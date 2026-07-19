मानसून सत्र और प्रस्तावित संसद मार्च के बीच दिल्ली हाई अलर्ट पर, जंतर-मंतर से संसद क्षेत्र तक तीन स्तरीय सुरक्षा घेरा
संसद के मानसून सत्र और सीजेपी के प्रस्तावित मार्च को देखते हुए राजधानी दिल्ली हाई अलर्ट पर है.
Published : July 19, 2026 at 8:33 PM IST|
Updated : July 19, 2026 at 8:43 PM IST
नई दिल्ली: संसद के मानसून सत्र की शुरुआत और कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) द्वारा प्रस्तावित 'चलो संसद' मार्च के मद्देनजर राजधानी दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था अभूतपूर्व स्तर पर कड़ी कर दी गई है. दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर, संसद मार्ग और पूरे नई दिल्ली जिले को एक अभेद्य किले (हाई सिक्योरिटी जोन) में तब्दील कर दिया है. इसके साथ ही संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस व अर्द्धसैनिक बलों की तैनाती कर दी गई है.
जंतर-मंतर पर दिल्ली पुलिस के साथ 500 से अधिक अर्द्धसैनिक बल के जवान तैनात किए गए हैं. इसके अतिरिक्त बड़ी संख्या में सादी वर्दी में पुलिसकर्मियों को भीड़ के बीच तैनात किया गया है, जिससे हर गतिविधि और किसी भी संदिग्ध व्यक्ति पर नजर रखी जा सके. पूरे जंतर-मंतर क्षेत्र की निगरानी के लिए बनाए गए कंट्रोल रूम से सीसीटीवी कैमरों की लगातार लाइव मॉनिटरिंग की जा रही है. साथ ही वरिष्ठ अधिकारियों को समय-समय पर स्थिति की जानकारी दी जा रही है.
🚨Prohabitory orders u/s 163 BNSS are in force in New Delhi District except designated protest site at Jantar Mantar Road.— Delhi Police (@DelhiPolice) July 19, 2026
Further, no permission has been sought or granted for any proposed march to Parliament on 20 July 2026.
Citizens are advised not to participate in any… pic.twitter.com/aUio5slVM6
दिल्ली पुलिस के अनुसार, नई दिल्ली जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 (पूर्व में सीआरपीसी की धारा 144) लागू है. ऐसे में पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने, प्रदर्शन, जुलूस और मार्च निकालने पर प्रतिबंध है. केवल जंतर-मंतर स्थित निर्धारित प्रदर्शन स्थल पर पूर्व अनुमति लेकर ही प्रदर्शन किया जा सकता है.
पुलिस ने बताया कि 20 जुलाई से संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है, जिसके मद्देनजर सुरक्षा के लिए व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं. जंतर-मंतर से लेकर संसद मार्ग, सेंट्रल विस्टा, शंकर चौक, कनॉट प्लेस व आसपास के संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं. प्रमुख प्रवेश मार्गों पर बैरिकेडिंग मजबूत की गई है तथा वाहनों की रैंडम जांच के साथ संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान की जा रही है.
संसद मार्ग पर सुरक्षा का त्रिस्तरीय घेरा
दिल्ली पुलिस का कहना है कि प्रस्तावित संसद मार्च के लिए आयोजकों को अब तक औपचारिक अनुमति नहीं मिली है. ऐसे में संसद की ओर किसी भी समूह के बढ़ने की स्थिति में उन्हें शुरुआती स्तर पर ही रोकने की रणनीति भी तैयार की गई है. इसके लिए तीन स्तरीय सुरक्षा घेरा बनाया गया है. पहले और दूसरे घेरे में अतिरिक्त पुलिस और पैरामिलिट्री बल तैनात रहेंगे, जबकि तीसरा और सबसे मजबूत सुरक्षा घेरा संसद क्षेत्र से पहले लगाया गया है.
कानून तोड़ने वालों पर पैनी नज़र
दिल्ली पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, यदि प्रदर्शनकारी बैरिकेड पार करने या उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले उन्हें समझाकर पीछे हटाने का प्रयास किया जाएगा. स्थिति नियंत्रण से बाहर होने पर आंसू गैस के गोले छोड़े जा सकते हैं और आवश्यकता पड़ने पर लाठीचार्ज का विकल्प भी अपनाया जा सकता है. हालांकि, अधिकारियों का कहना है कि उनकी प्राथमिकता बिना बल प्रयोग के कानून-व्यवस्था बनाए रखना है. एहतियात के तौर पर नई दिल्ली, मध्य व उत्तर दिल्ली जिले में भी अलर्ट बढ़ा दिया गया है. सभी थाना क्षेत्रों में गश्त तेज कर दी गई है, जबकि क्विक रिस्पांस टीम (क्यूआरटी) व रिजर्व फोर्स को तत्काल कार्रवाई के लिए स्टैंडबाय पर रखा गया है.
इन प्रमुख मार्गों पर यातायात प्रभावित रहने की संभावना
बता दें कि संसद के मानसून सत्र के दौरान वीवीआईपी आवाजाही व सुरक्षा प्रबंधों के कारण राजधानी के कई प्रमुख मार्गों पर यातायात प्रभावित रहने की संभावना है. ट्रैफिक पुलिस ने रफी मार्ग, मोतीलाल नेहरू मार्ग, मौलाना आजाद रोड, के. कामराज मार्ग, रायसीना रोड, राजेंद्र प्रसाद रोड, संसद मार्ग, अशोका रोड, तालकटोरा रोड, पंडित पंत मार्ग व रकाबगंज गुरुद्वारा रोड पर वाहनों का दबाव बढ़ने की आशंका जताई है. इसके अतिरिक्त विजय चौक, पटेल चौक, बोट क्लब, बूटा सिंह मार्ग, रेल भवन, प्राइम चौक, सुनेहरी मस्जिद, जीआरजी और जलेबी चौक जैसे प्रमुख चौराहों पर भी ट्रैफिक प्रभावित रह सकता है. पुलिस ने लोगों को इन मार्गों पर जाने से पहले अतिरिक्त समय लेकर निकलने व संभव हो तो वैकल्पिक रास्तों का उपयोग करने की सलाह दी है.
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