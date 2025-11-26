ETV Bharat / bharat

देश की राजधानी सबसे प्रदूषित, दिल्ली, असम, हरियाणा और बिहार में जहरीले धुएं का कहर

CREA रिपोर्ट की सैटेलाइट-बेस्ड एनालिसिस के मुताबिक, दिल्ली भारत का सबसे प्रदूषित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है.

DELHI MOST POLLUTED
दिल्ली सबसे ज़्यादा प्रदूषित. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 26, 2025 at 5:12 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: CREA रिपोर्ट ने देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीर बताते हुए इसे भारत में सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर बताया है. सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर (CREA) के हाल ही में पब्लिश हुए सैटेलाइट-बेस्ड एनालिसिस के मुताबिक, दिल्ली भारत का सबसे प्रदूषित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है. वहीं भारत के लगभग 82% (749 में से 616 जिले) जिलों में सर्दियों के दौरान PM2.5 का लेवल नेशनल स्टैंडर्ड से ज़्यादा रिकॉर्ड होता है.

CREA ने पाया कि 60% जिले (749 में से 447) सालाना PM2.5 के लिए नेशनल एम्बिएंट एयर क्वॉलिटी स्टैंडर्ड (NAAQS) से ज़्यादा हैं. कोई भी जिला वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन (WHO) की 5 µg/m³ (माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर) से कम की गाइडलाइन को पूरा नहीं करता है.

टॉप पॉल्यूशन हॉटस्पॉट में दिल्ली के सभी 11 जिले शामिल हैं, जो यह दिखाते हैं कि स्थानीय लोग पूरे साल किस हद तक प्रदूषण झेलते हैं.

सबसे ज़्यादा प्रदूषित जिले: सबसे ज़्यादा प्रदूषित जिले कुछ ही राज्यों में ज़्यादा हैं, जो गंभीर एयर क्वॉलिटी की समस्याओं के क्षेत्रीय क्लस्टरिंग को दिखाता है. अकेले दिल्ली (11 जिले) और असम (11 जिले) टॉप 50 में से लगभग आधे हैं. इसके बाद बिहार (7) और हरियाणा (7) हैं.

दूसरे खास जिलों में उत्तर प्रदेश (4), त्रिपुरा (3), राजस्थान (2), पश्चिम बंगाल (2), और चंडीगढ़, मेघालय और नागालैंड के कुछ जिले शामिल हैं.

मॉनसून को छोड़कर, दिल्ली, त्रिपुरा, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मेघालय और चंडीगढ़ सभी ने जिले के लेवल पर 100% ज़्यादा प्रदूषण बनाए रखा. चार राज्य दिल्ली, असम, हरियाणा और बिहार टॉप 50 सबसे प्रदूषित जिलों में ज़्यादातर हैं, जो खास दखल के लिए काफी मौके दिखाते हैं.

भारत के जिलों में आबादी के हिसाब से PM2.5 का सालाना लेवल बहुत अलग-अलग होता है, दिल्ली के नॉर्थ-वेस्ट जिले में यह 112 µg/m³ से लेकर तमिलनाडु के तिरुपुर में 21 µg/m³ (माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर) तक होता है.

राज्य-वार एनालिसिस: रिपोर्ट में शामिल सभी 33 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश WHO की गाइडलाइन से ज़्यादा हैं. इसके साथ ही 28 राज्य भारत के NAAQS (National Ambient Air Quality Standards) मानक को भी तोड़ रहे हैं.

101 µg/m³ के सालाना औसत PM2.5 कंसंट्रेशन के साथ, जो भारतीय लिमिट से 2.5 गुना और WHO की सिफारिश से 20 गुना ज़्यादा है, दिल्ली में प्रदूषण का लेवल सबसे ज़्यादा है.

राज्य-स्तर के PM2.5 आंकड़ों से कई लोकल हॉटस्पॉट छिप सकते हैं. उदाहरण के लिए, महाराष्ट्र के लिए सालाना आबादी-वेटेड PM2.5 औसत NAAQS के अंदर था, लेकिन चंद्रपुर समेत 14 जिले पावर प्लांट और कोयले से चलने वाले बिज़नेस के घने क्लस्टर की वजह से इससे आगे निकल गए.

दक्षिणी भारत में PM2.5 की वैल्यू सबसे कम थी: सबसे कम PM2.5 रीडिंग दक्षिण भारत में पाई गईं. 25 µg/m³ (माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर) पर, पुडुचेरी में सबसे कम कंसंट्रेशन था. इसके बाद तमिलनाडु, कर्नाटक, सिक्किम, तेलंगाना, केरल और आंध्र प्रदेश का नंबर आता है.

