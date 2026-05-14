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दिल्ली में जिस चलती बस में हुआ सामूहिक दुष्कर्म, उसका बिहार में रजिस्ट्रेशन, 10 लाख का चालान बकाया

बस पर चालान बकाया: बस पर यातायात नियमों के उल्लंघन के कारण 10 लाख रुपये से अधिक के चालान पेंडिंग हैं. बस केवल टूरिस्ट परमिट पर चल रही थी लेकिन इसका इस्तेमाल अवैध रूप से सवारी ढोने के लिए किया जा रहा था. परिवहन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक बस पर इंश्योरेंस की कमी, ओवरलोडिंग और सुरक्षा मानकों की अनदेखी के दर्जनों मामले दर्ज हैं.

दिल्ली दुष्कर्म की बस का गोपालगंज में रजिस्ट्रेशन: यह बस 'साईं दृष्टि प्राइवेट लिमिटेड' के नाम पर पंजीकृत है. परिवहन विभाग के दस्तावेजों के अनुसार इस बस का मालिक गोपालगंज जिले के सिधवलिया थाना क्षेत्र के रामपुर सदौवा गांव का निवासी हैप्पी मल्होत्रा है. यह मामला केवल एक जघन्य अपराध तक सीमित नहीं है, बल्कि यह प्रशासनिक लापरवाही का भी बड़ा उदाहरण है. बस के बारे में जो जानकारी मिली है, वह डराने वाली है.

गोपालगंज: दिल्ली के रानी बाग इलाके में चलती बस में हुए सामूहिक दुष्कर्म मामले की जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं. इस वारदात में इस्तेमाल की गई बस का सीधा कनेक्शन बिहार के गोपालगंज जिले से निकला है. दरअसल जांच में सामने आया है कि वारदात में इस्तेमाल लग्जरी बस का रजिस्ट्रेशन साल 2024 में हुआ था.

परमिट का भी उल्लंघन: इतनी भारी संख्या में चालान लंबित होने और वैध दस्तावेजों की कमी के बावजूद, यह बस दिल्ली की सड़कों पर बेखौफ कैसे दौड़ रही थी? यह सवाल दिल्ली और बिहार दोनों राज्यों के परिवहन अधिकारियों को कटघरे में खड़ा करता है.

क्या बोले परिवहन अधिकारी?: एमवीआई अधिकारी आनंद कुमार ने बताया कि इस पर 10 से 12 लाख रुपये का चालान पेंडिंग है. साथ ही यह बस ट्रस्टिस्ट परमिट पर परिचालन किया जाना है, जबकि इसमें स्टेज कैरेज की आवश्यकता है. जिस तरह से सवारी को लेकर यात्रा कराई जाती है, वह टूरिस्ट परमिट के लिए नहीं है. उन्होंने कहा कि इन पर मोटर अधिनियम के सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी.

"BR28P3941, जोकि श्री दृष्टि ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से रजिस्टर्ड हैं. जोकि सितंबर 2024 में इसका रजिस्ट्रेशन किया गया है. इस पर दस से बारह लाख का चालान पेंडिंग है. परमिट को लेकर भी इस पर कार्रवाई होगी. जिस दिन गाड़ी पकड़ी जाएगी, जब्त कर सारा पेमेंट करवाया जाएगा."- आनंद कुमार, एमवीआई अधिकारी, गोपालगंज

क्या है मामला?: सोमवार देर रात रानीबाग इलाके में इसी स्लीपर बस में 30 वर्षीय महिला के साथ दो युवकों ने दुष्कर्म किया था. पीतमपुरा इलाके की रहने वाली पीड़िता ने बताया कि वह मंगोलपुरी की एक फैक्ट्री में काम करती है. रात को काम खत्म होने के बाद वह पैदल चलकर जैसे ही सरस्वती विहार के बी-ब्लॉर बस स्टैंड के पास बस रुकी, आरोपियों ने जबरन बस के अंदर खींच लिया और दो घंटे तक दुष्कर्म करते रहे. बस नांगलोई मेट्रो स्टेशन के आसपास 7 किलोमीटर के दायरे में घूमति रही. रात 2 बजे सड़क पर फेंक दिया और आरोपी फरार हो गए.

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