देश की राजधानी सबसे प्रदूषित, दिल्ली, असम, हरियाणा और बिहार में जहरीले धुएं का कहर

दिल्ली सबसे ज़्यादा प्रदूषित. ( ETV Bharat )

हैदराबाद: CREA रिपोर्ट ने देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीर बताते हुए इसे भारत में सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर बताया है. सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर (CREA) के हाल ही में पब्लिश हुए सैटेलाइट-बेस्ड एनालिसिस के मुताबिक, दिल्ली भारत का सबसे प्रदूषित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है. वहीं भारत के लगभग 82% (749 में से 616 जिले) जिलों में सर्दियों के दौरान PM2.5 का लेवल नेशनल स्टैंडर्ड से ज़्यादा रिकॉर्ड होता है. CREA ने पाया कि 60% जिले (749 में से 447) सालाना PM2.5 के लिए नेशनल एम्बिएंट एयर क्वॉलिटी स्टैंडर्ड (NAAQS) से ज़्यादा हैं. कोई भी जिला वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन (WHO) की 5 µg/m³ (माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर) से कम की गाइडलाइन को पूरा नहीं करता है. टॉप पॉल्यूशन हॉटस्पॉट में दिल्ली के सभी 11 जिले शामिल हैं, जो यह दिखाते हैं कि स्थानीय लोग पूरे साल किस हद तक प्रदूषण झेलते हैं. सबसे ज़्यादा प्रदूषित जिले: सबसे ज़्यादा प्रदूषित जिले कुछ ही राज्यों में ज़्यादा हैं, जो गंभीर एयर क्वॉलिटी की समस्याओं के क्षेत्रीय क्लस्टरिंग को दिखाता है. अकेले दिल्ली (11 जिले) और असम (11 जिले) टॉप 50 में से लगभग आधे हैं. इसके बाद बिहार (7) और हरियाणा (7) हैं. दूसरे खास जिलों में उत्तर प्रदेश (4), त्रिपुरा (3), राजस्थान (2), पश्चिम बंगाल (2), और चंडीगढ़, मेघालय और नागालैंड के कुछ जिले शामिल हैं. मॉनसून को छोड़कर, दिल्ली, त्रिपुरा, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मेघालय और चंडीगढ़ सभी ने जिले के लेवल पर 100% ज़्यादा प्रदूषण बनाए रखा. चार राज्य दिल्ली, असम, हरियाणा और बिहार टॉप 50 सबसे प्रदूषित जिलों में ज़्यादातर हैं, जो खास दखल के लिए काफी मौके दिखाते हैं. भारत के जिलों में आबादी के हिसाब से PM2.5 का सालाना लेवल बहुत अलग-अलग होता है, दिल्ली के नॉर्थ-वेस्ट जिले में यह 112 µg/m³ से लेकर तमिलनाडु के तिरुपुर में 21 µg/m³ (माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर) तक होता है. राज्य-वार एनालिसिस: रिपोर्ट में शामिल सभी 33 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश WHO की गाइडलाइन से ज़्यादा हैं. इसके साथ ही 28 राज्य भारत के NAAQS (National Ambient Air Quality Standards) मानक को भी तोड़ रहे हैं. 101 µg/m³ के सालाना औसत PM2.5 कंसंट्रेशन के साथ, जो भारतीय लिमिट से 2.5 गुना और WHO की सिफारिश से 20 गुना ज़्यादा है, दिल्ली में प्रदूषण का लेवल सबसे ज़्यादा है. राज्य-स्तर के PM2.5 आंकड़ों से कई लोकल हॉटस्पॉट छिप सकते हैं. उदाहरण के लिए, महाराष्ट्र के लिए सालाना आबादी-वेटेड PM2.5 औसत NAAQS के अंदर था, लेकिन चंद्रपुर समेत 14 जिले पावर प्लांट और कोयले से चलने वाले बिज़नेस के घने क्लस्टर की वजह से इससे आगे निकल गए.