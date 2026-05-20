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राहुल गांधी की छोटी सोच उजागर, पीएम पर अभद्र टिप्पणी के लिए देश से मांगें माफी: सिरसा

एक विशेष वीडियो बयान जारी कर मनजिंदर सिंह सिरसा ने बेहद आक्रामक रुख अपनाते हुए राहुल गांधी को 'नाकाबिल' और 'नालायक' राजनेता करार दिया. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को जबरन उस नेतृत्व की कुर्सी पर बिठाया गया है, जिसके वे कतई हकदार नहीं हैं. सिरसा ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि केवल परिवारवाद और गांधी परिवार की लेगेसी (विरासत) के कारण एक नौसिखिए को देश की इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपने का नाटक किया गया. असलियत तो यह है कि गांधी परिवार ने 'गांधी' उपनाम भी नेहरू परिवार द्वारा चुराया हुआ है, जिसके दम पर वे आज भी देश पर राज करना चाहते हैं और जबरन सत्ता हथियाने का ख्वाब देख रहे हैं.

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार के मंत्री और बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर अब तक का सबसे तीखा हमला बोला है. सिरसा ने राहुल गांधी द्वारा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ इस्तेमाल किए गए अपशब्दों पर गहरी आपत्ति जताते हुए इसकी कड़े शब्दों में भर्त्सना की है.

कांग्रेस नेतृत्व पर निशाना साधते हुए सिरसा ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी के कार्यकाल का उदाहरण देकर राहुल गांधी की राजनीतिक क्षमता पर बड़ा सवाल खड़ा किया. उन्होंने कहा कि जब डॉ. मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे और सोनिया गांधी यूपीए की कमान संभाल रही थीं, तब उन्होंने अपने 10 साल के कार्यकाल में कांग्रेस को देश के 15-16 राज्यों में सरकार देकर विदा किया था.

सिरसा ने आगे कहा लेकिन जब से राहुल गांधी के हाथ में कमान आई है, उनकी नाकाबलियत और नालायकी के कारण कांग्रेस आज पूरी तरह गर्त में चली गई है. किसी नालायक को जबरदस्ती नेता मानने का यही खामियाजा भुगतना पड़ता है. आज यह कसूर अकेले राहुल गांधी का नहीं है, बल्कि उस पूरी कांग्रेस पार्टी का है जिसने ऐसे नाकाबिल व्यक्ति को अपने सिर पर बिठा रखा है और जो देश की कमान संभालने का सपना देख रहा है.



'140 करोड़ देशवासियों और संविधान का अपमान'

दिल्ली के मंत्री सिरसा ने वैश्विक स्तर पर भारत और प्रधानमंत्री की छवि का जिक्र करते हुए कहा कि आज जब पूरी दुनिया में देश के प्रधानमंत्री को सर्वोच्च सम्मान मिल रहा है, तो वह सम्मान अकेले नरेंद्र मोदी का नहीं, बल्कि देश के 140 करोड़ नागरिकों का है. ऐसे सम्मानित और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता के प्रति अपशब्द बोलना सीधे तौर पर देश की जनता का अपमान है.

सिरसा ने बाबासाहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर द्वारा रचित देश के संविधान का हवाला देते हुए कहा कि लोकतांत्रिक और संवैधानिक मर्यादाओं को ताक पर रखकर ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना बेहद निंदनीय है. उन्होंने मांग की कि राहुल गांधी को अपनी इस ईर्ष्या, नफरत और द्वेष से भरे बयान के लिए देश की जनता से कान पकड़कर तुरंत माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि देश ऐसी ओछी राजनीति को कभी स्वीकार नहीं करेगा.



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