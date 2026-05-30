दिल्ली के महरौली में 5 मंजिला इमारत भरभराकर गिरी, मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका, रेस्क्यू जारी
महरौली थाना क्षेत्र में पांच मंजिला इमारत गिरने के बाद बचाव अभियान जारी.
Published : May 30, 2026 at 9:09 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के महरौली पुलिस स्टेशन इलाके में अचानक पांच मंजिला इमारत गिरने से हड़कंप मच गया. इस हादसे में कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है. सूचना मिलते ही पुलिस, दमकल और रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंची और बचाव कार्य तेजी से शुरू किया. वहीं, हादसे के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई है.
जानकारी के मुताबिक, हादसे की सूचना मकल विभाग को शाम 7:45 बजे घटना की सूचना मिली, जिसके बाद राहत और बचाव दल मौके पर पहुंच गए. इमारत गिरते ही पूरे इलाके में धूल का गुबार छा गया. आशंका जताई जा रही है कि मलबे के नीचे कई लोग फंसे हो सकते हैं.
#WATCH | Delhi: Rescue operation is underway after a five storey building collapsed in the Mehrauli police station area. pic.twitter.com/hzQl92FsSp— ANI (@ANI) May 30, 2026
प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, मकान गिरने के समय अंदर कुछ लोगों के मौजूद होने की आशंका है, इसी वजह से मलबे में कई लोगों के दबे होने की संभावना जताई जा रही है. घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग, पुलिस और अन्य बचाव एजेंसियों की टीमें मौके पर पहुंच गई है. मलबे को हटाने का काम जारी है और फंसे लोगों की तलाश की जा रही है. फिलहाल, यह साफ नहीं हो पाया है कि इमारत गिरने की वजह क्या रही है.
शुरुआती जांच में निर्माण की स्थिति और इमारत की मजबूती को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं. राहत और बचाव अभियान लगातार जारी है. अधिकारियों का कहना है कि मलबे में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालना फिलहाल सबसे बड़ी प्राथमिकता है. महरौली पुलिस स्टेशन इलाके में हुए इस हादसे के बाद पूरे क्षेत्र में चिंता का माहौल है. बचाव दल मलबे में फंसे लोगों की तलाश में जुटा है और प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है.
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