मौसमी ट्रेंड: भारत के लगभग 82% (749 में से 616 जिले) जिलों में सर्दियों के दौरान PM2.5 का लेवल नेशनल स्टैंडर्ड से ज़्यादा रिकॉर्ड होता है. इस दौरान जब एमिशन बढ़ता है और रुका हुआ मौसम पॉल्यूटेंट को सतह के पास फंसा देता है.

मॉनसून के मौसम में इसमें काफी सुधार होता है. इससे सिर्फ 10% जिलों (749 में से 74) में ज़्यादा लेवल कम हो जाता है, जो मुख्य रूप से बारिश से होने वाली एटमोस्फियरिक सफाई की वजह से होता है. हालांकि, यह राहत कुछ समय के लिए होती है. मॉनसून के बाद के महीनों में इसमें तेजी से बढ़ोतरी होती है. इसमें चार में से तीन जिले (749 में से 566) फिर से स्टैंडर्ड से ज़्यादा हो जाते हैं.

गर्मियों में, स्थिति मिली-जुली होती है. इसमें आधे से ज़्यादा जिले (749 में से 405) नेशनल लिमिट से ज़्यादा होते हैं. कुल मिलाकर, यह डेटा बताता है कि मौसमी उतार-चढ़ाव के बावजूद, ज़्यादातर साल अनहेल्दी हवा एक लगातार चुनौती बनी रहती है.

एयरशेड एनालिसिस: असम-त्रिपुरा एयरशेड को छोड़कर, ज़्यादातर एयरशेड मॉनसून के दौरान एटमोस्फेरिक क्लीनिंग की वजह से PM2.5 स्टैंडर्ड से नीचे थे. वहीं मॉनसून के बाद तेजी से नॉन-कम्प्लायंस की स्थिति यह दिखाती है कि असली समस्या मौसम विज्ञान नहीं, बल्कि बेसलाइन एमिशन है.

इंडो-गैंगेटिक एयरशेड देश का सबसे प्रदूषित इलाका बना हुआ है, जो सर्दी, गर्मी और मॉनसून के बाद के मौसम में लगातार नॉन-कम्प्लायंस करता है.

इंडो-गैंगेटिक प्लेन के राज्य खास हैं. पश्चिम बंगाल सर्दी और मॉनसून के बाद के मौसम में सबसे खराब राज्यों में से एक है, जबकि चंडीगढ़ सर्दी, गर्मी और मॉनसून के बाद के मौसम में टॉप 5 में आता है.

पंजाब में मॉनसून और मॉनसून के बाद के मौसम और हरियाणा में गर्मी और मॉनसून के बाद के समय में, एयर पॉल्यूशन एक गंभीर चिंता का विषय बन गया.

एक उभरती हुई चिंता नॉर्थईस्ट एयरशेड की साल भर की एयर क्वालिटी की चुनौतियां हैं, जिसमें असम और त्रिपुरा में पूरे साल PM2.5 का कंसंट्रेशन बढ़ा रहता है.

CREA के नतीजे एक गंभीर पब्लिक हेल्थ समस्या पर जोर देते हैं, जो पूरे भारत में एयर पॉल्यूशन को कम करने के लिए खास पॉलिसी और उपायों की तुरंत जरूरत पर जोर देते हैं.

ये भी पढ़ें - दिल्ली में सख्ती से हो विंटर एक्शन प्लान का पालन, DPCC ने की सर्दियों की वायु गुणवत्ता की समीक्षा

TAGGED:

DELHI MOST POLLUTED IN INDIA
CREA REPORT
DELHI POLLUTION
NAAQS
DELHI MOST POLLUTED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 308 पॉइंट्स चढ़कर 84,895 पहुंचा; निफ्टी ने लगाई 94 पॉइंट्स की छलांग

धर्मेंद्र के निधन पर IFFI 2025 में 1 मिनट का मौन, 'ही-मैन' को दी जाएगी श्रद्धांजलि, 'शोले' की 4K स्क्रीनिंग कैंसिल

ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति बोल्सोनारो को तख्तापलट की साजिश के लिए 27 साल जेल की सजा बरकरार

हरियाणा के रोहतक और झज्जर में बास्केटबॉल खिलाड़ी की मौत, मैदान में पोल गिरने से हादसा, जिला खेल अधिकारी सस्पेंड

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.