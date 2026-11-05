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पंजाब में हरियाणा से 40% ज्यादा जल रही पराली, दम घोंटते प्रदूषण पर सुलगत रही राजनीति, कब तक चलेगा 'ब्लेम गेम'?

Air Pollution and Stubble Burning ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: हर साल की तरह इस बार भी दिल्ली एनसीआर समेत हरियाणा में वायु प्रदूषण की स्थिति खराब हो गई है. जब भी वायु प्रदूषण की बात आती है, तो पराली जलाने का मुद्दा सबसे पहले आता है. इसी मुद्दे पर हर साल जमकर सियासत होती है. इस पूरे घटनाक्रम की सबसे जटिल परत राजनीति है. हर साल यह गंभीर मुद्दा एक सियासी नूराकुश्ती और 'ब्लेम गेम' (आरोप-प्रत्यारोप) का रूप ले लेता है, जहां अलग-अलग राजनीतिक दल और राज्य सरकारें समाधान खोजने के बजाय जिम्मेदारी एक-दूसरे के सिर मढ़ने में लग जाती हैं. इस साल भी हालात जस के तस हैं. ऐसे में सवाल ये कि सितंबर से नवंबर के बीच हरियाणा और पंजाब में पराली जलाने की कितनी घटनाएं हुई हैं? क्या पंजाब में हरियाणा से ज्यादा पराली जल रही है? कैसे इस मुद्दे पर सियासी घमासान हो रहा है? इन सभी सवालों को इस रिपोर्ट के जरिए समझने की कोशिश करते हैं.

क्या पंजाब में जल रही हरियाणा से ज्यादा पराली? जब भी दिल्ली एनसीआर में पॉल्यूशन बढ़ता है, तो उस पर सियासत भी जमकर होती है. इस बार भी दिल्ली से पंजाब तक इस मुद्दे पर सियासी नूराकुश्ती हो रही है. खासतौर पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच पर सियासी बहस छिड़ी हुई है. इस बार भी पंजाब में पराली जलाने के आंकड़े पिछले वर्षों की तरह हरियाणा से ज्यादा है.