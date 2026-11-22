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खून से लाल हुआ नवम्बर! 20 दिनों में हत्या और गोलीबारी की ताबड़तोड़ वारदातों से दहली दिल्ली

खून से लाल हुआ नवंबर ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली में नवम्बर के महीने में कानून-व्यवस्था को खुली चुनौती देते हुए अपराधियों ने ताबड़तोड़ हत्या और गोलीबारी की वारदातों को अंजाम दिया है. 1 से 20 नवम्बर के बीच उत्तरी, बाहरी-उत्तरी, उत्तर-पूर्वी, पश्चिमी और शाहदरा समेत राजधानी के लगभग हर जिले में खून-खराबे की घटनाएं सामने आई हैं. इन वारदातों में कहीं आपसी रंजिश में गोलियां चलीं, तो कहीं मामूली विवाद और लूटपाट के विरोध में चाकुओं से गोदकर जान ले ली गई. लगातार हो रही इन घटनाओं ने पुलिस की गश्त और सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

नवम्बर में गोलीबारी की सबसे सनसनीखेज वारदात 16 नवम्बर को उत्तर-पूर्वी दिल्ली के सोनिया विहार / खजूरी खास इलाके में हुई. जीरो पुस्ता के पास मंत्री कपिल मिश्रा के कैंप कार्यालय के नजदीक शाम करीब साढ़े पांच बजे बाइक सवार बदमाशों ने स्कूटी सवार 26 वर्षीय समीर पर ताबड़तोड़ 15 से 20 राउंड गोलियां बरसाकर उसकी हत्या कर दी. बाद में इस हत्याकांड का मुख्य आरोपी नसीम दुर्रानी बुलंदशहर में पुलिस मुठभेड़ के दौरान मारा गया.