''दिल्ली का खोया गौरव लौटाना प्रधानमंत्री का सपना, हम मिलकर करेंगे साकार'': LG तरनजीत सिंह संधू

दिल्ली के नवनियुक्त उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने शनिवार को मोती बाग स्थित गुरुद्वारे में मत्था टेककर अपने कार्यकाल की आध्यात्मिक शुरुआत की.

दिल्ली एलजी तरनजीत सिंह संधू
दिल्ली एलजी तरनजीत सिंह संधू (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : March 7, 2026 at 6:26 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली के नवनियुक्त उपराज्यपाल और पूर्व राजनयिक तरनजीत सिंह संधू ने राजधानी के विकास और इसकी ऐतिहासिक भव्यता को पुनर्जीवित करने का संकल्प दोहराया है. पदभार ग्रहण करने से पहले उन्होंने स्पष्ट किया कि दिल्ली का सर्वांगीण विकास उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है और यह कार्य सभी के सामूहिक प्रयासों से ही संभव होगा.

गुरुद्वारे में टेका मत्था, साझा कीं पुरानी यादें

नवनियुक्त उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने शनिवार को मोती बाग स्थित गुरुद्वारे में मत्था टेककर अपने कार्यकाल की आध्यात्मिक शुरुआत की. इस दौरान उन्होंने दिल्ली के साथ अपने गहरे और भावनात्मक जुड़ाव को साझा किया. उन्होंने कहा, "मैं पूरी उम्र दिल्ली के इसी क्षेत्र में रहा हूं. जेएनयू में छात्र जीवन बिताने से लेकर चाणक्यपुरी और न्यू मोती बाग में रहने तक, मेरा जीवन दिल्ली की गलियों में बीता है." संधू ने बताया कि न्यू मोती बाग गुरुद्वारा और मलाई मंदिर उनके नियमित श्रद्धा के केंद्र रहे हैं. यहां आना उनके लिए किसी विशेष अवसर का मोहताज नहीं, बल्कि एक सहज दिनचर्या का हिस्सा है.

प्रधानमंत्री के विजन पर जोर

राजधानी की प्रशासनिक व्यवस्था और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा करते हुए उपराज्यपाल ने प्रधानमंत्री मोदी के विजन को रेखांकित किया. उन्होंने कहा प्रधानमंत्री का यह सपना है कि दिल्ली के उस खोए हुए गौरव को फिर से स्थापित किया जाए, जिसके लिए यह शहर विश्व भर में जाना जाता था. हम सभी प्रधानमंत्री के इसी सपने को हकीकत में बदलने की दिशा में निरंतर कार्य कर रहे हैं.

सामूहिक जिम्मेदारी से होगा विकास

संधू ने दिल्ली के विकास को एक साझा जिम्मेदारी बताया. उन्होंने जोर देकर कहा कि राजधानी को विश्व स्तरीय शहर बनाने के लिए प्रशासन, सरकार और नागरिकों को मिलकर काम करना होगा. पूर्व राजनयिक के रूप में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके संधू से यह अपेक्षा की जा रही है कि वे अपने प्रशासनिक अनुभव का लाभ दिल्ली के बुनियादी ढांचे और शासन व्यवस्था को सुधारने में देंगे.

चुनौतियों और प्राथमिकताओं का संकेत

बता दें कि नवनियुक्त एलजी के इस बयान से साफ संकेत मिलता है कि आने वाले दिनों में राजनिवास और केंद्र सरकार के बीच समन्वय और अधिक सुदृढ़ होगा. दिल्ली के विकास, प्रदूषण नियंत्रण और यातायात प्रबंधन जैसे मुद्दों पर उनके अनुभव का प्रभाव दिखने की उम्मीद है.

संपादक की पसंद

