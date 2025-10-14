ETV Bharat / bharat

दिल्ली-एनसीआर में GRAP-1 लागू, बढ़ते प्रदूषण को लेकर CAQM का बड़ा फैसला; जानिए क्या हैं नियम

नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण खतरनाक स्तर की तरफ बढ़ रहा है. हर साल अक्टूबर के पहले हफ्ते में प्रदूषण का आतंक शुरू हो जाता है. बताया जा रहा है कि अगले चार महीने तक दिल्ली एनसीआर के लोगों को सांस लेने के लिए साफ हवा नहीं मिल सकेगी. दिवाली से पहले ही प्रदूषण में बढ़ोतरी दर्ज की गई है. प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा ग्रेड रिस्पांस एक्शन प्लान के पहले चरण को दिल्ली एनसीआर में लागू कर दिया गया है. ग्रेप का पहला चरण एयर क्वालिटी इंडेक्स 201 से 300 के बीच होने पर लागू किया जाता है.

मंगलवार को हुई GRAP की सब कमेटी की बैठक में दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 211 दर्ज किया गया जो खराब श्रेणी में आता है. IMD और IITM द्वारा अगले कुछ दिनों तक एयर क्वालिटी इंडेक्स इसी श्रेणी में बने रहने का अनुमान जताया गया है. इस स्थिति को देखते हुए सब कमेटी ने ग्रेड रिस्पांस एक्शन प्लान की स्टेज-1 के सभी प्रावधानों को लागू करने का निर्णय लिया है. दिल्ली एनसीआर में सभी संबंधित एजेंसियों को CAQM द्वारा निर्देशित किया गया है कि वायु प्रदूषण को और अधिक बढ़ने से रोकने के लिए सतर्कता बढ़ाने और सभी आवश्यक कदम उठाने पर जोर दिया गया है.

CAQM ने सभी संबंधित एजेंसियों को निर्देश दिए हैं कि ग्रेड रिस्पांस एक्शन प्लान की स्टेज-1 के तहत आने वाले सभी प्रावधानों को शक्ति से लागू किया जाए. इसके साथ ही आम नागरिकों से भी अनुरोध किया गया है कि सभी नियमों को और जारी किए गए नागरिक चार्टर का पालन करे. सब कमेटी द्वारा वायु गुणवत्ता की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और आने वाले समय में स्थिति के अनुसार कदम उठाए जाएंगे. बता दें कि जून 2025 में बढ़ते प्रदूषण के चलते ग्रेड रिस्पांस एक्शन प्लान का पहला चरण लागू किया गया था.

दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के कारण GRAP-1 तत्काल प्रभाव से लागू होने पर भाजपा सांसद योगेन्द्र चंदोलिया ने कहा, "ग्रैप 1 लागू हो गया है. दिल्ली में पिछले 11 सालों से इस मुद्दे को हम उठाते थे. हम बार-बार प्रदूषण की बात करते थे. जैसी दिल्ली हमें मिली है उसे ठीक करने में कम से कम 2 साल लगेंगे. दिल्ली की पुरानी सरकार ने अगर काम कर लिया होता तो वे अपने समय में निजात पा सकते थे. उनका ध्यान काम पर नहीं था. वे जो बीमारी छोड़ कर गए हैं उसको स्वीकार कर अगले साल प्रदूषण कम होगा इसकी पूरी रुप रेखा तैयार है. इस बार बारिश के कारण प्रदूषण कम हुआ है लेकिन उससे गड्ढे होते हैं उससे प्रदूषण ज्यादा होता है."