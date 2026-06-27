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दिल्ली-NCR, मुंबई और बेंगलुरु महंगे ड्रग्स, कोकीन इस्तेमाल के मुख्य केंद्र, NCB रिपोर्ट में खुलासा

NCB रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले साल कुल 226 किलोग्राम कोकीन जब्त की गई, जिसमें से 108.06 किलोग्राम महाराष्ट्र में जब्त हुई. गौतम देबरॉय की रिपोर्ट...

Delhi-NCR Mumbai, Bangalore consumption centre for high value synthetic drugs and cocaine NCB Report
दिल्ली-NCR, मुंबई और बेंगलुरु महंगे ड्रग्स, कोकीन इस्तेमाल के मुख्य केंद्र, NCB रिपोर्ट में खुलासा (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 27, 2026 at 3:28 PM IST

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नई दिल्ली: गृह मंत्रालय (MHA) ने भले ही ड्रग तस्करी के खिलाफ पूरे देश में आक्रामक अभियान शुरू कर दिया है, लेकिन देश भर के बड़े महानगरीय क्षेत्रों जैसे दिल्ली-NCR, मुंबई और बेंगलुरु, खासकर महंगे सिंथेटिक ड्रग्स और कोकीन के इस्तेमाल के मुख्य केंद्र बन गए हैं, जो शहरों की बढ़ती मांग और खरीदने की क्षमता को दिखाता है.

नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) के 2025 के लिए जुटाए गए आंकड़ों के मुताबिक, पिछले साल जब्त की गई कुल 226 किलोग्राम कोकीन में से, महाराष्ट्र से 108.06 किलोग्राम जब्त की गई. इसके बाद दिल्ली में 55.49 किलोग्राम, तमिलनाडु में 15.60 किलोग्राम और कर्नाटक में 14.52 किलोग्राम कोकीन जब्त की गई.

बदलती कार्यप्रणाली और ड्रोन
ड्रग तस्करी गिरोह तेजी से टेक्नोलॉजी और अलग-अलग लॉजिस्टिक्स चैनल का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि पकड़े जाने से बचा जा सके. इसके लिए वे डेड ड्रॉप तरीकों, ड्रोन, डार्कनेट मार्केट, क्रिप्टोकरेंसी, कूरियर सर्विस और समुद्री रास्तों का इस्तेमाल कर रहे हैं.

ड्रोन से होने वाली तस्करी भारत-पाकिस्तान सीमा पर एक बड़ा और तेजी से बढ़ता खतरा बनकर उभरा है. 2025 में, 305 मामले पकड़ में आए और 468 किलोग्राम मादक पदार्थ जब्त किए गए, जो 2024 के मुकाबले 98 प्रतिशत अधिक है.

NCB की 2025 की रिपोर्ट में कहा गया है, "इस खतरे का पैमाना इसके बढ़ने के तरीके से पता चलता है: 2021 में सिर्फ 3 घटनाओं (10 किलोग्राम) से, घटनाएं बढ़कर 2022 में 35 (148 किलोग्राम) हो गईं, फिर 2023 में 28 (103 किलोग्राम), और फिर तेजी से बढ़कर 2024 में 179 घटनाएं (236 किलोग्राम) और 2025 में 305 घटनाएं (468 किलोग्राम) हो गईं. पंजाब में 298 घटनाएं पकड़ी गईं और 461 किलोग्राम जब्ती हुई, जिनमें मुख्य रूप से हेरोइन (449.751 किलोग्राम) और मेथामफेटामाइन (9.018 किलोग्राम) शामिल थे. इसके अलावा, राजस्थान (2 किलोग्राम से ज्यादा हेरोइन जब्त) और जम्मू कश्मीर (5 किलोग्राम से ज्यादा हेरोइन और अफीम जब्त) में भी ऐसी घटनाएं हुईं."

