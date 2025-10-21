Explainer: दिवाली पर पिछले 4 सालों का टूटा रिकॉर्ड, इस साल दिल्ली-NCR में सबसे अधिक रहा प्रदूषण, डॉक्टर्स जता रहे चिंता
दिल्ली-NCR में दिवाली के बाद लोगों का सांस लेना मुश्किल हो गया है. डॉक्टर्स की माने तो बिना मास्क बाहर जाना खतरनाक हो सकता है.
Published : October 21, 2025 at 2:57 PM IST|
Updated : October 21, 2025 at 3:40 PM IST
रिपोर्ट: शहजाद आबिद
नई दिल्ली/गाजियाबाद: राजधानी दिल्ली और दिल्ली से सटे NCR के इलाके इस वक्त प्रदूषण की खतरनाक मार झेल रहे हैं. सांसों में जहर घुल रहा है. आंखों में जलन महसूस हो रही है. हवा में इतना ज्यादा प्रदूषण है कि बुजुर्गों और बीमारों के लिए सांस लेना मुश्किल हो गया है. यूं तो हर साल दिवाली की अगली सुबह लोगों के लिए सांस लेना मुश्किल हो जाता है. लेकिन इस बार दिल्ली की जनता हैरान है, क्योंकि इस साल दिल्ली में नई सरकार है और नई सरकार ने प्रदूषण की छुट्टी करना का जमकर वादा किया और वादे का भरपूर प्रचार भी किया. दिवाली पर दिल्ली-NCR की हवा की दीवाला कैसा निकला...आईये समझते हैं.
मौसम में तब्दीली हुई और दिल्ली की आबोहवा ठंडी होनी लगी, अक्सर अक्टूबर के पहले हफ्ते से ही दिल्ली की हवा खराब होने लगती है. इस साल 11 अक्टूबर की सुबह दिल्ली का AQI 200 दर्ज किया गया है, 13 और 14 अक्टूबर तक आते आते ये 300 तक पहुंच गया जिसके बाद दिल्ली में GRAP 1 लागू कर दिया गया.
इन्हीं हालातों के बीच 15 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने पहले से लगे पटाखों पर बैन को हटाकर ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमित दी थी, लेकिन ठंड की दस्तक के साथ ही दिल्ली-NCR की हवा बिगड़ने लगी और प्रदूषण बढ़ता चला गया. दिवाली से पहले ही दिल्ली में AQI 400 के पार पहुंच गया था और दिवाली के बाद ये 600 के करीब है.
दिल्ली सरकार के हाल ही में उठाए गए कदम
1. DGCA से आर्टिफिशयल रेन को मंजूरी
2. GRAP-1 लागू
3. अक्टूबर व नवंबर माह में आर्टिफिशियल रेन का ट्रायल करने के लिए एयरक्राफ्ट्स का ट्रायल किया गया विमान मेरठ एयरपोर्ट खड़े
4. 15 मई को 2025 को नई गाइडलाइन लागू- इसके तहत निर्माण कार्य, धूल नियंत्रण और ट्रैफिक व्यवस्था पर खास निगरानी का दावा
5. दिल्ली सरकार ने 2025–26 के लिए विंटर एक्शन प्लान को किया लागू, अक्टूबर से फरवरी के बीच प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए 7 प्रमुख थीम और 25 एक्शन पॉइंट शामिल हैं. जिसमें सड़क धूल और निर्माण प्रबंधन, वाहन उत्सर्जन, उद्योग व ऊर्जा क्षेत्र, कचरा व खुले में आगजनी, नागरिक भागीदारी व निगरानी, और ग्रीन इनोवेशन शामिल है. यह कार्रवाई दिल्ली की 30 से अधिक एजेंसियों के सहयोग से की जाएगी.
6. दिल्ली की चयनित ऊंची इमारतों पर सालभर एंटी-स्मॉग गन का संचालन अनिवार्य कर दिया गया है.
7. ग्रीन वॉर रूम से प्रदूषण की रियल टाइम मॉनिटरिंग का दावा
8. बीजेपी सरकार ने आने वाली सर्दियों में तमाम कॉलोनियों में तैनात सिक्योरिटी गार्ड को हीटर बांटने का ऐलान किया, 3,000 से अधिक आरडब्ल्यूए, फॉरेस्ट गार्ड और मजदूरों को इलेक्ट्रिक हीटर उपलब्ध कराने का वादा, ताकि ठंड से बचने के लिए लकड़ी, पत्ते या कचरा जलाना ना पड़े
4 साल में सबसे अधिक प्रदूषण दिवाली पर 2025 में
आंकड़ों पर गौर करें तो बीते चार सालों में दिल्ली एनसीआर में इस साल दिवाली पर सबसे अधिक प्रदूषण रहा. वैसे तो आंकड़े बता रहे हैं कि हर साल दिवाली पर प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है. इस साल भी दिवाली के बाद प्रदूषण के हालात और खराब हो चुके हैं. लोगों को लंबे समय तक खुली हवा में रहने पर आंखों में जलन महसूस हो रही है और सांस लेने में भी प्रदूषण का एहसास हो रहा है. अक्टूबर की शुरुआत से ही दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण बढ़ता शुरू हो गया था. बढ़ते प्रदूषण के चलते सबसे ज्यादा समस्या छोटे बच्चों और बुजुर्गों को उठानी पड़ रही है. बढ़ती प्रदूषण ने फिलहाल दिल्ली एनसीआर के लोगों की चिंता बढ़ा दी है. ये चिंता बच्चों-बुजुर्गों और अस्वस्थ लोगों की सेहत को लेकर है.
