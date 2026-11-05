दिवाली से पहले ही दिल्ली-NCR की हवा जहरीली, दिल्ली में AQI 367; 12 इलाकों में 400 पार
दिवाली से पहले ही दिल्ली-एनसीआर की हवा जहरीली, दिल्ली में AQI 367; सांसों पर संकट, त्योहार के बाद बिगड़ सकते हैं हालात
Published : November 5, 2026 at 11:16 AM IST
नई दिल्ली: दिवाली के त्योहार से पहले ही दिल्ली-NCR की हवा दमघोंटू हो गई है. राजधानी में वायु प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है और लोगों की सांसों पर संकट गहराने लगा है. हालात ऐसे हैं कि दिवाली से पहले ही दिल्ली के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 400 के पार पहुंच गया है. ऐसे में दिवाली पर पटाखे जलने के बाद प्रदूषण का स्तर और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है.
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आंकड़ों के मुताबिक, 5 नवंबर 2026 को दिल्ली का औसत AQI 367 दर्ज किया गया, जो बेहद खराब श्रेणी में आता है. वहीं, नोएडा का AQI 305, गाजियाबाद का 285 और ग्रेटर नोएडा का 270 रिकॉर्ड किया गया. आंकड़ों से साफ है कि दिल्ली-NCR के प्रमुख शहरों में हवा की गुणवत्ता लगातार खराब बनी हुई है.
VIDEO | Delhi continues to grapple with air pollution as a layer of smog engulfs the city. Morning visuals from ITO area. #DelhiPollution #AQI #WeatherUpdate (Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) https://t.co/S7rkOdR9Y2— Press Trust of India (@PTI_News) November 5, 2026
दिल्ली के 12 इलाकों में AQI 400 के पार
राजधानी के कई इलाकों में प्रदूषण का स्तर बेहद गंभीर स्थिति में पहुंच गया है. दिल्ली के जहांगीरपुरी में सबसे ज्यादा 459 AQI दर्ज किया गया. इसके अलावा पंजाबी बाग में 445, नरेला में 434, विवेक विहार में 433, रोहिणी में 431, अलीपुर में 429, सोनिया विहार में 421, मुंडका में 419, आरके पुरम में 414, बवाना में 411, पूसा में 407 और पटपड़गंज में 403 AQI रिकॉर्ड किया गया. वहीं, राजधानी के बाकी इलाकों में भी AQI 300 के पार बना हुआ है.
GRAP-2 लागू, फिर भी प्रदूषण से राहत नहीं
दिल्ली-NCR में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) की ओर से ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) का दूसरा चरण लागू किया जा चुका है. इसके तहत प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए कई प्रतिबंधात्मक और एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं. इसके बावजूद वायु गुणवत्ता में कोई खास सुधार देखने को नहीं मिल रहा है. दिवाली से पहले ही प्रदूषण का स्तर बढ़ने से प्रशासन के सामने भी चुनौती खड़ी हो गई है.
बच्चों और बुजुर्गों के लिए बढ़ा खतरा
खराब हवा का सबसे ज्यादा असर बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और सांस संबंधी बीमारियों से जूझ रहे लोगों पर पड़ सकता है. लगातार बढ़ते प्रदूषण के कारण लोगों को सांस लेने में परेशानी, आंखों में जलन और गले में खराश जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. दिवाली से पहले ही हवा की बिगड़ती गुणवत्ता ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है.
वहीं, अगर आने वाले दिनों में मौसम और प्रदूषण की स्थिति में सुधार नहीं हुआ और पटाखों के धुएं का असर भी जुड़ गया तो दिवाली के दौरान और उसके बाद हालात और खराब हो सकते हैं. फिलहाल दिल्ली-NCR में प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए किए जा रहे उपायों के बीच सबसे बड़ी चुनौती हवा की गुणवत्ता में सुधार लाने की है.
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