गोल्डन क्रिसेंट: पश्चिमी गलियारा
गोल्डन क्रिसेंट (अफगानिस्तान-पाकिस्तान-ईरान कॉरिडोर) हेरोइन, हशीश और ATS की तस्करी का एक मुख्य माध्यम बना हुआ है. रिपोर्ट में कहा गया है कि तालिबान के 2022 के ड्रग बैन के बावजूद, जिससे अफगान अफीम का प्रोडक्शन 93 प्रतिशत कम हो गया, पहले से मौजूद स्टॉक (लगभग 13,200 टन) सप्लाई जारी रखे हुए हैं.

भारत के सीमावर्ती राज्यों पंजाब, राजस्थान और जम्मू-कश्मीर पाकिस्तान से सीमा पार होने वाली तस्करी के लिए बहुत ज्यादा असुरक्षित हैं. अकेले पंजाब में 2025 में 2,086 किलोग्राम हेरोइन जब्त हुई, जो देश भर में हुई हेरोइन की कुल जब्ती (3,567 किलोग्राम) का 58 प्रतिशत है.

गोल्डन ट्रायंगल: पूर्वी प्रवेशद्वार
गोल्डन ट्रायंगल, पूर्वोत्तर राज्यों से होते हुए मेथामफेटामाइन की तस्करी का एक बड़ा स्रोत बना हुआ है. म्यांमार में अफीम का उत्पादन 2024 में 995 टन तक पहुंच गया.

गोल्डन ट्रायंगल का खतरा सबसे ज्यादा पूर्वोत्तर के जमीनी बॉर्डर पर दिखता है. मणिपुर कॉरिडोर, जिससे नेशनल हाईवे 102 गुजरता है, हेरोइन और मेथामफेटामाइन टैबलेट्स की भारत में तस्करी के लिए मुख्य प्रवेश बिंदु है.

खास बात यह है कि मिजोरम में 1,477 किलोग्राम एम्फेटामाइन टाइप स्टिमुलेंट (ATS) जब्त किया गया (देश भर में जब्त किए गए 3,485 किलोग्राम का 42 प्रतिशत). इसके बाद मणिपुर (535 किलोग्राम), दिल्ली (454 किलोग्राम) और कर्नाटक (164 किलोग्राम) से बड़ी जब्ती हुई.

उभरते पारगमन गलियारे
ड्रग कानून लागू करने वाली एजेंसियों ने भारत-नेपाल और भारत-बांग्लादेश सीमा को ड्रग तस्करी के लिए उभरते खतरों के तौर पर पहचाना है. NCB की रिपोर्ट के अनुसार, इंडो-नेपाल कॉरिडोर खुली सीमा का फायदा उठाते हुए उत्तरी और पूर्वी भारत में कैनाबिस, हशीश और फार्मास्यूटिकल ड्रग्स के प्रवाह को आसान बनाता है.

NCB ने कहा है, "भारत-बांग्लादेश बॉर्डर इलाकों का इस्तेमाल कोकीन से बनी चीजों और एक्स्टसी टैबलेट की तस्करी के लिए किया जाता है, जिसमें पूर्वी राज्य मुख्य आवागमन और वितरण केंद्र के तौर पर काम करते हैं. अवैध अफीम की खेती के पैटर्न बदल रहे हैं, अफीम और गांजे का उत्पादन धीरे-धीरे उत्तर-पूर्वी सीमावर्ती इलाकों और कुछ तटीय इलाकों की ओर बढ़ रहा है, जो घरेलू आपूर्ति स्रोतों के विकेंद्रीकरण का संकेत है."

समुद्री जोखिम वाले क्षेत्र
रिपोर्ट के अनुसार, तस्करी के समुद्री रास्तों में बदलाव हो रहा है, जिसमें तस्करी गिरोह श्रीलंका और मालदीव के रास्ते समुद्री मार्गों का तेजी से इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसका असर भारत के पश्चिमी और दक्षिणी तटीय राज्यों पर पड़ रहा है.

