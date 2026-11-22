खून से लाल हुआ नवम्बर! 20 दिनों में हत्या और गोलीबारी की ताबड़तोड़ वारदातों से दहली दिल्ली
दिल्ली में हत्या और फायरिंग की कई घटनाओं ने स्थानीय निवासियों और व्यापारियों में भय का माहौल पैदा कर दिया है. कुणाल कश्यप की रिपोर्ट
Published : November 22, 2026 at 6:13 PM IST
नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली में नवम्बर के महीने में कानून-व्यवस्था को खुली चुनौती देते हुए अपराधियों ने ताबड़तोड़ हत्या और गोलीबारी की वारदातों को अंजाम दिया है. 1 से 20 नवम्बर के बीच उत्तरी, बाहरी-उत्तरी, उत्तर-पूर्वी, पश्चिमी और शाहदरा समेत राजधानी के लगभग हर जिले में खून-खराबे की घटनाएं सामने आई हैं. इन वारदातों में कहीं आपसी रंजिश में गोलियां चलीं, तो कहीं मामूली विवाद और लूटपाट के विरोध में चाकुओं से गोदकर जान ले ली गई. लगातार हो रही इन घटनाओं ने पुलिस की गश्त और सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.
नवम्बर में गोलीबारी की सबसे सनसनीखेज वारदात 16 नवम्बर को उत्तर-पूर्वी दिल्ली के सोनिया विहार / खजूरी खास इलाके में हुई. जीरो पुस्ता के पास मंत्री कपिल मिश्रा के कैंप कार्यालय के नजदीक शाम करीब साढ़े पांच बजे बाइक सवार बदमाशों ने स्कूटी सवार 26 वर्षीय समीर पर ताबड़तोड़ 15 से 20 राउंड गोलियां बरसाकर उसकी हत्या कर दी. बाद में इस हत्याकांड का मुख्य आरोपी नसीम दुर्रानी बुलंदशहर में पुलिस मुठभेड़ के दौरान मारा गया.
गोलीबारी की घटनाएं: 14-15 नवम्बर की दरम्यानी रात बाहरी-उत्तरी दिल्ली के पूठ खुर्द (बवाना) स्थित एक गौशाला में आपसी झगड़े ने खूनी रूप ले लिया. विवाद के दौरान सोनू उर्फ प्रदीप ने 27 वर्षीय सचिन की गोली मारकर हत्या कर दी. भाई की हत्या से आक्रोशित सचिन के भाई नरेश ने मौके पर ही सोनू को दबोच लिया और प्रतिशोध में उसे मौत के घाट उतार दिया. पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी नरेश को हिरासत में ले लिया.
मंत्री के दफ्तर के पास सरेआम मर्डर: इससे पहले 2-3 नवम्बर की रात उत्तरी दिल्ली के वजीराबाद (संगम विहार) इलाके में 2021 के एक हत्या मामले में जमानत पर बाहर आए रवि की उसके ही परिचितों कमल गोस्वामी और मोनू ने आपसी रंजिश में गोली मारकर हत्या कर दी. 19-20 नवम्बर को हजरत निजामुद्दीन इलाके में भी एक इन्फ्लुएंसर को धमकी देकर गोलीबारी करने के मामले में पुलिस ने एक नाबालिग समेत दो आरोपियों को गिरफ्तार कर पांच पिस्टल बरामद की हैं. वहीं, 19 नवम्बर को शाहदरा के विश्वास नगर (दक्ष रोड) में स्कूटी सवार दो बदमाशों ने प्रॉपर्टी डीलर कृष्ण कांत के दफ्तर पर तीन से छह राउंड फायरिंग कर दहशत फैला दी, हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ.
चाकूबाजी और मामूली विवाद में गई जानें: गोलीबारी के अलावा चाकूबाजी और आपसी विवाद की घटनाओं ने भी दिल्ली को दहलाया. 8 नवम्बर की देर रात वजीराबाद में मोबाइल फोन छीनने का विरोध करने पर महज 16 वर्षीय किशोर देवांश की चाकू मारकर बेरहमी से हत्या कर दी गई. इसके अगले ही दिन 8-9 नवम्बर की रात उत्तर-पश्चिमी दिल्ली के लाल बाग इलाके में गुजरांवाला टाउन से लौटते समय हुए विवाद के बाद तीन-चार हमलावरों ने शोरूम कर्मचारी राहुल (22) को चाकुओं से गोदकर मार डाला. 9 नवम्बर को मध्य दिल्ली के आनंद पर्वत में पटाखे फोड़ने को लेकर हुए मामूली विवाद ने खूनी रूप ले लिया, जहां 42 वर्षीय मुन्ना और उसके नाबालिग बेटे ने एक अन्य नाबालिग की लोहे की रॉड से पीट-पीटकर हत्या कर दी. 9-10 नवम्बर को रोहिणी सेक्टर-10 स्थित यूनिटी वन मॉल के पास दिनदहाड़े अज्ञात हमलावरों ने 35 वर्षीय युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी.
