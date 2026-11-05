पंजाब में हरियाणा से 40% ज्यादा जल रही पराली, दम घोंटते प्रदूषण पर सुलगत रही राजनीति, कब तक चलेगा 'ब्लेम गेम'?
Air Pollution and Stubble Burning: पराली जलाने को लेकर एक बार फिर से सियासी बयानबाजी तेज हो गई है. सवाल ये...कब होगा समाधान?
Published : November 5, 2026 at 2:59 PM IST
चंडीगढ़: हर साल की तरह इस बार भी दिल्ली एनसीआर समेत हरियाणा में वायु प्रदूषण की स्थिति खराब हो गई है. जब भी वायु प्रदूषण की बात आती है, तो पराली जलाने का मुद्दा सबसे पहले आता है. इसी मुद्दे पर हर साल जमकर सियासत होती है. इस पूरे घटनाक्रम की सबसे जटिल परत राजनीति है. हर साल यह गंभीर मुद्दा एक सियासी नूराकुश्ती और 'ब्लेम गेम' (आरोप-प्रत्यारोप) का रूप ले लेता है, जहां अलग-अलग राजनीतिक दल और राज्य सरकारें समाधान खोजने के बजाय जिम्मेदारी एक-दूसरे के सिर मढ़ने में लग जाती हैं. इस साल भी हालात जस के तस हैं. ऐसे में सवाल ये कि सितंबर से नवंबर के बीच हरियाणा और पंजाब में पराली जलाने की कितनी घटनाएं हुई हैं? क्या पंजाब में हरियाणा से ज्यादा पराली जल रही है? कैसे इस मुद्दे पर सियासी घमासान हो रहा है? इन सभी सवालों को इस रिपोर्ट के जरिए समझने की कोशिश करते हैं.
क्या पंजाब में जल रही हरियाणा से ज्यादा पराली? जब भी दिल्ली एनसीआर में पॉल्यूशन बढ़ता है, तो उस पर सियासत भी जमकर होती है. इस बार भी दिल्ली से पंजाब तक इस मुद्दे पर सियासी नूराकुश्ती हो रही है. खासतौर पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच पर सियासी बहस छिड़ी हुई है. इस बार भी पंजाब में पराली जलाने के आंकड़े पिछले वर्षों की तरह हरियाणा से ज्यादा है.
पंजाब में हरियाणा से 40% ज्यादा जल रही पराली: आईसीएआर और आईएआरआई के आंकड़ों के मुताबिक पंजाब में हरियाणा से करीब 40 फीसदी ज्यादा परली जल रही है. 15 नवंबर से 3 नवंबर के बीच के जो आंकड़े आईसीएआर और आईएआरआई जारी किए हैं, उसके मुताबिक हरियाणा में अभी तक 52 मामले पराली जलाने के सामने आए हैं, लेकिन पंजाब में इसी समय अवधि में 2196 मामले पराली जलाने के आए हैं. यानी दोनों राज्यों के बीच इस मामले में 40 फीसदी से ज्यादा का अंतर है.
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क्या है आंकड़ों में अंतर की वजह? दोनों एजेंसियों के आंकड़ों से एक बात साफ हो जाती है कि पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों में पिछले साल के मुकाबले पराली जलाने की घटनाएं कम हुई हैं, लेकिन कुल घटनाओं के मामले में पंजाब की संख्या अभी भी हरियाणा से काफी ज्यादा है. हालांकि अलग-अलग सरकारी एजेंसियों के आंकड़ों में अंतर है. इसकी असल वजह सैटेलाइट डिटेक्शन, घटनाओं की पुष्टि और रिपोर्टिंग की समय-सीमा में अंतर होना है.
आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने-सामने: पराली जलाने के मुद्दे पर बीजेपी ने पंजाब की भगवंत मान सरकार को घेरना शुरू कर दिया है. दिल्ली सरकार के तमाम मंत्री इस मामले में पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं. वे परली प्रबंधन के मामले में पंजाब सरकार की नाकामी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं. वही आम आदमी पार्टी के नेता भी इस मामले में दिल्ली सरकार और बीजेपी को निशाना बना रहे हैं.
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हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने क्या कहा? पंजाब में हरियाणा से ज्यादा पराली जल रही है. इस पर हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा के किसान जागरूक हैं. वो अब पराली का इस्तेमाल जलाने के रूप में नहीं, बल्कि इनकम के साधन के तौर पर कर रहे हैं. हमने योजना बनाई, नीति बनाई. अगर किसान अपनी पराली इकट्ठा करता है, तो प्रदेश सरकार प्रति एकड़ 1200 रुपए देती है. डेढ़ लाख से ज्यादा किसानों को पराली प्रबंधन के उपकरण दिए हैं.
