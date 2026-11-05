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दिवाली से पहले ही दिल्ली-NCR की हवा जहरीली, दिल्ली में AQI 367; 12 इलाकों में 400 पार

दिल्ली के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 400 के पार ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: दिवाली के त्योहार से पहले ही दिल्ली-NCR की हवा दमघोंटू हो गई है. राजधानी में वायु प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है और लोगों की सांसों पर संकट गहराने लगा है. हालात ऐसे हैं कि दिवाली से पहले ही दिल्ली के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 400 के पार पहुंच गया है. ऐसे में दिवाली पर पटाखे जलने के बाद प्रदूषण का स्तर और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है.

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आंकड़ों के मुताबिक, 5 नवंबर 2026 को दिल्ली का औसत AQI 367 दर्ज किया गया, जो बेहद खराब श्रेणी में आता है. वहीं, नोएडा का AQI 305, गाजियाबाद का 285 और ग्रेटर नोएडा का 270 रिकॉर्ड किया गया. आंकड़ों से साफ है कि दिल्ली-NCR के प्रमुख शहरों में हवा की गुणवत्ता लगातार खराब बनी हुई है.