभावों के बारे में बात करनी होगी, और वे इसे कम करने में कैसे योगदान दे सकते हैं."

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