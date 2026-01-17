ऑनलाइन मार्केट को रोजाना चैलेंज दे रहा एशिया का दूसरा आईटी मार्केट नेहरू प्लेस

ETV Bharat / bharat

दिल्ली का नेहरू प्लेस मार्केट एशिया का दूसरा सबसे बड़ा आईटी मार्केट है, यहां हजारों की संख्या में दुकानें और ऑफिस हैं.

January 17, 2026

नई दिल्ली: एशिया का दूसरा और भारत का पहला आईटी मार्केट दिल्ली के नेहरू प्लेस को कहा जाता है, जहां आईटी से जुड़े सभी सामग्री उपलब्ध होते है जहां खरीदारी करने के लिए लोग दूसरे राज्यों से भी चलकर यहां आते हैं क्योंकि उन्हें इस नेहरू प्लेस मार्केट में आईटी से जुड़ा सभी सामान किफायती दामों पर मिलता है और साथ ही ओरिजिनल सामान यहां मिलता है, जिससे ग्राहकों के बीच नेहरू प्लेस मार्केट की विश्वसनीयता बनी हुई है, जो आज भी ऑनलाइन के बाजार में नेहरू प्लेस मार्केट अपने वजूद को बचाने में कामयाब है और यहां ऑनलाइन से ज्यादा ऑफलाइन कस्टमर रोजाना मार्केट में विजिट करते हैं.

भारत का सबसे बड़ा आईटी मार्केट नेहरू प्लेस पर रोजाना 2 से 2.5 लाख के करीब में रोजाना ग्राहक इस बाजार में पहुंचते हैं और अपने पसंद के अनुसार मार्केट से जुड़े सामग्री खरीदते है. यहां होलसेल और रिटेल पर कार्य किया जाता है. जहां एक तरफ ऑनलाइन का बाजार विदेश के बाद अपने देश में भी बड़े स्तर पर बढ़ रहा है, जिसके वजह से ऑफलाइन मार्केट पर सीधा असर देखने को मिल रहा है, लेकिन ऐसे में नेहरू प्लेस मार्केट आज भी ऑफलाइन बिक्री के मामले में अपना वर्चस्व स्थापित किए हुए हैं.

इंडिया का पहला आईटी मार्केट नेहरू प्लेस: नेहरू प्लेस आईटी मार्केट के प्रेसिडेंट महेंद्र अग्रवाल बताते हैं कि वह नेहरू प्लेस में दुकान 1986 से शुरुआत की थी. उन्होंने कई उतार-चढ़ाव मार्केट में देखा है, जब ऑनलाइन का मार्केट भारत में वर्ष 2014 के बाद अचानक से बड़ी तेजी से पैर पसार रहा था, तब शुरुआती दौर में इसका असर मार्केट में काफी ज्यादा प्रभाव डाला था, जिसकी वजह से हमारे मार्केट पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा था, लेकिन महज कुछ महीने में ही ग्राहक फिर से वापस हमारे मार्केट में लौटने लगे, जिनसे हमें पता चला कि ऑनलाइन खरीदारी करने वाले लोग जब आईटी से जुड़े सामग्री को खरीदते थे और जब उसकी डिलीवरी उनके घर पर होती थी. कस्टमर आईटी से संबंधित किसी भी वस्तु को खरीदने के लिए ऑफलाइन खरीदना ज्यादा प्रेफेयर करने लगे और आज भी हमारे मार्केट में दो से ढाई लाख लोग रोजाना पहुंचते हैं. क्योंकि नेहरू प्लेस मार्केट लोगों का विश्वास है.