शोरूम के चेंजिंग रूम और झाड़ियों में मिले शव: राजधानी में महिलाओं और युवाओं की सुरक्षा पर सवाल उठाने वाली दो बेहद जघन्य वारदातें भी सामने आईं. 14 नवम्बर को पश्चिमी दिल्ली के मोती नगर स्थित कपड़ों के एक शोरूम के चेंजिंग रूम के अंदर 19 वर्षीय युवती का गला रेता हुआ शव बरामद होने से इलाके में सनसनी फैल गई. वहीं, 19 नवम्बर को शाहदरा के दिलशाद गार्डन (जीटीबी एंक्लेव) इलाके में झाड़ियों के बीच मीत नगर निवासी 25 वर्षीय संजीव का अधजला शव मिला. पुलिस को आशंका है कि युवक की कहीं और हत्या करने के बाद सबूत मिटाने के इरादे से शव को यहां लाकर जलाया गया. इसके अतिरिक्त 14 नवम्बर के आसपास बुराड़ी में एक महिला की पीट-पीटकर हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी प्रमोद सिंह को गिरफ्तार किया.
क्या कहते हैं पुलिस विशेषज्ञ: दिल्ली में बढ़ते अपराध और पुलिस की जवाबी कार्रवाई पर रिटायर्ड एसीपी वेद भूषण का कहना है कि दिल्ली पुलिस में न तो साहस की कमी है और न ही क्षमता की. खजूरी खास हत्याकांड के बाद यूपी एसटीएफ के साथ मिलकर खूंखार अपराधी नसीम दुर्रानी को बुलंदशहर में ढेर करना इसका प्रमाण है. उन्होंने कहा कि गैंगस्टर्स के बीच शराब, एक्सटॉर्शन, वर्चस्व और पुरानी रंजिश (जैसे नसीम दुर्रानी और हारून यूसुफ की प्रतिद्वंद्विता) के कारण ऐसी वारदातें होती हैं. पुलिस का मकसद अपराधियों को खत्म करना नहीं, बल्कि उन्हें कानून की परिधि में लाकर पीड़ितों को न्याय दिलाना होता है, क्योंकि राजधानी में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और मानवाधिकार आयोग जैसी संस्थाओं की सीधी निगरानी रहती है. आने वाला समय पुलिस के लिए परीक्षा का है, लेकिन पुलिस लगातार सख्त कार्रवाई कर रही है.
''अपराध का कोई मौसम नहीं होता. अधिकतर वारदातें क्षणिक आवेश में हुए झगड़े, पुरानी रंजिश या 'जर, जोरू और जमीन' के विवाद से उपजती हैं. अचानक आवेश में हुए अपराध को पहले से रोकना संभव नहीं होता, लेकिन जेल से बाहर आने वाले पेशेवर अपराधियों पर बीट और डिवीजन अधिकारियों की सख्त निगरानी रखकर अपराध की पुनरावृत्ति को रोका जा सकता है. एनकाउंटर की नीति पर उन्होंने स्पष्ट किया कि पुलिस आत्मरक्षा (राइट टू प्राइवेट डिफेंस) और एनएचआरसी की गाइडलाइंस के तहत ही जवाबी गोली चलाती है.'' -वीरेंद्र पुंज, रिटायर्ड एसीपी-
महज बीस दिनों के भीतर राजधानी के अलग-अलग हिस्सों में हुई हत्या और फायरिंग की इन एक दर्जन से अधिक घटनाओं ने स्थानीय निवासियों और व्यापारियों में भय का माहौल पैदा कर दिया है. दिनदहाड़े मॉल के बाहर चाकूबाजी, रिहायशी इलाकों में सरेआम फायरिंग और लूट के विरोध में हत्या जैसी वारदातों के बाद पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं. हालांकि पुलिस का दावा है कि अधिकतर मामलों में आरोपियों की पहचान कर गिरफ्तारियां की जा चुकी हैं और संवेदनशील इलाकों में गश्त बढ़ाई गई है.
यह भी पढ़ें: