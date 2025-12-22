दिल्ली–मुंबई एयर इंडिया फ्लाइट AI-887 की दिल्ली एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग, टेकऑफ के बाद लौटी

ETV Bharat / bharat

By ETV Bharat Delhi Team

Published : December 22, 2025 at 11:51 AM IST

Updated : December 22, 2025 at 12:10 PM IST

नई दिल्ली : दिल्ली से मुंबई जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI-887 को सोमवार को उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद तकनीकी कारणों के चलते वापस दिल्ली लौटना पड़ा. ये फैसला विमान में सामने आई तकनीकी खामी के बाद स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) के तहत लिया गया. हालांकि राहत की बात यह रही कि विमान ने दिल्ली एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंडिंग की और सभी यात्री तथा क्रू मेंबर्स पूरी तरह सुरक्षित हैं.

उड़ान भरने के तुरंत बाद मिला तकनीकी संकेत : एयर इंडिया के प्रवक्ता ने बताया कि उड़ान भरने के तुरंत बाद तकनीकी संकेत मिलने पर पायलटों ने एहतियातन विमान को आगे बढ़ाने के बजाय दिल्ली वापस लाने का निर्णय लिया. सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए विमान को सुरक्षित तरीके से उतारा गया. लैंडिंग के बाद सभी यात्रियों को विमान से उतार दिया गया.

लैंडिंग के बाद सभी यात्रियों को आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई: घटना के बाद एयर इंडिया की ग्राउंड टीम ने तुरंत मोर्चा संभाल लिया. यात्रियों को एयरपोर्ट पर आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई गई. इसके साथ ही मुंबई जाने वाले यात्रियों के लिए वैकल्पिक उड़ानों की व्यवस्था कर उन्हें भेजा गया. एयरलाइन ने यात्रियों को हो रही असुविधा को लेकर खेद जताते हुए कहा कि यह एक अप्रत्याशित तकनीकी स्थिति थी, लेकिन ऐसी स्थिति में सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जा सकता है.

एयर इंडिया के प्रवक्ता ने स्पष्ट किया कि संबंधित विमान की तकनीकी जांच की जा रही है और सभी जरूरी सेफ्टी चेक पूरे होने के बाद ही विमान को दोबारा परिचालन में लाया जाएगा. उन्होंने कहा कि एयर इंडिया के लिए यात्रियों और क्रू की सुरक्षा सर्वोपरि है. इसी कारण समय रहते यह निर्णय लिया गया.

एयरलाइन स्टाफ लगातार यात्रियों के संपर्क में रहा : उड़ान के दौरान किसी तरह की घबराहट की स्थिति नहीं बनी. क्रू ने शांतिपूर्ण तरीके से स्थिति की जानकारी दी है. विमान के दिल्ली लौटने के बाद एयरपोर्ट पर एयरलाइन स्टाफ लगातार यात्रियों के संपर्क में रहा. यात्रियों को आगे की यात्रा को लेकर स्पष्ट जानकारी दी गई. एविएशन विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे मामलों में पायलटों द्वारा लिया गया त्वरित व सतर्क फैसला यात्रियों की सुरक्षा के लिहाज से बेहद अहम होता है.

यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचाने की प्रक्रिया शुरू: तकनीकी खामी की आशंका होते ही विमान को वापस लाना अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा मानकों के अनुरूप है. फिलहाल एयर इंडिया ने वैकल्पिक व्यवस्था के तहत यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. यह घटना एक बार फिर दर्शाती है कि विमानन क्षेत्र में सुरक्षा ही सर्वोच्च प्राथमिकता है भले ही इसके चलते उड़ान में देरी या असुविधा क्यों न हो.