आईटी मार्केट में सेटिस्फेक्शन मिल जाता है: उन्होंने कहा कि यहां जेनुइन सामान बेचा जाता है जिसे खरीदने के लिए ग्राहक दूर-दूर से चलकर आते हैं. क्योंकि यह आईटी मार्केट भारत का पहला और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा आईटी मार्केट है. लोग यहां पर जब खरीदारी करने के लिए पहुंचते हैं तो कई प्रकार के ब्रांड को देखते हैं. जब उन्हें पूर्ण रूप से संतुष्टि मिल जाता है तो वह यहां से खरीदारी करते हैं. वहीं अगर किसी प्रोडक्ट को खरीदने के बाद अगर उसमें दिक्कत आता है तो मार्केट एसोसिएशन से संपर्क कर उसकी वापसी भी आसान तरीके से की जाती है. ऑनलाइन में जो कम कीमत में सामान दिया जाता है या तो वह एक्सपायरी डेट वाली होती है या फिर पैकेट खुला हुआ माल उन्हें भेजा जाता है. इसलिए आईटी मार्केट में लोग ऑफलाइन खरीदना ज्यादा पसंद कर रहे.

यह मार्केट ऑनलाइन को चैलेंज देता है: वहीं मार्केट के सेक्रेटरी स्वर्ण सिंह बताते हैं कि ऑनलाइन मार्केट की वजह से बेरोजगारी बहुत तेजी से फैला है. वहीं जो भारत सरकार का ऑनलाइन को लेकर नॉर्म्स है वह अभी तक सर्टिफाइड नहीं हो पाया है जो ऑनलाइन में बड़े-बड़े डिस्काउंट के साथ माल को बेचा जाता है, वह ज्यादातर एक्सपायरी और डिस्पैचड होता है. इसको लेकर हम लोगों ने ऑनलाइन के खिलाफ एक कंप्लेंट भी डाला है. हालांकि नेहरू प्लेस मार्केट इंडिया को रिप्रेजेंट करता है क्योंकि यह मार्केट भारत का पहला सबसे बड़ा और एशिया का दूसरा आईटी मार्केट है. यहां जो कस्टमर खरीदारी के लिए पहुंचते हैं वह पूरी सेटिस्फेक्शन के साथ आईटी से जुड़े सामग्री को खरीदते हैं. यहां आईटी से जुड़ा माउस से लेकर बड़े-बड़े कंपनियों के इंस्ट्रूमेंट लैपटॉप, कंप्यूटर,टेलीविजन, मोबाइल, टैबलेट तो मिलते ही हैं, साथ ही उनके छोटी से छोटी सामग्री भी यहां मिल जाती है. आज भी यह मार्केट ऑनलाइन को चैलेंज देता है और ऑफलाइन सबसे ज्यादा प्रोडक्ट को सेल करने वाला यह मार्केट है.

हर चीज अच्छी कीमत पर मिलता: वहीं जब ग्राहकों से बात की गई तो उन्होंने कहा कि हम लोग इस मार्केट का बहुत नाम सुने हैं, इसलिए आईटी से जुड़े सामग्री को खरीदने के लिए यहां पहुंचे हैं. ऑनलाइन के मुकाबले ऑफलाइन खरीदारी करने में ज्यादा मजा आता है क्योंकि ऑफलाइन खरीदारी के दौरान हम लोग अपनी आंखों से सभी चीजों को देखते हैं, जांचते हैं, पढ़ते हैं, उसे चला कर देखते हैं, उसके साथ अन्य प्रोडक्ट को भी देखते हैं, जो पसंद आता है, उसे चूज करके खरीदते है, ऐसा ऑनलाइन में हम नहीं कर सकते, एक बार जब परचेस कर लिए और उसे प्रोडक्ट को जब घर में देखते हैं तो उसमें बहुत सारी कमियां दिखती है, जिसके बाद हम उसे वापस भी करते हैं तो उसमें कई दिन का समय लग जाता है, ऐसे में थोड़ा टेंशन भी रहता है इसलिए ऑफलाइन खरीदना हम लोग ज्यादा पसंद करते हैं और नेहरू प्लेस मार्केट आईटी का सबसे बड़ा मार्केट है. इसलिए यहां हर चीज अच्छे कीमत पर मिलता है.

