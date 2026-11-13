कश्मीर में आतंकी हमले के बाद दिल्ली-NCR हाई अलर्ट पर, चप्पे-चप्पे पर पहरा, ड्रोन और cctv कैमरों से संदिग्धों पर नजर
डीसीपी ने बताया कि इसके तहत पुलिस अधिकारी खुद सड़कों पर गश्त कर रहे हैं. जल्द ही छठ पूजा आयोजकों को दिशा-निर्देश दिए जाएंगे. पढ़ें..
Published : November 13, 2026 at 6:04 PM IST
नई दिल्ली: जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद राजधानी दिल्ली के साथ पूरे एनसीआर क्षेत्र में सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं. संभावित खतरे को देखते हुए दिल्ली पुलिस के साथ अर्धसैनिक बलों की अतिरिक्त कंपनियां तैनात की गई हैं. संवेदनशील स्थानों, प्रमुख बाजारों, भीड़भाड़ वाले इलाकों और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है. सुरक्षा घेरे को अभेद्य बनाने के लिए सीसीटीवी कैमरों, ड्रोन आदि से भी निगरानी तकनीक की जा रही है.
छठ घाटों पर ड्रोन व पैरामिलिट्री की पैनी नजर
त्योहार के सीजन और आगामी छठ महापर्व को देखते हुए दिल्ली पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है. शाहदरा के डीसीपी आरपी मीणा ने बताया कि जिले में सभी जरूरी एंटी-टेरर (आतंकवाद रोधी) कदम उठाए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि जिन इलाकों में लोगों की आवाजाही (हाई फुटफॉल) ज्यादा है, वहां विशेष चौकसी बरती जा रही है. इनमें मुख्य रूप से गांधी नगर मार्केट, कृष्णा नगर का लाल क्वार्टर मार्केट, फर्श बाजार का छोटा बाजार और शाहदरा के अन्य प्रमुख बाजार शामिल हैं.
दिए जाएंगे सुरक्षा संबंधी दिशा-निर्देश
डीसीपी मीणा के मुताबिक, जमीन से लेकर आसमान तक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. संदिग्धों पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी कैमरों के साथ-साथ ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है. थानों की सभी पेट्रोलिंग बाइक्स और चार पहिया वाहनों को लगातार गश्त पर लगाया गया है. इसके अलावा, बाहर से मिली अतिरिक्त फोर्स (अर्धसैनिक बलों) के साथ पुलिस अधिकारी खुद सड़कों पर गश्त कर रहे हैं. आगामी छठ पूजा को लेकर भी पुलिस ने कमर कस ली है. अमन कमेटी के साथ बैठकें पूरी हो चुकी हैं और जल्द ही छठ आयोजकों को सुरक्षा संबंधी दिशा-निर्देश दिए जाएंगे. शाहदरा जिले में करीब 21 प्रमुख स्थानों पर छठ पूजा का आयोजन होता है. इनमें गांधीनगर और गीता कॉलोनी क्षेत्र के दो मुख्य यमुना घाट, सीबीडी ग्राउंड और सीमापुरी के बड़े घाट शामिल हैं. इन सभी जगहों की व्यापक समीक्षा कर सुरक्षा प्लान तैयार किया गया है.
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पिछली आतंकी घटनाओं से सबक, एजेंसियां सतर्क
दरअसल, सुरक्षा एजेंसियों की इस अतिरिक्त सतर्कता के पीछे पिछली घटनाएं भी बड़ी वजह हैं. पिछले साल 10 नवंबर को लाल किले के सामने कार में हुए आतंकी विस्फोट के तार कश्मीर से जुड़े होने की बात सामने आई थी. वहीं, दीपावली से ठीक पहले गाजियाबाद की वसुंधरा पुलिस चौकी में हुए धमाके की जांच में भी एटीएस और एनआईए जैसी प्रमुख एजेंसियां जुटी हुई हैं. इन्हीं घटनाओं के मद्देनजर दिल्ली-NCR में पुलिस और खुफिया तंत्र हर संदिग्ध गतिविधि पर पैनी नजर बनाए हुए है, ताकि किसी भी नापाक साजिश को समय रहते नाकाम किया जा सके.
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