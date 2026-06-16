दिल्ली-एनसीआर का दायरा नहीं होगा छोटा, प्लानिंग बोर्ड ने हरियाणा का प्रस्ताव किया खारिज
हरियाणा सरकार ने एनसीआर के दायरे को दिल्ली के राजघाट से महज 100 किलोमीटर के हवाई दायरे तक सीमित करने की वकालत की थी.
Published : June 16, 2026 at 7:15 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर (National Capital Region) के विस्तार को लेकर चल रही अटकलों पर फिलहाल विराम लग गया है. मंगलवार को आयोजित एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की 42वीं अहम बैठक में दिल्ली-एनसीआर के दायरे को कम करने के प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया गया है. बोर्ड ने स्पष्ट कर दिया है कि एनसीआर के वर्तमान स्वरूप में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया जाएगा.
हरियाणा सरकार ने एनसीआर के दायरे को दिल्ली के राजघाट से महज 100 किलोमीटर के हवाई दायरे तक सीमित करने की वकालत की थी. राज्य सरकार का तर्क था कि एनसीआर के कड़े नियमों के चलते कई जरूरी विकास परियोजनाएं प्रभावित हो रही हैं. यदि यह प्रस्ताव मान लिया जाता, तो हरियाणा के पांच जिले पानीपत, चरखी दादरी, जींद, करनाल, महेंद्रगढ़ और भिवानी के बड़े हिस्से एनसीआर के दायरे से बाहर हो जाते. इससे एनसीआर का कुल क्षेत्रफल 25,327 वर्ग किलोमीटर से घटकर सीधे 10,546 वर्ग किलोमीटर रह जाता, यानी लगभग 60 फीसदी क्षेत्र बाहर हो जाता.
NCR के समग्र एवं संतुलित विकास को गति देने के उद्देश्य से आज माननीय केंद्रीय मंत्री श्री @mlkhattar जी की अध्यक्षता में आयोजित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड (NCRPB) की 42वीं बैठक में हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री श्री @NayabSainiBJP जी सहित विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों… pic.twitter.com/UgprkJ6ySJ— Rekha Gupta (@gupta_rekha) June 16, 2026
केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में हुई एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की बैठक में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी और उत्तर प्रदेश व राजस्थान के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में बड़े फैसले लिए गए. बोर्ड ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि फिलहाल एनसीआर में कोई कटौती नहीं होगी. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जानकारी दी कि बोर्ड ने इस मुद्दे पर आगे के मंथन के लिए एक सब-कमेटी बनाई है. यह कमेटी अगस्त 2026 तक अपनी रिपोर्ट सौंपेगी. एनसीआर बोर्ड की अगली समीक्षा बैठक दिसंबर महीने में प्रस्तावित है.
राज्यों से मांगा 'नमो सिटी' का प्रस्ताव
बैठक में विकास की नई दिशा तय करते हुए 'नमो सिटी' (ग्रीनफील्ड टाउनशिप) के निर्माण पर भी चर्चा हुई. बोर्ड ने दिल्ली, हरियाणा, यूपी और राजस्थान से एक-एक टाउनशिप के लिए प्रस्ताव मांगे हैं. ये चारों राज्य मिलकर अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस चार नए शहर (टाउनशिप) विकसित करेंगे, जो पर्यावरण के अनुकूल और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से सुसज्जित होंगे.
एनसीआर का वर्तमान भूगोल
मौजूदा समय में एनसीआर दिल्ली के साथ-साथ तीन राज्यों के 24 जिलों में फैला है. इसमें दिल्ली के सभी 13 जिले, हरियाणा के 14 जिले (गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, रोहतक, झज्जर, पानीपत, पलवल, रेवाड़ी, नूंह, महेंद्रगढ़, भिवानी, चरखी दादरी, जींद, करनाल), उत्तर प्रदेश के 8 जिले (नोएडा, गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, बुलंदशहर, बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली) और राजस्थान के 2 जिले (अलवर, भरतपुर) शामिल हैं.
जानिए क्या है एनसीआर के 100 किलोमीटर का नया नियम
एनसीआर का दायरा अभी 24 जिलों में दिल्ली की सीमा से करीब 150 से 175 किलोमीटर दूर तक फैला हुआ है. इसमें उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के कई जिले भी शामिल हैं. एनसीआर का मुख्य दायरा दिल्ली के राजघाट से केवल 100 किलोमीटर के हवाई दायरे तक ही सीमित करने की बात है. इस 100 किमी के दायरे के बाहर के क्षेत्रों को मुख्य एनसीआर से अलग कर दिया जाएगा.
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