दिल्ली-NCR में जमकर चले पटाखे
दिवाली पर दिल्ली एनसीआर में केवल ग्रीन पटाखे चलाने की अनुमति थी लेकिन इसके बावजूद भी बड़ी संख्या में सामान्य पटाखे भी चलाए गए. जो कि प्रदूषण में हुई वृद्धि का अहम कारण माना जा रहा है. सुबह के वक्त दिल्ली एनसीआर में आसमान में प्रदूषण के साथ धुंध की चादर भी कई इलाकों में नजर आई. हालांकि, दिन निकलने के साथ धुंध काम हो रहा है. वहीं, लोगों का कहना है कि सरकार को अलर्ट हो जाना चाहिए और प्रदूषण की रोकथाम को लेकर बड़े पैमाने पर कवायद करनी चाहिए. जिससे कि दिल्ली एनसीआर के लोगों को बढ़ते प्रदूषण से राहत मिल सके क्योंकि प्रदूषण के चलते साथ संबंधित बीमारियों का खतरा काफी बढ़ जाता है.
दिल्ली में दिवाली के बाद कैसी है हवा
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से मिले आंकड़ों के मुताबिक 21 अक्टूबर को दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 362 दर्ज किया गया. जबकि 20 अक्टूबर को यानी की दिवाली के दिन एक 345 रहा. वही, छोटी दिवाली के दिन दिल्ली का एक यूआई 296 दर्ज हुआ था. आंकड़ों से साफ जाहिर हो रहा है कि बीते तीन दिनों में दिल्ली के प्रदूषण में तेजी के साथ बढ़ोतरी हुई है.
NCR के इलाकों में भी जहरीली हवा
हालात, गाजियाबाद, ग्रेटर और नोएडा के भी ठीक नहीं है. तीनों शहरों में कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पर लोगों को सांस लेने के लिए साफ हवा नसीब हो रही हो. दिवाली के बाद गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा का एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार है. वहीं, मौजूदा समय में हवा की रफ्तार काफी सुस्त बताई जा रही है यदि हवा की रफ्तार तेज होती है तो प्रदूषण छटने की संभावना बन सकती है.
ये हवा बेहद खतरनाक, डॉक्टर्स जता रहे चिंता
"प्रदूषण बढ़ने के दौरान सुबह और देर शाम के वक्त खुले में एक्सरसाइज आदि करने से बचना चाहिए. प्रदूषण बढ़ने पर मास्क का प्रयोग करना बेहद आवश्यक है. मास्क लगाने से पीएम 2.5 और PM 10 के कण सांस के रास्ते शरीर में नहीं पहुंच पाते हैं. प्रदूषण के दौर में लोगों को खुद को हाइड्रेट रखना चाहिए. यदि घर में कोई अस्थमा या फिर अन्य सांस संबंधी बीमारी से ग्रसित व्यक्ति है और किसी प्रकार की उसे कोई परेशानी होती है तो तुरंत डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए. छोटे बच्चों और बुजुर्गों को अधिक समय खुले में नहीं बिताना चाहिए." -डॉ अखिलेश मोहन, मुख्य चिकित्सा अधिकारी
"बच्चों और बुजुर्गों को मास्क लगाकर बाहर निकलना चाहिए"
वरिष्ठ चिकित्सक डॉ आर के पोद्दार के मुताबिक,
"एयर क्वालिटी इंडेक्स दिल्ली एनसीआर में बहुत ज्यादा बढ़ रहा है. पॉल्यूशन 300 के पार पहुंचने पर लंबे समय तक खुली हवा में सांस लेने पर सांस संबंधी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है. प्रदूषित हवा से बचाव करना बेहद जरूरी है. विशेषकर बच्चों और बुजुर्गों को मास्क लगाकर बाहर निकलना चाहिए ताकि काफी हद तक प्रदूषित हवा से खुद को सुरक्षित रखा जा सके. जो लोग सांस की बीमारियों से ग्रसित है उन्हें प्रदूषित हवा में बाहर निकलने से परहेज करना चाहिए."
उन्होंने बताया, "यदि प्रदूषण के दौरान किसी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी आती है तो तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए. सुबह और शाम के वक्त खुले में व्यायाम आदि करने से बचना चाहिए. अस्थमा के मरीजों को डॉक्टर द्वारा दिए जा रहे चिकित्सा परामर्श का सख्ती से पालन करना चाहिए किसी प्रकार की लापरवाही मुश्किल पैदा कर सकती है. यदि संभव है तो घर में एयर प्यूरीफायर का प्रयोग कर सकते हैं."
पार्क सूने नजर आए
दिल्ली एनसीआर के लोग प्रदूषण को लेकर काफी सजग है. प्रदूषण स्तर में इजाफा होने के बाद से ही सुबह और शाम के वक्त पार्कों में लोगों की संख्या काफी कम दिखाई दे रही है. अक्सर पार्कों में शाम के वक्त बुजुर्ग लोगों के ग्रुप बैठे दिखाई देते थे लेकिन प्रदूषण बढ़ने के बाद अब न के बराबर देखने को मिल रहे हैं. सबसे बड़ी चिंता प्रदूषण उन लोगों के लिए पैदा कर रहा है जो कि पहले से ही किसी प्रकार की गंभीर बीमारियों से ग्रसित है.
प्रदूषण से खुद को बचाने के लिए क्या करें
- घर से बाहर मास्क लगाकर निकलें
- लगातार पानी पीते रहें
- सुबह-शाम बच्च बुजुर्ग पार्क जाने से बचें
- बच्चे बुजुर्ग अधिक समय बाहर ना रहें
- यदि किसी बीमार व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत हो तो तुरंत डॉक्टर से मिले.
