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दिल्ली-एनसीआर का दायरा नहीं होगा छोटा, प्लानिंग बोर्ड ने हरियाणा का प्रस्ताव किया खारिज

नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर (National Capital Region) के विस्तार को लेकर चल रही अटकलों पर फिलहाल विराम लग गया है. मंगलवार को आयोजित एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की 42वीं अहम बैठक में दिल्ली-एनसीआर के दायरे को कम करने के प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया गया है. बोर्ड ने स्पष्ट कर दिया है कि एनसीआर के वर्तमान स्वरूप में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया जाएगा.

हरियाणा सरकार ने एनसीआर के दायरे को दिल्ली के राजघाट से महज 100 किलोमीटर के हवाई दायरे तक सीमित करने की वकालत की थी. राज्य सरकार का तर्क था कि एनसीआर के कड़े नियमों के चलते कई जरूरी विकास परियोजनाएं प्रभावित हो रही हैं. यदि यह प्रस्ताव मान लिया जाता, तो हरियाणा के पांच जिले पानीपत, चरखी दादरी, जींद, करनाल, महेंद्रगढ़ और भिवानी के बड़े हिस्से एनसीआर के दायरे से बाहर हो जाते. इससे एनसीआर का कुल क्षेत्रफल 25,327 वर्ग किलोमीटर से घटकर सीधे 10,546 वर्ग किलोमीटर रह जाता, यानी लगभग 60 फीसदी क्षेत्र बाहर हो जाता.

केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में हुई एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की बैठक में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी और उत्तर प्रदेश व राजस्थान के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में बड़े फैसले लिए गए. बोर्ड ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि फिलहाल एनसीआर में कोई कटौती नहीं होगी. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जानकारी दी कि बोर्ड ने इस मुद्दे पर आगे के मंथन के लिए एक सब-कमेटी बनाई है. यह कमेटी अगस्त 2026 तक अपनी रिपोर्ट सौंपेगी. एनसीआर बोर्ड की अगली समीक्षा बैठक दिसंबर महीने में प्रस्तावित है.

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