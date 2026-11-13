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कश्मीर में आतंकी हमले के बाद दिल्ली-NCR हाई अलर्ट पर, चप्पे-चप्पे पर पहरा, ड्रोन और cctv कैमरों से संदिग्धों पर नजर

दिल्ली एनसीआर में सुरक्षा कड़ी की गई ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद राजधानी दिल्ली के साथ पूरे एनसीआर क्षेत्र में सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं. संभावित खतरे को देखते हुए दिल्ली पुलिस के साथ अर्धसैनिक बलों की अतिरिक्त कंपनियां तैनात की गई हैं. संवेदनशील स्थानों, प्रमुख बाजारों, भीड़भाड़ वाले इलाकों और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है. सुरक्षा घेरे को अभेद्य बनाने के लिए सीसीटीवी कैमरों, ड्रोन आदि से भी निगरानी तकनीक की जा रही है.

छठ घाटों पर ड्रोन व पैरामिलिट्री की पैनी नजर