रिपोर्ट में बताया गया है, "गुजरात से पश्चिम बंगाल तक फैला भारत का समुद्र तट, मादक पदार्थों की तस्करी के लिए प्रवेश और निकास दोनों रास्ते का काम करता है. 2025 में, चार समुद्री जब्ती ऑपरेशन में 390 किलोग्राम से ज्यादा नारकोटिक्स बरामद हुए, जिसमें पोरबंदर में 305.894 किलोग्राम एम्फैटेमिन, रामनाथपुरम में 53.62 किलोग्राम गांजा और तमिलनाडु के VOC पोर्ट पर 29.954 किलोग्राम हशीश ऑयल शामिल है."

ग्लोबल डिमांड और भारत
लगभग 2.1 प्रतिशत आबादी (2.26 करोड़ लोग) ओपिओइड (opioids) का इस्तेमाल करती है. भारत में ओपिओइड का इस्तेमाल दुनिया के औसत से तीन गुना ज्यादा है. खास बात यह है कि इस कैटेगरी में एक बड़ा बदलाव आया है. जहां 2024 में ओपियम सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला ओपिओइड था, वहीं अब हेरोइन सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले ओपिओइड के तौर पर उससे आगे निकल गया है.

लगभग 2.8 प्रतिशत आबादी (3.1 करोड़ लोग) कैनेबिस का इस्तेमाल करती है. इसमें दो करोड़ लोग भांग (वैध) और 1.3 करोड़ लोग गांजा और चरस जैसे अवैध उत्पादों का इस्तेमाल करते हैं. हालांकि यह वैश्विक औसत से कम है, लेकिन गांजा/चरस पर निर्भर लोगों का अनुपात (7 में से 1) भांग पर निर्भर लोगों (16 में से 1) से ज्यादा है.

रिपोर्ट के अनुसार, लगभग 1.08 प्रतिशत (1.18 करोड़ लोग) नॉन-मेडिकल तरीके से सेडेटिव (नींद की दवा) लेते हैं. कोकीन (0.10 प्रतिशत), एम्फैटेमिन टाइप स्टिमुलेंट्स (0.18 प्रतिशत), और हैलुसिनोजेन्स (0.12 प्रतिशत) जैसे दूसरे ड्रग्स अभी आबादी के एक छोटे हिस्से पर असर करते हैं.

विदेशी नागरिकों की संलिप्तता
NCB की रिपोर्ट में देश भर में ड्रग तस्करी में विदेशी नागरिकों के शामिल होने पर भी रोशनी डाली गई है. 2025 में, जांच एजेंसियों ने ड्रग तस्करी में शामिल होने के आरोप में कुल 747 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया था. सबसे ज्यादा आरोपी नेपाल (203), नाइजीरिया (146) और म्यांमार (97) से थे, जिससे पता चलता है कि भारत पड़ोसी देशों और पश्चिम अफ्रीका से चल रहे तस्करी नेटवर्क के लिए कितना कमजोर है. दूसरे आरोपियों में बांग्लादेश (17), केन्या (10) और घाना (9) के शामिल थे.

ड्रग्स मामले और सजा
खास बात यह है कि NCB में अभियोजन पक्ष को और व्यवस्थित और मजबूत बनाने के लिए, अभियोजन निदेशालय बनाने के प्रस्ताव को गृह मंत्रालय ने सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी है.

दिसंबर 2025 तक, देश भर की अलग-अलग अदालतों में NCB के 2,667 केस विचाराधीन थे. इस दौरान, NCB के 203 मामलों में ट्रायल पूरा हुआ. इनमें से 131 केस में सजा हुई, जबकि 69 केस में आरोपियों को बरी कर दिया गया. जबति 3 केस में आरोपियों की मौत की वजह से ट्रायल पूरा नहीं हो सका और इन केस को खत्म कर दिया गया.

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