पंजाब में तो चुटकले बजते हैं, पहले तो केजरीवाल कहते थे कि पंजाब के पराली धुएं से दिल्ली प्रभावित होती है. अब तो पंजाब में आम आदमी की सरकार के पांच साल हो गए, प्रबंधन कर देना चाहिए था. अब तो पिछली बार के मुकाबले उन्होंने बड़े गोले छोड़ने (बयानबाजी) शुरू कर दिए हैं. वो बड़ी बातें करके फिर सत्ता को हथियाना चाहते हैं. उन्होंने पंजाब के सभी वर्गों का शोषण किया.- नायब सैनी, मुख्यमंत्री हरियाणा
अनुराग ठाकुर के निशाने पर आम आदमी पार्टी: पंजाब की पराली पर पूर्व केंद्रीय मंत्री और लोकसभा सांसद अनुराग ठाकुर कहते हैं कि हम देश की बात करते हैं. आज टेक्नोलॉजी ऐसी है कि पराली इनकम का साधन बन सकती है. उसका इस्तेमाल देशहित में हो सकता है, पर्यावरण को बचाया जा सकता है, लेकिन आम आदमी पार्टी सिर्फ राजनीति कर रही है. आप पार्टी के सभी नेताओं के बयान पूर्व के देखिए.
वो कहते थे अगर केंद्र एमएसपी नहीं देगा, तो हम सभी फसलों पर देंगे, लेकिन क्या एक भी फसल पर पांच साल में पंजाब सरकार ने एमएसपी दी? आम आदमी पार्टी की सरकार ने सिर्फ किसानों का दोहन किया, राजनीतिक इस्तेमाल किया. केंद्र ने एमएसपी पर जो दिया, वो कांग्रेस से तीन गुना ज्यादा है. पराली के मामले में भी केंद्र ने हरियाणा और पंजाब दोनों की मदद करने का काम किया है. यह लोग अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं. -अनुराग ठाकुर, बीजेपी सांसद
अनुराग ढांडा का बीजेपी सरकार पर निशाना: आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनुराग ढांडा ने पराली जलाने को लेकर बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि बीजेपी पंजाब को बदनाम करना बंद करें. बीजेपी सरकार किसानों को कोई मदद या संसाधन नहीं दे रही है.
पंजाब में मान सरकार ने किसानों के साथ मिलकर पराली जलाने की घटनाएं 95 फ़ीसदी कम की है. मध्यप्रदेश में 153 फ़ीसदी सालाना दर से पराली जलाने की घटनाएं बढ़ रही हैं. पूरे देश की 52 फ़ीसदी पराली जलाने की घटनाएं अकेले बीजेपी शासित मध्यप्रदेश में होती है. यूपी में 25-30 प्रतिशत की दर से पराली जलाने की घटनाएं बढ़ रही हैं. -अनुराग ढांडा, नेता, आम आदमी पार्टी
बलतेज पन्नू का भी बीजेपी पर वार: पंजाब आम आदमी पार्टी के महासचिव और मीडिया इंचार्ज बलतेज पन्नू कहते हैं कि 'धान की फसल कटती भी नहीं है और पंजाब को बदनाम करने के लिए लोग मैदान में उतर जाते हैं. ये कहा जाता है कि धुआं हरियाणा क्रॉस करके सीधा दिल्ली पहुंच रहा है. जैसे ये किसी पाइपलाइन के जरिए वहां जा रहा हो. उसमें कोई संदेह नहीं है कि इन दिनों दिल्ली में प्रदूषण का स्तर ऊपर हो जाता है. विभिन्न रिपोर्ट कहती रही हैं कि पराली जलाना ही प्रदूषण की वजह नहीं है. यह बात संसद में भी एक सवाल के जवाब में सामने आई. हमारी सरकार पराली प्रबंधन के लिए किसानों को मशीनें भी दे रही है.'
क्या पराली ही है बढ़ते प्रदूषण की वजह? इसको लेकर पीजीआई के पब्लिक हेल्थ एनवायरमेंट विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर रविंद्र खाईवाल कहते हैं कि 'परली प्रदूषण बढ़ने में अपना योगदान देती है, लेकिन इतना नहीं कि उसी को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाए. प्रदूषण बनने के कई कारक हैं. जिसमें वाहनों से निकलने वाला धुआं, औद्योगिक क्षेत्र से होने वाला प्रदूषण, निर्माण कार्य और सड़क से टायरों से उड़ने वाली धूल के साथ ही मौसम की परिस्थितियां भी शामिल हैं. रही पराली की बात, तो पहले के मुकाबले पराली जलाने के मामलों में काफी कमी आई है, लेकिन पराली जलाना पूरी तरह बंद नहीं हुआ है. इसके लिए सरकार को किसानों के साथ मिलकर सकारात्मक कदम उठाने चाहिए. खाली ब्लेम गेम खेलने से कुछ नहीं होगा.'
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