दिल्ली-NCR की जहरीली हवा बना रही बीमार, अस्पताल में बढ़े केस, AQI अब भी गंभीर, पढ़िए अपने शहर का हाल

अनुमान जताया जा रहा है कि ठंड बढ़ने के साथ प्रदूषण में और बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे हालात और भी चिंताजनक हो सकते हैं.

दिल्ली-गाजियाबाद में प्रदूषण से राहत नहीं (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 31, 2025 at 11:03 AM IST

नई दिल्ली: दिल्ली एनसीआर में लगातार प्रदूषण स्तर में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है. हालांकि, अभी ठंड ने सही तरीके से एंट्री भी नहीं की कि, प्रदूषण का स्तर खतरनाक लेवल पर पहुंच गया है. अनुमान जताया जा रहा है कि ठंड बढ़ने के साथ प्रदूषण स्तर में और बढ़ोतरी हो सकती है.

फिलहाल दिल्ली-एनसीआर में हर तरफ हवा में प्रदूषण का जहर मौजूद है और कोई भी दिल्ली एनसीआर का ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पर लोगों को सांस लेने के लिए साफ हवा मिल रही हो. दिल्ली-एनसीआर के लोग जहरीली हवा में सांस लेने के लिए मजबूर हैं.

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से मिले आंकड़ों के मुताबिक देश की राजधानी दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स रेड जोन यानी कि "बेहद खराब श्रेणी" में दर्ज किया गया है. 301 से 400 के बीच एयर क्वालिटी इंडेक्स को बेहद खराब बताया जाता है. यदि एयर क्वालिटी इंडेक्स के रेड जोन में पहुंचने पर लंबे समय तक खुली हवा में सांस लिया जाता है तो साथ संबंधित बीमारियां होने की संभावना बढ़ जाती है.

ठंड बढ़ने के साथ प्रदूषण में और बढ़ोतरी संभव
ठंड बढ़ने के साथ प्रदूषण में और बढ़ोतरी संभव (ETV BHARAT)

गाजियाबाद-नोएडा-ग्रेटर नोएडा का हाल
हालात सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा के भी ठीक नहीं है. यहां भी लोग प्रदूषित हवा में सांस लेने को मजबूर हैं. गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा के सभी इलाकों का एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब श्रेणी में पहुंच गया है.

DELHI NCR POLLUTION AQI
AQI अब भी गंभीर श्रेणी में (ETV BHARAT)

सुबह-शाम छाई धुंध की चादर, लोग हो रहे बीमार
प्रदूषण बढ़ने केसाथ अब हवा में सुबह और शाम के वक्त धुंध की चादर भी नजर आ रही है. अधिक समय खुली हवा में बिताने पर लोगों को सांस लेने में गले में जलन का एहसास हो रहा है बल्कि प्रदूषित हवा के कारण आंखों से पानी आने और जलन की शिकायत भी हो रही है.

DELHI NCR POLLUTION AQI
कई इलाकों में AQI 300 के पार (ETV BHARAT)

सूने हुए पार्क, घरों में छिपने को मजबूर बुजुर्ग !
सुबह और शाम के वक्त दिल्ली-एनसीआर में पार्कों में काफी भीड़ दिखाई देती थी. कहीं बुजुर्ग ग्रुप में बैठे दिखाई देते थे तो कहीं कसरत करते हुए देखा जाता था लेकिन प्रदूषण बढ़ने के बाद पार्कों में बुजुर्ग ना के बराबर दिखाई दे रहे हैं.

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिल्ली एनसीआर के सभी इलाकों का एयर क्वालिटी इंडेक्स का डाटा जारी किया जाता है. नीचे दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा के विभिन्न इलाकों का एयर क्वालिटी इंडेक्स का डाटा मौजूद है. यहां से आप अपने क्षेत्र के प्रदूषण के हालात देख सकते हैं.

डॉक्टर्स ने बुजुर्गों-बच्चों को जहरीली हवा से बचने की सलाह दी
गाजियाबाद की जिला एमएमजी अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ राकेश कुमार के मुताबिक, प्रदूषण का स्तर फिलहाल काफी बढ़ा हुआ है. ऐसे में एहतियात बरतना बेहद जरूरी है. बच्चे, बुजुर्ग और गर्भवती महिलाओं के लिए प्रदूषण सबसे ज्यादा खतरनाक है. सुबह और शाम के वक्त प्रदूषण का स्तर ज्यादा होता है. ऐसे में जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलना चाहिए. प्रदूषण स्तर बढ़ने के बाद अस्पताल में साथ संबंधित मरीजों की संख्या में इजाफा देखा गया है. आने वाले दिनों में प्रदूषण बढ़ने की ओर संभावना से बताई जा रही है. घर से बाहर निकलने पर मास्क का इस्तेमाल करना कारगर साबित हो सकता है. पहले से यदि किसी बीमारी से ग्रसित है तो मौजूदा दिनों में विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता है.

दिल्ली-NCR की जहरीली हवा बना रही बीमार, डॉक्टर्स ने दी सलाह (ETV BHARAT)

अस्पताल में बढ़ने लगे केस
डॉ. राकेश कुमार ने बताया कि हवा में बढ़ रहे प्रदूषण के कारण मरीजों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है. लोगों को सांस लेने में समस्या जैसी शिकायतें आम हैं. बच्चों और बुजुर्गों को ज्यादा असर हो रहा है. डॉ. राकेश कुमार ने बताया कि इमरजेंसी में डॉक्टर्स की ड्यूटी लगाई गई है. सभी को अलर्ट मोड में रखा गया है. अस्थमा, सांस के मरीजों के लिए सभी इंतजाम अस्पताल में किए गए हैं.

